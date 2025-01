‘Relación de dar y recibir’: Lo que dijo el jefe del ejército de Bangladesh sobre los problemas ‘sin resolver’ entre India y Bangladesh | Noticias de India

NUEVA DELHI: El jefe del ejército de Bangladesh ha pedido una relación con India “basada en justicia” ya que señaló que los dos países eran mutuamente dependientes el uno del otro.

Abordando las discusiones en curso sobre “cuestiones pendientes” como los derechos sobre el agua y las preocupaciones fronterizas, el general Waker-Uz-Zaman dijo que la relación debería estar arraigada en la justicia, añadiendo que cada país busca obtener beneficios de sus vecinos.

“Esta es una relación de dar y recibir. Esto debe basarse en la justicia. Cualquier país querrá obtener beneficios del otro. No hay nada malo en eso”, dijo en una entrevista exclusiva a Prothom Alo.

Añadió que India tenía “muchos intereses en la estabilidad de Bangladesh”, ya que destacó cómo los dos países tenían intereses en el otro.

“India es un vecino importante. Estamos dependientes de India de muchas maneras. Y India también está obteniendo facilidades de nosotros. Un gran número de sus personas están trabajando en Bangladesh, de manera formal e informal. Mucha gente va a India para tratamiento médico desde aquí. Compramos muchas cosas de ellos. Así que India tiene muchos intereses en la estabilidad de Bangladesh”, dijo.

Sin embargo, añadió, que “la gente de ninguna manera debería sentir que India nos está dominando, lo que va en contra de nuestros intereses. La gente no debería sentir esto de ninguna manera.”

‘Que las relaciones estén en pie de igualdad’

En respuesta a preguntas sobre la cooperación de Bangladesh para garantizar la seguridad en la región noreste de India, el general Waker dijo que “no haremos nada con nuestro vecino que vaya en contra de sus intereses estratégicos.”

“Al mismo tiempo, esperaremos que nuestro vecino no haga nada que sea contrario a nuestros intereses”, añadió.

El general también destacó áreas clave donde la cooperación equilibrada es crucial, incluyendo las Colinas de Chittagong y la estabilidad a lo largo de la frontera con Myanmar.

“No se crearán disturbios en las Colinas de Chittagong. La estabilidad a lo largo de la frontera con Myanmar tampoco se verá interrumpida. No matarán a nuestra gente a lo largo de las fronteras. Obtendremos nuestra parte justa de agua. No hay problema con esto. Que las relaciones estén en pie de igualdad”, dijo.

La entrevista llega en medio de la petición de Bangladesh a India para la extradición de la ex primera ministra Sheikh Hasina. India se ha negado a comentar sobre el asunto.

No te pierdas el horóscopo anual 2025 y el horóscopo chino 2025 para las señales del zodiaco de Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo. ¡Difunde el amor en esta temporada de vacaciones con estos deseos de Año Nuevo, mensajes y citas felices.

Enlace de origen