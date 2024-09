Refuerza tu cartera contra los impactos del mercado de otoño.

Las acciones subieron con fuerza en una tardía racha de alivio el jueves, luego del recorte de tasas de interés jumbo del Federal Reserve el miércoles, pero tiempos turbulentos pueden estar por venir, por lo que los inversores querrán prepararse para esa volatilidad. La emoción por el recorte de medio punto de la tasa de interés del banco central llevó al S&P 500 por encima del umbral de los 5,700 puntos por primera vez en la historia el jueves. Sin embargo, Goldman Sachs advierte que los inversores deben prepararse para un posible camino lleno de baches en el mercado. “En promedio, durante los últimos 30 años, [el Índice de Volatilidad de CBOE] ha aumentado un 6% de septiembre a octubre, y vemos riesgos al alza en los niveles actuales de VIX dados la estacionalidad y los próximos catalizadores macro/micro,” escribió el analista Arun Prakash en un informe del jueves. Los catalizadores clave que podrían sacudir los mercados incluyen los informes de ganancias del tercer trimestre que se publicarán en octubre, las elecciones generales del 5 de noviembre y las dos últimas reuniones de la Fed de 2024 en noviembre y diciembre, dijo el equipo de Prakash. “Los años de elecciones, especialmente antes de la gran votación en noviembre, tienden a ser un poco más volátiles y este año no ha sido una excepción”, dijo Rafia Hasan, directora de inversiones de Perigon Wealth Management con sede en San Francisco. Recalibrar el riesgo Proteger tu cartera contra pérdidas bruscas comienza con comprender tu nivel de confort con el riesgo y garantizar que tu asignación de activos refleje tus objetivos a largo plazo. “Permanecer en tu asiento y mantener a los clientes invertidos en esos períodos es muy importante, pero también lo es estructurar la cartera de tal manera que reconozcas que algunos clientes pueden tener una tolerancia al riesgo más baja,” dijo Hasan. Ha utilizado una combinación de cosecha de pérdidas fiscales e indexación directa, en la cual la cartera de un inversor tiene acciones individuales para reflejar un índice, para aprovechar los períodos más inestables en el mercado. El beneficio de la indexación directa es que el inversor puede podar las tenencias de acciones subyacentes, mientras que un fondo de intercambio de índices actúa como un conjunto completo de valores. Al recortar posiciones a la baja, los inversores pueden cosechar pérdidas y usarlas para compensar ganancias de capital imponibles en otros lugares. En la medida en que las pérdidas superen las ganancias de capital, los inversores pueden usarlas para compensar hasta $3,000 en ingresos ordinarios y llevar las pérdidas restantes para usarlas en años futuros. “Viste esta gran caída el 5 de agosto, y después de un par de semanas los mercados se recuperaron”, dijo Hasan. “Pero durante ese período en el que los mercados estuvieron a la baja, hubo oportunidades para cosechar pérdidas en acciones, nombres individuales que experimentaron grandes retrocesos.” Los clientes reemplazan las posiciones vendidas con acciones que están en el mismo sector y se espera que se desempeñen de manera similar. El objetivo es evitar violar la regla de venta ficticia: el IRS desaprobará la pérdida si compras un valor “sustancialmente similar” al que vendiste dentro de los 30 días antes o después de la venta. Fortalecer tus bonos A pesar de que la Reserva Federal ha reducido las tasas, los bonos siguen ofreciendo rendimientos atractivos, “más aún que en los últimos 10 años cuando las tasas estaban cerca de cero”, dijo Hasan. Y han sido una buena compra para los clientes que se acercan a la jubilación, buscan ingresos y aprecian la capacidad de los bonos para compensar la volatilidad de las acciones. Para clientes de altos ingresos, le gustan los bonos municipales, que ofrecen ingresos libres de impuestos a nivel federal. Los inversores que residen en el estado emisor también pueden recibir ingresos libres de impuestos estatales o locales. En general, ha estado añadiendo algo de exposición a la duración, es decir, bonos con una mayor sensibilidad al movimiento de las tasas de interés, apuntando a cinco a siete años. Andrew Herzog, planificador financiero certificado de The Watchman Group en Plano, Texas, también ha estado añadiendo exposición a bonos con un ojo en la calidad. “Estamos dispuestos a ignorar las inversiones de mayor rendimiento si no las consideramos lo suficientemente seguras”, dijo. Herzog ha estado apuntando a una duración de aproximadamente dos a cinco años, y ha estado añadiendo más exposición al iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). El fondo tiene una relación de gastos del 0.15% y un rendimiento del SEC de 3.74% a 30 días. “Piensa en lo que un recorte de tasas podría hacer por los ingresos fijos en términos de plusvalías”, dijo. “Transfiere un poco de tu riqueza a algo que podría recibir un impulso a partir de ello.” Opciones para amortiguar las pérdidas Las opciones también están desempeñando un papel en las carteras de los inversores a medida que los asesores financieros intentan mitigar la volatilidad. Las llamadas cubiertas son una forma de abordar el problema. Las opciones de compra dan a los inversores el derecho a comprar una acción a un precio de ejercicio específico antes de una fecha determinada. Las estrategias de llamadas cubiertas implican vender una opción de compra cuando ya se posee el valor subyacente. El individuo que vende la opción de compra se beneficia de los ingresos de la prima pero debe estar listo para vender la acción, y potencialmente renunciar a un mayor alza. Una serie de ETFs de “protección”, también conocidos como “ETFs de resultado definido”, también están poniendo a trabajar las opciones. Estas ofertas generalmente combinan opciones de compra largas profundas en el dinero vinculadas a un índice específico y un spread de venta a largo plazo para proteger contra pérdidas hasta cierta cantidad. Los cerca de jubilados que están preocupados por los mercados inestables podrían ser los principales candidatos para estos instrumentos. “Uno de mis trabajos más importantes es gestionar el riesgo en la cartera del cliente, y estas son excelentes herramientas para hacer exactamente eso”, dijo Gregory Guenther, un planificador de jubilación en GrantVest Financial Group en Matawan, Nueva Jersey. Señaló que la debida diligencia puede ser una tarea pesada para los inversores individuales: Los ETFs de protección deben ser comprados en un día específico y luego mantenidos hasta que las opciones subyacentes expiren para proporcionar el beneficio completo. Además de entender el elemento de temporización detrás de la compra, los inversores también deben comprender las tarifas, que pueden rondar alrededor del 0.75% al 0.85%, según Morningstar. “El trabajo pesado es hacer la investigación de antemano, asegurarse de obtener la mejor oferta disponible”, dijo Guenther. “¿Estás obteniendo el límite superior disponible y las tarifas internas más bajas?”