Rehenes israelíes y prisioneros palestinos liberados en sexto intercambio.

Rehenes israelíes y prisioneros palestinos liberados en el sexto intercambio

Hamas liberó tres israelíes, e Israel liberó 369 prisioneros palestinos en intercambio, concluyendo el sexto intercambio de rehenes por prisioneros bajo el acuerdo de alto el fuego.

Sé que todo es agridulce, y sé que Eitan aún no está en casa y quizás Iair tenga noticias sobre él — no sabemos. Pero, solo — estoy temblando y estoy realmente, realmente feliz por ellos. No es nada que uno de ellos esté de vuelta, aunque el otro todavía esté allí.

