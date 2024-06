Refugiados en Ruanda, enviados desde una remota isla del Reino Unido, hablan con la BBC

Hace 3 horas

Por Alice Cuddy y Swaminathan Natarajan, BBC News

BBC

Azhagu y Mayur llegaron a Ruanda desde el territorio británico de Diego García

Un grupo de migrantes fue trasladado a Ruanda desde un remoto territorio del Reino Unido por el gobierno británico hace más de un año. Dicen que se sienten aislados e inseguros, con uno de ellos describiendo al país africano como una “prisión abierta”. p>

Con los partidos políticos divididos sobre el plan controvertido del gobierno de enviar solicitantes de asilo del Reino Unido a Ruanda, la BBC viajó al estado africano para hablar con cuatro de los migrantes que ya se encuentran allí, aunque bajo un acuerdo separado, sobre su experiencia en el país. p>

El pequeño grupo llegó de Diego García, una isla en el océano Índico. Dicen que sus complejas necesidades médicas, en algunos casos como resultado de violaciones y torturas pasadas, no están siendo atendidas en Ruanda. p>

Cada uno de ellos recibe el equivalente a $50 (£39) a la semana para alimentos y otras necesidades básicas, pero bajo los términos de su estadía, acordados por los gobiernos del Reino Unido y Ruanda, no se les permite trabajar. p>

Los cuatro dicen que han enfrentado acoso y avances sexuales no deseados en la calle. Dicen que, de hecho, están “autoencarcelados”, demasiado asustados para salir, mientras esperan que el Reino Unido encuentre un lugar permanente para que vivan. p>

El grupo – todos tamiles de Sri Lanka – fue trasladado a Ruanda para recibir atención médica urgente después de intentos de suicidio. Ahora están fuera del hospital militar y viven en dos pisos en las afueras de la capital, Kigali, pagados por las autoridades británicas. p>

El RU está pagando para que los migrantes se queden en las afueras de Kigali p>

Su estatus legal en Ruanda no es el mismo que sería para los solicitantes de asilo enviados allí desde el RU, pero un abogado que representa a dos de los cuatro dice que sus “experiencias negativas plantean serias preocupaciones” sobre la capacidad de Ruanda para ofrecer un refugio seguro para “refugiados muy vulnerables”. p>

Un alto funcionario ruandés le dijo a la BBC que tenía “completa fe” en el sistema médico de su país y que las preocupaciones de los migrantes sobre la seguridad personal no eran compartidas por otros. “Aquí tenemos una población extranjera próspera”, agregó. p>

Para proteger sus identidades, se han cambiado los nombres de los migrantes p>

Ninguno de los cuatro intentó entrar al RU, en su lugar presentaron reclamaciones de asilo en Diego García, que se utiliza como una base militar secreta del RU y de los Estados Unidos. p>

Fueron algunos de los muchos que llegaron a la isla en octubre de 2021, previamente informados por la BBC. Dijeron que habían estado huyendo de la persecución e intentando navegar hacia Canadá para solicitar asilo. p>

Los cuatro que conocimos en Ruanda dijeron que habían sido víctimas de tortura y violencia sexual en sus países de origen, algunos debido a vínculos pasados con los rebeldes Tigres Tamil, que fueron derrotados en la guerra civil de Sri Lanka hace 15 años. p> Handout

A bordo de su bote en 2021, los tamiles tenían la intención de navegar hacia Canadá p> < p class = "sc-eb7bd5f6-0 fYAfXe"> Por una calle tranquila, en un apartamento de dos dormitorios, Azhagu dice que le han diagnosticado un trastorno de estrés postraumático grave y que la incertidumbre sobre su futuro y el aislamiento están empeorando las cosas. p>

“No estamos recibiendo el tratamiento médico adecuado. Tenemos problemas de salud mental”, dice el joven de 23 años. “Cada vez que vamos y le decimos a los médicos acerca de nuestros problemas, no nos pueden ayudar”. p>

El personal médico ruandés le ha gritado, alega, y en una ocasión, después de autolesionarse, dice que le amenazaron con el arresto y le dijeron que volviera a Diego García. p>

Mayur, de 26 años, que comparte el apartamento, dice que ha renunciado a la consejería. Dice que no recibe el medicamento adecuado y no puede tener “una buena conversación”. “Por eso no quiero ir al hospital”, agrega. p>

El abogado Tom Short, de la firma británica Leigh Day, dice que una evaluación de un experto independiente encontró que “cada uno de nuestros clientes tiene necesidades médicas complejas que no se están cumpliendo en Ruanda”. p>

Nos acercamos al hospital militar donde todos los tamiles han estado recibiendo tratamiento, pero nos remitieron al gobierno ruandés. p>

La principal funcionaria ruandesa a cargo del acuerdo para transferir solicitantes de asilo del RU, Doris Uwicyeza Picard, defendió el sistema médico de su país, agregando que los migrantes estaban siendo tratados “lo mejor que podemos”. p>

Las preocupaciones de seguridad de los migrantes no son compartidas por nadie más, dice la funcionaria Doris Uwicyeza Picard p> < p class = "sc-eb7bd5f6-0 fYAfXe"> Tres de los migrantes – los dos jóvenes y una mujer, Lakshani – han tenido sus solicitudes de protección internacional aprobadas por la administración del Territorio Británico del Océano Índico (Biot), que administra Diego García. Las Naciones Unidas y los abogados que representan al grupo dicen que esto, en efecto, les otorga estatus de refugiado. El cuarto del grupo – el padre de Lakshani, Khartik – ha sido autorizado a acompañar a su hija. p>

Esto significa que el grupo no puede ser devuelto a Sri Lanka, pero el RU ha dicho que no los aceptará. El gobierno conservador le dijo a la BBC el año pasado que Biot “no puede ser una puerta trasera al RU”. p>

Aunque Biot está bajo soberanía británica, se describe como “constitucionalmente distinto”. p>

El grupo en Ruanda nos mostró documentos legales, mensajes de WhatsApp, correos electrónicos y cartas que habían escrito en el último año a los funcionarios británicos, incluido el Primer Ministro Rishi Sunak, pidiendo ser trasladados. p>

“No sé cuántos años más tendremos que vivir como prisioneros apátridas del gobierno británico sin libertad”, decía un mensaje. p>

Los cuatro también nos dijeron que el acoso los había dejado asustados de salir de sus hogares. p>

“No salimos. Siempre tenemos miedo”, dice Lakshani p>

En el apartamento de Lakshani, una cortina gris está cerrada frente a las ventanas enrejadas, aislando la habitación del mundo exterior. p>

“No salimos. Siempre tenemos miedo”, nos dijo la joven de 23 años cuando la visitamos a ella y a Khartik, de 47. “No tengo ninguna mujer aquí. No tengo amigos”. p>

Ambos dicen que ha habido varios intentos de entrar a su apartamento. Nos muestran videos que parecen mostrar a intrusos siendo capturados por vecinos. p>

También recordaron un incidente en una calle cercana, cuando, dicen, un grupo de hombres los separó e intentaron tocar a Lakshani mientras usaban “palabras muy inapropiadas”. p>

La experiencia, y otras similares, habían sido desencadenantes para la pareja, dijeron. Lakshani dice que fue agredida sexualmente tanto en Sri Lanka como en Diego García. p>

Azhagu nos dijo que él y Mayur también habían sido objeto de proposiciones en la calle. “Extraños vinieron y preguntaron ‘¿puedo tener sexo contigo?’ La gente se reía. Corrimos al hospital”. p>

Ambos reportaron sus preocupaciones a Crown Agents, una empresa de desarrollo internacional sin fines de lucro que trabaja con el gobierno del RU y sirve como el principal punto de contacto de los migrantes en Ruanda. p>

Uno de ellos nos dijo: ‘¿Por qué sales cuando sabes que te meterás en problemas?'”, recordando una de las conversaciones con la empresa. “Les pregunté: ‘¿Por qué nos mantienen aquí cuando saben que hay problemas?’ Ellos no respondieron”. p>

Crown Agents no respondió a las acusaciones específicas cuando se le solicitó un comentario por parte de la BBC. p>

Los abogados que representan al grupo dijeron que habían presentado múltiples incidentes de acoso callejero e intrusos a los funcionarios de Biot, que no habían “respondido sustancialmente”. p>

Los migrantes zarparon desde India, fueron rescatados por la Marina del RU y luego llevados a Diego García

Los cuatro nos dijeron que no habían acudido a la policía ruandesa en busca de ayuda. Todos dijeron que desconfiaban de la aplicación de la ley uniformada basados en experiencias pasadas de abuso. p>

La funcionaria ruandesa, la Sra. Picard, dijo que “no estoy segura de cómo podemos ayudar si las autoridades nacionales no han sido abordadas”.