Reino Unido y la UE buscan el 2025 como el año de reinicio pero con poco margen para las compensaciones

Los líderes de la UE dicen que están confundidos por el gobierno del Reino Unido que proclama un reinicio “ambicioso” mientras insiste en mantener líneas rojas restrictivas después del Brexit. Un reciente documento de trabajo que expone los intereses de la UE señaló que hay “ganancias económicas limitadas en juego” debido a que el Reino Unido descarta volver a unirse a la unión aduanera o al mercado único de la UE o aceptar la libre circulación de personas. Algunos en la UE sospechan que el gobierno del Reino Unido cree que puede obtener un quid pro quo en el comercio por defensa. Eso, dicen, nunca va a suceder. “El Reino Unido se equivoca si cree que puede utilizar un acuerdo sobre defensa como un atajo para obtener buenos tratos con nosotros en el comercio”, me dijo un diplomático de la UE. “Para nosotros, es como estar en una extraña guerra de tira y afloja. Con el diablo en un hombro de la UE y un ángel en el otro. En cuanto a valores, hay más que nos une que nos divide con el Reino Unido. La UE quiere actuar para acercarse al Reino Unido, pero por otro lado, no podemos prescindir de las minucias técnicas que son la base de la UE. No podemos hacer acuerdos especiales, aunque eso limite la relación con el Reino Unido”. Para ver una mejora significativa en las relaciones económicas, ambas partes tendrán que hacer concesiones. En Bruselas, no hay apetito por romper el TCA – el acuerdo comercial ya existente entre la UE y el Reino Unido. Pero se detecta una apertura por parte de la UE para iniciar negociaciones sobre diferentes sectores económicos simultáneamente. “Podemos caminar y masticar chicle al mismo tiempo”, insistió un diplomático de la UE. También hay un reconocimiento por parte del Reino Unido de que los acuerdos sectoriales podrían tener que implicar la alineación con las normas de la UE en esos sectores”.