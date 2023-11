Rehenes liberados de Gaza relatan violencia, hambre y miedo.

Algunos de los rehenes estaban recluidos en túneles sofocantes debajo de Gaza, mientras que otros estaban apretujados en estrechos espacios con extraños o confinados en aislamiento. Había niños obligados a aparecer en videos para rehenes y otros obligados a ver imágenes espeluznantes del ataque terrorista de Hamas del 7 de octubre. Llevaban heridas físicas y psicológicas.

A medida que algunos rehenes capturados ese día en el asalto liderado por Hamas al sur de Israel fueron liberados, han transmitido estas y otras historias de su cautiverio a los miembros de sus familias. Si bien sus experiencias individuales difieren en algunos detalles, sus relatos comparten características que se corroboran entre sí y sugieren que Hamas y sus aliados planeaban tomar rehenes.

The New York Times entrevistó a familiares de 10 rehenes liberados, quienes hablaron en nombre de sus parientes para transmitir información sensible.

Hablando con The Times, los familiares describieron cómo los rehenes liberados, muchos de ellos niños, carecieron de alimentos adecuados mientras estuvieron en Gaza. Muchos dijeron que solo habían recibido un pedazo de pan al día durante semanas. A otros les dieron pequeñas porciones de arroz o trozos de queso. La Cruz Roja dijo que se les negó acceso a los rehenes.

Muchos de los rehenes que han regresado a Israel en la última semana, como parte de un acuerdo de alto el fuego entre Israel y el grupo armado Hamas para intercambiar rehenes por prisioneros y detenidos palestinos, han regresado desnutridos, infestados de piojos, enfermos, heridos y profundamente traumatizados.

La tía de Avigail Idan, ciudadana estadounidense-israelí que fue tomada como rehén después de que sus padres fueran brutalmente asesinados y cumplió 4 años pocos días antes de ser liberada, dijo que su sobrina compartió un pedazo de pan pita al día con otros cuatro cautivos y no tuvo la oportunidad de tomar una ducha baño durante sus 50 días en cautividad.

De acuerdo con la tía, Tal Idan, los cinco rehenes estaban en apartamentos sobre el suelo y se movieron de lugar al menos una vez. Les dieron un pedazo de pan con za’atar, una mezcla de especias del Medio Oriente, para compartir cada día.

Mientras Avigail estuvo en cautiverio, le cortaron el cabello porque desarrolló un caso significativo de piojos, dijo la Sra. Idan. “Estaba cubierta de ellos. Requirió bastante esfuerzo ayudarla a deshacerse de algo de eso la primera noche”.

La sorpresa del ataque terrorista del 7 de octubre y el secuestro de tantas personas a la vez ha sido descrito como un trauma nacional para Israel, pero también es un trauma sufrido por individuos.

En el ataque, según las autoridades israelíes, más de 1.200 personas murieron y 240 fueron tomadas como rehenes. Desde entonces, Israel ha bombardeado Gaza, con más de 13.000 personas muertas en el enclave desde que comenzó la guerra, según el Ministerio de Salud de Gaza.

Para los rehenes, ha sido una serie de horrores: primero el ataque, luego el secuestro y luego el cautiverio.

Nurit Cooper, de 79 años, fue retenida en la maraña de túneles debajo de Gaza con otras cuatro personas mayores en los primeros días de la guerra. Fueron retenidos en una habitación pequeña con poca iluminación o ventilación, según Rotem Cooper, su hijo.

La señora Cooper se rompió el hombro “como parte de la brutalidad del secuestro”, dijo el señor Cooper. El grupo de rehenes, todos en sus setentas y ochentas, agregó, luchaba por caminar en los oscuros y arenosos túneles.

La Sra. Cooper y otro rehén, Yocheved Lifshitz, de 85 años, fueron liberados el mes pasado, pero sus esposos todavía están en cautiverio en Gaza. El esposo de la Sra. Cooper, Amiram Cooper, de 84 años, es uno de los más ancianos de los rehenes restantes.

Sus captores le quitaron sus lentes y lo han privado de la medicación que necesita, dijo su hijo.

Muchos de los familiares entrevistados, particularmente los parientes de niños cuyos padres o hermanos siguen en cautiverio, se mostraron reacios a compartir los detalles más incriminatorios de su cautiverio para que los militantes no se vengaran contra los rehenes que todavía tenían bajo su custodia.

Otros advirtieron que eran reacios a preguntar demasiado pronto, o compartir públicamente los detalles más perturbadores en un esfuerzo por preservar la privacidad de sus familiares y evitar que volviesen a ser traumatizados.

La tía de Eitan Yahalomi, un niño de 12 años secuestrado de la kibutz Nir Oz y que regresó con su familia el lunes, sin embargo, le dijo a una cadena de televisión francesa que el niño había “vivido horrores” en Gaza.

La tía, Devorah Cohen, dijo que cuando Eitan llegó a Gaza, fue atacado por una multitud. “Cuando llegó a Gaza, los civiles lo golpearon”, le dijo a BFM TV, agregando que el niño y otros niños secuestrados fueron obligados a ver videos de las atrocidades cometidas el 7 de octubre. Cuando él y otros lloraban, dijo, sus captores amenazaban con dispararles.

Efrat Avsker, otra tía de Eitan, dijo a The Times que el niño “todavía tiene un largo, largo camino hacia la recuperación”.

“Pero está en buenas manos”, agregó ella.

By domingo, 102 hostages had been released from Gaza, most of them women and children, ranging in age from 4 to 85. As part of the exchange, 210 Palestinians had been released from Israeli prisons, all of them women and teenagers.

On Wednesday, Hamas said the youngest of the hostages captured on Oct. 7, 10-month-old Kfir Bibas, had died with the other members of his family while jailed. The Israeli military said it was assessing the accuracy of the Hamas statement, while a senior leader said the claims could be “psychological warfare.”

Los sobrevivientes del secuestro dicen que el camino por delante puede ser largo para los liberados. Pero a corto plazo, algunos pueden sentir un alivio sin complicaciones. “Las emociones iniciales después de ser rescatado son alegría y alivio”, dijo Elizabeth Smart, activista por la seguridad infantil que fue secuestrada de su dormitorio en Salt Lake City en 2002, cuando tenía 14 años, y estuvo en cautiverio durante nueve meses, durante los cuales fue violada. “Es un milagro, y es la respuesta a una oración”.

Por Noam and Alma Or, hermanos adolescentes liberados esta semana, la alegría de ser liberados se vio empañada por la noticia de la muerte de uno de sus padres.

Poco después de abrazar a los adolescentes recién liberados, los miembros de la familia tuvieron que decirles que su madre había sido asesinada y que su padre todavía estaba desaparecido.

“Sé que fue muy difícil,” dijo su tío Ahal Besorai en una entrevista, agregando que los niños pidieron que él no revele demasiados detalles sobre sus condiciones en Gaza, más allá de que era “muy desagradable”.

Los hermanos, dijo, sobrevivieron en gran parte a su cautiverio porque se tenían el uno al otro.

“Dijeron que en realidad se apoyaban mutuamente, por lo que si uno de ellos tenía un mal día o un día difícil, el otro lo apoyaría,” dijo. “Creó algún tipo de un vínculo.”

Las familias que pudieron permanecer juntas, como los hermanos Or, dijeron que encontraron consuelo en estar juntos.

Tres generaciones de la familia Munder —Ruth, 78, Keren, 54, y su hijo Ohad, 9— estuvieron juntos en una habitación en Gaza con unos 10 otros rehenes. El grupo dormía en sillas y necesitaba permiso de sus captores para usar el baño, lo que a veces les podía llevar más de una hora, dijo Eyal Mor, un pariente de los Munder.

Fue en esa habitación, señaló Mor, que la familia se enteró de que el hijo de Ruth, el hermano de Keren, había fallecido. Estaban escuchando un informe en la radio israelí, que podían oír ocasionalmente.

Desde la liberación de la familia, Ohad ha mostrado reticencia para hablar sobre su secuestro el 7 de octubre, dijo Mor.

“Ya sabes, nunca puedes saber cuál será el impacto a largo plazo de este trauma”, dijo Mor.

En estos primeros días, los israelíes están tratando de levantar el ánimo de los rehenes recién liberados. Los médicos de Ohad hicieron una excepción a las reglas de visitas y le permitieron invitar a sus ocho mejores amigos a verlo en el hospital de Tel Aviv.