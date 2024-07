Reino Unido aprueba liberación temprana de miles de prisioneros para aliviar el hacinamiento.

En una de sus primeras decisiones importantes, el nuevo gobierno laborista de Gran Bretaña anunció el viernes la liberación anticipada de miles de prisioneros, culpando la necesidad de hacerlo a un legado de negligencia y falta de inversión bajo el Partido Conservador, que perdió las elecciones generales de la semana pasada después de 14 años en el poder. Con el sistema casi al límite de su capacidad y algunos de los antiguos edificios de las cárceles del país en ruinas, el plan tiene como objetivo evitar una crisis de hacinamiento que algunos temían que pudiera explotar pronto. Sin embargo, con el crimen como un tema político significativo, la decisión es sensible y el primer ministro, Keir Starmer, un antiguo fiscal jefe, no perdió el tiempo en señalar a sus predecesores para explicar la necesidad de las liberaciones anticipadas. “Sabíamos que iba a ser un problema, pero la magnitud del problema era peor de lo que pensábamos y la naturaleza del problema es bastante imperdonable en mi libro”, dijo el Sr. Starmer, hablando antes de la decisión mientras asistía a una cumbre de la OTAN en Washington. “Había”, les dijo a los reporteros, “demasiados prisioneros para los lugares de las cárceles que tenemos”, añadiendo: “No puedo construir una cárcel en los primeros siete días de un gobierno laborista, tendremos que tener una respuesta a largo plazo a esto.” Bajo el plan del nuevo gobierno, aquellos que cumplen algunas penas en Inglaterra y Gales serían liberados después de cumplir el 40 por ciento de su condena, en lugar del punto intermedio en el que muchos son liberados “en libertad condicional”, una especie de libertad condicional. Las liberaciones aún más tempranas no se aplicarán a aquellos condenados por delitos más graves, incluidos los delitos sexuales, la violencia grave y el terrorismo. Pero Mark Icke, vicepresidente de la Asociación de Gobernadores de Prisiones, le dijo a la BBC que el plan podría eliminar del sistema “entre 8,000 y 10,000 personas”, lo que proporcionaría “un poco de espacio para respirar”. A pesar de algunas liberaciones anticipadas bajo el gobierno anterior, la presión sobre el sistema penitenciario ha sido implacable. En Inglaterra y Gales, la población penitenciaria es de 87,505, muy cerca de la capacidad máxima de 88,956, según los últimos datos oficiales. El anuncio del viernes fue hecho por la nueva secretaria de Justicia, Shabana Mahmood, quien visitó dos prisiones en el centro de Inglaterra: Bedford, una instalación construida en el siglo XIX, y una más nueva, Five Wells, en Wellingborough. “Las cárceles están al borde del colapso”, dijo la Sra. Mahmood, agregando que, si se acabara el espacio, el país se enfrentaría a la posibilidad de un sistema de justicia sobrecargado, con “saqueadores campando a sus anchas, rompiendo ventanas, robando tiendas y prendiendo fuego a los vecindarios”. En un discurso en la prisión de Five Wells, la Sra. Mahmood también anunció que se contratarían 1,000 oficiales de libertad condicional en formación para marzo del próximo año. “Si no actuamos ahora, enfrentamos el colapso del sistema de justicia penal. Y un total colapso del orden público”, dijo. En su primera semana en el poder, Labor ha dicho que está lidiando con una herencia difícil después de años de contención en el gasto en servicios públicos bajo los Conservadores. En uno de sus primeros actos de gobierno, la nueva canciller del Tesoro, Rachel Reeves, ha ordenado una revisión de las finanzas públicas de Gran Bretaña. Antes de que Labor ganara las elecciones, identificó la presión sobre las cárceles de Gran Bretaña como un problema potencialmente importante. El asunto fue citado en una lista interna de preocupaciones clave; otras incluían la presión sobre el sistema de salud sobrecargado y la presión financiera sobre municipios y universidades. La población carcelaria de Inglaterra y Gales se ha duplicado en los últimos 30 años, a pesar de una disminución en las tasas de criminalidad, y ha aumentado un 13 por ciento en los últimos tres años. Los planes existentes para construir cárceles también parecen insuficientes, con alrededor de 4,400 nuevos espacios planeados, mientras que se espera que la población reclusa aumente en aproximadamente 12,000. Más ampliamente, todo el sistema de justicia penal de Gran Bretaña está chirriando, con un largo retraso de casos esperando ser tramitados en los tribunales que deja a un número significativo de personas en la cárcel mientras esperan juicio por delitos graves. Rory Stewart, un ex ministro de prisiones conservador, dijo que Gran Bretaña había encarcelado a demasiada gente, incluidos por delitos menores como el incumplimiento repetido de pagar impuestos municipales, que son recaudados por las autoridades locales para servicios municipales. Según el Sr. Stewart en declaraciones a la BBC, encarcelar a personas por delitos menores “no protege al público. No ayuda a estas personas a dejar de delinquir. Y crea estos lugares violentos, sucios y vergonzosos que han llegado a ser hoy nuestras prisiones”. Los partidos Conservador y Laborista, añadió, “competían entre sí para ser cada vez más feroces en exigir penas más largas y más largas”. El Sr. Starmer ha despertado esperanzas entre aquellos que quieren cambiar esa política al designar a un prominente defensor de la reforma del sistema penitenciario, James Timpson, como ministro de prisiones. El Sr. Timpson, un empresario, tiene un historial de emplear a ex reclusos en un esfuerzo por darles una segunda oportunidad. La Asociación de Gobernadores de Prisiones ha acogido con satisfacción el plan de permitir liberaciones anticipadas, diciendo en un comunicado que estaba complacida con “la rapidez con la que esta nueva administración está actuando para hacer frente a la crisis de capacidad en las prisiones”. “Se necesitará tiempo para aprovechar al máximo las oportunidades que esta ayuda proporcionará; las cárceles no cambiarán de la noche a la mañana”, agregó el comunicado. “El público nunca debe encontrarse en esta posición de nuevo”.