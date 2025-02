Reino Unido debe decidir si quiere seguir siendo un jugador serio en defensa.

Desbloquea el Digest del Editor de forma gratuita

Roula Khalaf, Editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este boletín semanal.

Donald Trump puede ser voluble, pero tiene el don de cambiar el debate. Y a veces, tiene razón. Cuando se trata de gastos en defensa, la única sorpresa es cuánto tiempo han logrado los miembros europeos de la OTAN aprovecharse de los contribuyentes americanos.

Europa se está rearmando, y no solo por el miedo a que Trump pida a los miembros que gasten un 5 por ciento del PIB en defensa en la cumbre de la OTAN en junio. La retórica nuclear de Rusia, los ciberataques, el sabotaje de cables submarinos en el Mar Báltico y el vasto nuevo centro de mando militar de China demuestran que, como dijo el año pasado Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, “el mundo se ha vuelto más áspero”.

Los vecinos de Rusia han estado intensificando sus esfuerzos durante algún tiempo. El gasto militar de Polonia ya es del 4 por ciento del PIB y sus fuerzas armadas son las terceras más grandes de la OTAN. En Suecia, cada hogar recibió recientemente un folleto del gobierno, “En caso de crisis o guerra”, que aconsejaba sobre evacuaciones de emergencia y cómo almacenar alimentos en caso de fallo de energía.

En el Reino Unido, la amenaza sigue sintiéndose remota. El gobierno se niega a decir cuándo cumplirá su objetivo de aumentar el gasto en defensa del 2,3 por ciento al 2,5 por ciento, temiendo cortes profundos impopulares en otros lugares. Pero el tiempo no está de su parte.

El Reino Unido sigue teniendo una buena historia que contar. Nuestras fuerzas especiales, nuestros servicios de inteligencia y nuestro disuasivo nuclear son una carta fuerte para Londres en sus relaciones con Bruselas y Washington. Jugamos un papel de liderazgo en la Fuerza Expedicionaria Conjunta de los miembros nórdicos y orientales de la OTAN, proporcionamos submarinos de ataque nuclear a Australia a través de la asociación Aukus con los EE. UU. y somos parte de la Alianza Global de Combate Aéreo para construir un avión de guerra de próxima generación, con Italia y Japón.

Sin financiación adecuada, sin embargo, estas implicaciones aceleran la fatiga. Los expertos en defensa repiten la frase “descapitalización”. El Reino Unido confía en equipos brillantes y simbólicos, como sus portaaviones y Trident, para proyectar un nivel de fuerza subyacente que ya no tiene.

Incluso el 2,3 por ciento no es exactamente lo que parece, ya que incluye pensiones. Submarinos nuevos “caza submarinos” han estado parados en el puerto debido a la falta de muelles de reparación. El general Sir Patrick Sanders, ex jefe del estado mayor general, ha advertido que Gran Bretaña ya no es capaz de lanzar la clase de operación que hizo en el sur de Iraq en 2003. El comité de selección de defensa se quejó hace un año de que ni siquiera podía juzgar adecuadamente la preparación de Gran Bretaña, porque el Ministerio de Defensa es mucho más secreto que los aliados de la OTAN.

El Primer Ministro Sir Keir Starmer está esperando la revisión estratégica de defensa en la primavera. Los revisores incluyen a Fiona Hill, una ex asesora de la Casa Blanca una vez descrita por Trump como “un títere del estado profundo con un acento agradable” (es originaria de County Durham). Hill sabe mejor que la mayoría que Trump adopta una posición maximalista. Su memoria cita al presidente, en su primer mandato, quejándose de que los asesores que criticaron sus amenazas de abandonar la OTAN estaban “arruinando mi ventaja”.

Pero incluso si Trump se conforma con más o menos el 3,5 por ciento, el Reino Unido sigue en un aprieto. Starmer debe decidir, ahora, qué presupuesto dar a los revisores. Algunos diputados laboristas de base han advertido que titubear es un grave error. No todos los diputados ni votantes apoyarían recortar el transporte, por ejemplo, para financiar la defensa. Pero pocos querrían ver a Gran Bretaña defraudar a Ucrania, después de todo lo que hemos hecho.

El Reino Unido se enfrenta ahora a una pregunta existencial: ¿vamos a seguir siendo un jugador serio o seremos expuestos como una potencia Potemkin, hablando en grande mientras los recursos disminuyen? Siempre hay desacuerdos entre bastidores sobre si deberíamos luchar “la última guerra” o la próxima. Pero la experiencia en Ucrania sugiere que ganar requiere tanto tecnología de vanguardia como armas convencionales, no uno u otro. Y la masa importa: en términos de tropas, tanques y artillería. El alto el fuego imaginado por Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., probablemente requerirá que los aliados europeos de América ayuden a mantener una zona congelada entre Ucrania y Rusia, tal vez durante algún tiempo.

Siempre hay tensiones también entre los diferentes servicios armados. Pero sin un mayor presupuesto fiscal, es poco probable que Gran Bretaña pueda seguir siendo un jugador serio tanto en tierra como en el mar.

Las limitaciones fiscales hacen que esta sea una situación infernal para el gobierno. La canciller Rachel Reeves no mencionó la defensa esta semana en su discurso sobre el crecimiento, pero es una parte fundamental de la estrategia industrial, y con razón. Aunque el ministerio de defensa no publica un análisis completo de dónde obtiene su armamento, sabemos que partes de los aviones de combate F-35 se están fabricando aquí. El sistema de armas Typhoon, según BAE Systems, ha contribuido con £1.4bn a la economía del Reino Unido en ventas de exportación. La industria apoya un ecosistema de proveedores que contribuyen a la regeneración.

Entre bastidores, ha habido presiones tanto en Londres como en Bruselas para eximir la defensa de las normas fiscales por motivos de seguridad nacional, pero esto parece poco probable que le atraiga a Reeves.

Pero hay otro desafío en ciernes, de llamados a boicotear la industria de defensa. En 2020, el Tribunal Supremo anuló los intentos del entonces gobierno conservador de detener al Sistema de Pensiones del Gobierno Local de desinvertir en defensa, después de una acción presentada por la campaña de Solidaridad con Palestina. Varios gobiernos locales han deshecho acciones de defensa.

Los gobiernos sucesivos han realizado un delicado baile de los velos sobre la defensa, tratando de mantener el prestigio mientras se disfrazan los recursos. Pero ahora la música se ha detenido. La decisión que tomen Reeves y Starmer en los próximos meses tendrá un impacto en las alianzas del Reino Unido, nuestra posición percibida en el mundo y nuestra percepción de nosotros mismos.

[email protected]