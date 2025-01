Refugiados afganos se sienten ‘traicionados’ por orden de Trump que bloquea su traslado a EE.UU.

Mina, quien está embarazada, ha estado esperando un vuelo fuera de Islamabad durante seis meses. Ella se preocupa de que su terror amenace a su hijo aún no nacido. “Si pierdo al bebé, me mataré”, le dijo a la BBC.

Ella dice que solía protestar por los derechos de las mujeres, incluso después de que el gobierno talibán tomara el control de Afganistán. Afirma que fue arrestada en 2023 y detenida durante la noche.

“Incluso entonces no quería dejar Afganistán. Me escondí después de ser liberada, pero me llamaron y dijeron que la próxima vez, me matarían”, dice.

Mina se preocupa de que el gobierno paquistaní la devuelva a Afganistán. En parte porque Pakistán no concederá asilo a los refugiados afganos indefinidamente.

El país ha acogido a cientos de miles de refugiados de su vecino, a lo largo de décadas de inestabilidad en la región. Según la agencia de refugiados de la ONU, el país alberga a tres millones de afganos, aproximadamente 1,4 millones de los cuales están documentados.

A medida que han aumentado las tensiones transfronterizas con el gobierno talibán, ha habido una creciente preocupación por el destino de los afganos en Pakistán, con informes de presuntas intimidaciones y detenciones. El relator especial de la ONU ha dicho que está preocupado y que los afganos en la región merecen un mejor trato.

El gobierno de Pakistán dice que está expulsando a extranjeros que se encuentran ilegalmente en el país de regreso a Afganistán y confirmó que se realizaron redadas en enero.

Según la OIM, más de 795.000 afganos han sido expulsados de Pakistán desde septiembre de 2023.

Los refugiados afganos con los que hemos hablado se sienten atrapados entre una patria donde sus vidas están en peligro y un país anfitrión cuya paciencia se está agotando.

Habían depositado sus esperanzas en EE.UU., pero lo que parecía un puerto seguro ha sido bloqueado abruptamente por el nuevo presidente hasta nuevo aviso.