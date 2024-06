Reinicio del mercado británico se centra en nuevas empresas y pensiones.

Se puede activar los subtítulos (leyendas) en el reproductor de vídeo

La Ciudad se encuentra en un momento bastante delicado.

El mercado de valores de Londres ha estado sufriendo una salida de inversiones.

Las startups tecnológicas en el Reino Unido están siendo tentadas a cotizar en Nasdaq.

Esto significa que las ganancias que esas empresas generan van a parar a inversores extranjeros.

En el corazón del problema está el sistema de pensiones defectuoso del Reino Unido.

Solo podremos revitalizar al Reino Unido si podemos lograr que los fondos de pensiones inviertan nuevamente en áreas de riesgo de la economía.

La Bolsa de Valores de Londres se está reduciendo. Eso es evidente. Desde 1997, el número de empresas cotizadas en bolsa pública ha disminuido en casi la mitad, y el número de nuevas empresas que salen al mercado ha bajado en aproximadamente un tercio. Eso significa que el Reino Unido representa una parte cada vez menor del total de acciones globales.

Cuando comencé a trabajar en la Ciudad hace casi una década, estábamos hablando sobre el FTSE, ¿llegaría a 7,000? Y aquí estamos nueve años después y apenas superó los 8,000 por primera vez. Ese nivel de crecimiento está muy lejos de lo que se ha visto en los Estados Unidos en ese período.

Un gran problema es que los mercados del Reino Unido están dominados por sectores de la llamada “vieja economía”, como la minería y el petróleo.

Estos no son los tipos de inversiones que entusiasman a muchos gestores de activos en poner su dinero a trabajar. La nueva economía, tecnología, inteligencia artificial, todo eso, simplemente no está aquí.

Se han visto empresas como Flutter, que posee Paddy Power y Betfair. Se ha visto a CRH, grandes grupos del FTSE 100, trasladar su cotización principal fuera del Reino Unido a Estados Unidos.

Incluso las grandes compañías petroleras como Shell, incluso el hecho de que les haya cruzado la mente quizás dejar Europa, quizás abandonar el Reino Unido, fue la llamada de atención. Creo que la Ciudad realmente necesitaba comenzar a tomar esto seriamente.

Londres, un día típico en la bolsa de valores, con miembros involucrados en la ajetreada ronda de compra y colocación de acciones.

En un mercado ordinario, lo que normalmente tendrías es empresas que las reemplazan, y por lo tanto, ese desgaste ordinario es una parte normal de un mercado de capitales vibrante. Creo que el hecho de que la actividad de OPI, tanto en Londres como a nivel mundial, ha sido tan limitada en los últimos años obviamente pone un mayor énfasis y enfoque en esas empresas que han tomado esas decisiones.

Hay muchas iniciativas para tratar de mejorar la situación, cambiar reglas, cambiar regulaciones. Hay mucha gente tratando de elogiar a Londres y decir que esto es parte de un problema global más amplio: que muchos mercados están sufriendo.

Pero también hay problemas específicos en torno a la estructura del sistema de pensiones del Reino Unido y realmente toda la cultura de asumir riesgos.

El canciller ha presentado un conjunto de reformas conocidas como las reformas de Edimburgo. Así que todo un conjunto de pequeñas propuestas que, todas juntas, podrían comenzar a intentar girar este barco. Creo que hay apoyo bipartidista para esto. Así que creo que independientemente de quién sea el próximo gobierno, creo que este tipo de impulso seguirá ahí.

Tendremos una elección general el 4 de julio.

Realísticamente, independientemente del resultado de esa votación, es probable que esta agenda de reforma continúe de manera bastante similar. Tanto el Partido Conservador como el Partido Laborista ven impulsar la bolsa y ayudar al crecimiento de las empresas privadas como una parte fundamental de su agenda compartida, efectivamente tratando de ayudar a que la economía del Reino Unido sea más competitiva a nivel internacional.

No creo que haga falta mucho para que la atractividad de Londres se renueve, y ciertamente nos aseguramos de que no haya barreras regulatorias para eso.

La historia de nuestro corretaje de valores se remonta a alrededor de 1670 cuando nuestro comercio exterior empezó a expandirse.

Creo que las normas de cotización en el Reino Unido no han cambiado sustancialmente en mucho tiempo. Así que esta es una oportunidad de situar a Londres de nuevo en un contexto global.

Hay un poco de negatividad y declinismo en este momento sobre la posición de Londres. Y creo que es completamente erróneo porque se basa en un malentendido de algunas tendencias más grandes que están sucediendo y de las cuales Londres y el Reino Unido están increíblemente bien posicionados para beneficiarse.

En el Reino Unido nos sentimos muy incómodos con que ejecutivos senior de empresas cotizadas ganen mucho dinero. Son los gatos gordos. Son los malos de la película. Hay un argumento muy sólido: esto es algo que tenemos que superar.

No tengo problema con los altos niveles de remuneración ejecutiva si se justifican por el desempeño que alguien tiene en hacer crecer una empresa, y en particular, creo que para los fundadores de empresas. Quiero decir, no he escuchado a nadie quejarse de que Richard Branson sea multimillonario, porque creo que la gente reconoce que el negocio que creó es extraordinario. Y creo que la gente sentirá lo mismo sobre la nueva generación de multimillonarios tecnológicos que espero que veamos en el Reino Unido.

Me llamo Matthew Scullion. Soy el CEO y cofundador de Matillion. Somos alrededor de 450 personas. Nos fundamos en 2011 y vendemos nuestro software en todo el mundo. Queríamos estar en la intersección de dos mega tendencias, la nube y los datos. Alrededor de 2014 desarrollamos una tecnología para nuestro propio uso, y una vez que la terminamos funcionó tan bien que podíamos sentir ese sonido de necesidad del mercado. Y en consecuencia necesitábamos hacer crecer nuestro negocio rápidamente. Por eso hemos recaudado $300 millones.

Así que el Reino Unido es ahora el tercer ecosistema tecnológico de un billón de dólares en el mundo.

El Reino Unido tiene una posición fenomenal. Tiene muchos de los ingredientes para impulsar realmente una gran cantidad de crecimiento económico en el Reino Unido.

Si miras la última década, más unicornios en este país que en cualquier otro lugar que no sean los Estados Unidos y China. Creo que eso es un récord bastante bueno y una buena base para comenzar. Fuera de Estados Unidos, tenemos el mayor ecosistema de servicios financieros, lo que significa que estamos obteniendo la innovación que está llevando a las startups tecnológicas y al financiamiento. Eso significa que es realmente creíble querer ser el próximo, realmente gigantesco centro tecnológico del mundo.

¿Realmente se podría recrear el Valle del Silicio en el Reino Unido? Quiero decir, soñar en grande, por supuesto. Pero hay un largo camino por recorrer antes de llegar allí.

Soy Avion Gray, CEO y cofundador de Belong. Belong es la primera plataforma en el mundo que ofrece una hipoteca sobre acciones. Recientemente cerramos nuestra ronda de presemilla y eso nos dio el capital que necesitábamos para contratar al equipo y construir el negocio y también lanzar nuestra beta privada y poner el producto y la plataforma en manos de clientes reales. Los inversores de capital riesgo eran en su mayoría del Reino Unido y nuestros inversores ángeles vinieron de todo el mundo.

El Reino Unido tiene una escena de startups próspera, especialmente en sectores como biociencias y tecnología financiera. Hay algunos excelentes spin-offs provenientes de las universidades de Oxford y Cambridge.

La experiencia de iniciar un negocio ha sido positiva. En primer lugar, estamos muy impresionados por el talento al que hemos podido acceder. También hay una industria muy impresionante de proveedores de tecnología que rodean a las empresas de tecnología financiera como Belong.

En la fase de inicio y crecimiento, muchos de los esquemas gubernamentales han sido increíblemente exitosos y se puede ver en el número de unicornios que el Reino Unido está creando. Igualmente, en la zona de las grandes empresas, si observas el FTSE 100, tienes un capital abundante. En este momento, gran parte del enfoque se está centrando en ese punto intermedio, en esa fase de crecimiento donde las empresas a menudo están buscando recaudar decenas de millones de libras.

Hay una preocupación, también en el banco de desarrollo económico del Reino Unido y en otros lugares, de que básicamente el Reino Unido corre el peligro de convertirse en una economía incubadora.

En general, tu narrativa sobre cómo estás hablando de esto suena absolutamente correcta. De ese dinero que hemos recaudado, solo $mn provino del Reino Unido. Todo lo demás vino de Silicon Valley. Una vez que has tomado dinero extranjero, es probable que todo el dinero posterior también provenga de esa geografía. Y para el momento en que llegue a un evento de liquidez, tu tabla de capital será principalmente inversión extranjera y, igual de importante, tu consejo de administración estará en su mayoría compuesto por representantes de esa inversión extranjera, lo que hace más probable que la empresa finalmente tienda a convertirse en una empresa con sede fuera del Reino Unido o adquirida por una empresa estadounidense o lo que sea.

En la última década, más de 5,000 startups del Reino Unido han sido compradas por compradores corporativos, muchas de ellas nuevamente fuera del Reino Unido.

Si el Reino Unido va a impulsar el crecimiento económico, necesita poder financiar y retener esas empresas a largo plazo y eso significa ser capaz de llevarlas desde el inicio, hasta la escalada, hasta valer cientos de miles de millones de libras – empresas globales, pero haciéndolo desde el Reino Unido.

El típico plan de inversión con inversores privados del Reino Unido es invertir en empresas donde saben que pueden aumentar el valor de esas empresas y trabajan para aumentar el valor y minimizar el riesgo de perder. Me gusta describirlo como 3X y no perder la camisa. Lamentablemente, lo que nunca obtendrás es Apple o Google o Netflix.

Me gustaría ver un Alphabet británico. Me gustaría ver un Microsoft británico. Quizás no en una década, pero me gustaría ver una empresa autóctona con, sabes, una capitalización de un billón de dólares.

El FTSE 100 en su totalidad vale menos que Apple. Y él quiere crear algo de una escala similar en el Reino Unido en una década. Si tiene éxito, eso eclipsaría absolutamente lo que ya está en el FTSE. El mercado de valores del Reino Unido debería estar en una trayectoria totalmente diferente en otro mundo al que está ahora para que eso sea cierto en 10 años.

Debe ser la forma estadounidense de hacer las cosas que te convierte en la persona más afortunada del mundo.

Los EE. UU. entendieron que las tasas de interés bajas crearon un entorno perfecto para poner en marcha pequeñas empresas y hacerlas enormes y hacerlas increíblemente exitosas, alimentadas por deuda barata. Entonces, ¿puede el Reino Unido recrear ese truco en un entorno donde las tasas de interés en muchas de las principales economías están alrededor del 5 por ciento? Es una tarea realmente difícil. No diría que es imposible. No soy pesimista al respecto necesariamente, pero es una tarea realmente muy difícil.

Se estableció el Grupo de Trabajo de la Industria de Mercados de Capitales por un período limitado de tiempo para tratar de reunir a personas de diferentes partes del ecosistema, pero especialmente reunir a las personas que tienen el capital con las personas que necesitan el capital.

Si miras cómo está compuesto el CMIT, no son miles de personas. Es un pequeño número de personas, cada una de las cuales debería representar partes del volante económico aquí en el Reino Unido. La primera vez que entré en la habitación me resultó bastante intimidante. La mayoría de las otras personas eran caballeros o damas. Están dirigiendo corporaciones gigantescas. Pero también son representantes del lado del mercado público de la ecuación, las empresas que ya han alcanzado un tamaño suficiente. Para responder a la pregunta de cómo logramos que haya más empresas de ese tipo.

Tienes que hablar con las empresas proto-públicas, que es lo que represento. Así que sí, a veces siento que soy la chaqueta de cuero contra los trajes a rayas. Pero si queremos resolver este problema, no solo necesitamos mirar lo que hacemos en la Ciudad. Necesitamos ver qué hacemos en la cadena de suministro de construcción de empresas privadas. No tiene sentido tener los mejores mercados públicos del mundo si no hay empresas para cotizar en él. Y esa es la parte del CMIT que me apasiona.

Y de repente tienes personalidades destacadas de toda la Ciudad, una especie de personas muy influyentes que se mueven detrás de escena, tirando de cada palanca que puedan ver, tirando de cada cuerda que puedan ver, para hacer todas las cientos de pequeñas cosas que necesitamos hacer que sumarán una totalidad que posiblemente logrará dar un giro a esto.

Entonces la siguiente pregunta lógica que tienes que hacer es qué necesitamos hacer para realmente impulsar nuestro sector de servicios financieros, pero también por qué nuestros fondos de pensiones invierten tan poco en el Reino Unido, cuando en otros grandes mercados podrías contar con una gran cantidad de inversión de fondos de pensiones nacionales para respaldar cualquier OPI.

Una de las cosas que el canciller, Jeremy Hunt, ha estado hablando recientemente en su último presupuesto es que quiere que los sistemas de pensiones del Reino Unido simplemente expliquen cuánto de sus carteras se mantiene en acciones del Reino Unido. Para mi parecer, este es el principio de la solución. Creo que los sistemas de pensiones comenzarán a enfrentar mucha más presión para poner más dinero a trabajar en los mercados de acciones del Reino Unido y en acciones del Reino Unido.

El problema con eso es que cuando hablas con las personas que administran fondos de pensiones profesionalmente, no quieren que Jeremy Hunt o Rachel Reeves o cualquier otra persona les diga qué comprar. Quieren hacer lo correcto. Quieren obtener los mejores rendimientos posibles. Estamos un poco, ya sabes, un poco en conflicto aquí.

Entonces estamos aquí en el centro de almacenamiento del Museo Nacional de Ciencia, y estamos rodeados de innovación británica, cosas que se remontan a un par de cientos de años de asumir riesgos reales. Y la clave, a mi parecer, que enfrentamos es: ¿estamos viendo hoy la asunción de riesgos que se financia en el Reino Unido para permitir que esto se perpetúe hacia el futuro?

Así que Schroders comenzó como en su mayoría un negocio de mercados públicos, administrando acciones cotizadas en bolsa en todo el mundo para nuestros clientes. Me uní a Schroders por primera vez en 1988. El 75 por ciento de nuestros activos estaban invertidos en acciones del Reino Unido. Hoy ese número es inferior al 2 por ciento.

El Reino Unido tiene el segundo mayor fondo de pensiones del mundo, pero no está estructurado de manera que pueda ser movilizado fácilmente. Tienes tres piscinas de capital diferentes. Tienes los esquemas de pensiones de beneficio definido al estilo antiguo. Luego está los nuevos esquemas de pensiones de contribución definida y luego están las piscinas de capital de seguros.

El gran desafío al que se enfrenta el Reino Unido es que las dos fuentes de capital más grandes, con las compañías de seguros y los fondos de pensiones de beneficio definido, no asumen riesgos.

Y esta falta