Reformador iraní que quiere poner fin al enfrentamiento nuclear de su país.

Hace apenas cuatro meses no estaba claro si al reformista Masoud Pezeshkian se le permitiría siquiera postularse para el parlamento de Irán: los hardliners controlaban todos los centros de poder, con otras facciones relegadas al desierto político.

Pero ahora Pezeshkian está a punto de convertirse en el primer presidente reformista de la república islámica en dos décadas, después de lograr una victoria inesperada en la segunda vuelta de las elecciones del viernes. El veterano de 69 años derrotó a su rival hardliner, Saeed Jalili, con promesas de cambio en las políticas domésticas y exteriores de Teherán.

El éxito electoral de Pezeshkian ha rejuvenecido al margen campo reformista, que inicialmente se sorprendió de que el liderazgo aprobara su candidatura después de una serie de elecciones en las que se les impidió a otros reformistas participar.

Ahora que están regresando al poder, los reformistas esperan remodelar la dirección de la república mediante la dilución de la influencia de los conservadores ideológicos y la promoción de reformas sociales y económicas. El presidente anterior, el hardliner Ebrahim Raisi, murió en un accidente de helicóptero en mayo.

“El difícil camino por delante no será fácil sin su cooperación, empatía y confianza”, escribió Pezeshkian en la plataforma de redes sociales X en su primera reacción pública a su victoria. “Extiendo mi mano hacia ustedes y juro por mi honor que no los dejaré solos en este camino. No me dejen solo.”

La tarea que enfrenta Pezeshkian y sus partidarios es desalentadora. El cirujano cardiaco hereda una de las economías más sancionadas del mundo, una población profundamente desilusionada, y un sistema político en el que la mayor parte del poder recae en el ayatolá Ali Jamenei, el líder supremo, y en instituciones como la Guardia Revolucionaria.

Durante la campaña, Pezeshkian se comprometió a reanudar el diálogo con los Estados Unidos y los estados europeos para negociar el fin del enfrentamiento nuclear de Irán con occidente, y para lograr un alivio de las sanciones para ayudar a la economía.

También se comprometió a relajar las restricciones sociales como la censura en línea y el trato duro a las mujeres que se niegan a usar el hijab.

“Hoy es un punto de inflexión en la transición de Irán de la tradición a la modernidad, donde los principales líderes finalmente admiten que es el trabajo de los tecnócratas dirigir el gobierno”, dijo Saeed Laylaz, un economista y analista pro-reformista.

Sin embargo, al mismo tiempo, Pezeshkian dejó en claro su obediencia a Jamenei, presentándose como un reformista pero también como un lealista poco probable de perturbar el status quo.

Pezeshkian agradeció a Jamenei en su discurso de victoria el sábado, diciendo que no se le habría permitido tener éxito si no hubiera sido por el apoyo del líder supremo. Cuando Pezeshkian se postuló para la reelección al parlamento en marzo, muchos creyeron que fue la intervención de Jamenei la que llevó a la aprobación de su candidatura.

Pezeshkian ha sido un leal al régimen desde la revolución islámica de 1979.

Como joven médico, movilizó equipos médicos para ayudar a los heridos durante la guerra entre Irán e Irak en la década de 1980. En ese momento, también estuvo entre los radicales que hicieron campaña para hacer obligatorio el hijab para las mujeres que trabajan en hospitales y universidades.

Pero este año, en la campaña electoral, argumentó que no hay textos islámicos que respalden que se acose a las mujeres por no cubrirse la cabeza, un gesto hacia el repudio público desencadenado por la muerte en 2022 de Mahsa Amini en custodia policial después de ser arrestada por no llevar adecuadamente su hijab. Pezeshkian también prometió poner fin a las patrullas de la notoria policía de la moralidad de Irán.

Una tragedia personal cambió la vida de Pezeshkian, y posiblemente su perspectiva, cuando su esposa y un hijo murieron en un accidente automovilístico hace tres décadas. Pezeshkian optó por no volver a casarse, criando a una hija y a dos hijos más como padre soltero. Se refirió repetidamente a esta experiencia durante su campaña, a menudo con lágrimas en los ojos al hablar.

“Así como fui leal a mi familia, seré leal a ustedes”, dijo a sus seguidores.

Al defender los derechos de las mujeres, Pezeshkian dijo que nunca intentó coaccionar a su hija mientras la criaba. Como azerí que creció en la provincia de Kurdistán hablando kurdo, también apeló a las minorías de Irán.

Pezeshkian alcanzó prominencia política durante los dos mandatos de Mohammad Khatami, el último presidente reformista, de 1997 a 2005, primero como viceministro de Salud, luego como jefe del ministerio. En los años siguientes, ha sido diputado, trabajando como cirujano en hospitales públicos en lugar de privados.

Como presidente, su capacidad para impulsar el cambio dependerá en gran medida de sus relaciones con Jamenei, dijeron los analistas, ya que se espera que Pezeshkian encuentre una fuerte resistencia de los hardliners en otros sectores.

Laylaz, el analista reformista, dijo que Pezeshkian no tiene la intención de enfrentarse a Jamenei, y que este enfoque será “clave para su éxito”.

Presidentes anteriores que buscaron impulsar agendas reformistas, como el centrista Hassan Rouhani, quien firmó el acuerdo nuclear de 2015 con potencias mundiales, y Khatami, han dicho desde entonces que fracasaron por la resistencia dentro del sistema.

Pezeshkian y su equipo insisten en que su gobierno será diferente, al marginar a radicales en ambos campamentos, reformista y hardline, y fomentar la unidad dentro del sistema gobernante.

Los reformistas también argumentan que Pezeshkian se verá favorecido por la premisa de que el régimen quiere evitar luchas faccionales para mantener la estabilidad política mientras se prepara para la eventual sucesión de Jamenei, de 85 años, después de su fallecimiento.

Sin embargo, los pesimistas, que incluyen a muchos en la comunidad empresarial, junto con diplomáticos occidentales y millones de iraníes desilusionados, creen que el sistema es demasiado rígido para cambiar.

Los diplomáticos dicen que darían la bienvenida a un discurso menos hostil por parte del nuevo gobierno, pero cuestionan cuánta influencia tendrá Pezeshkian, dado que todas las políticas clave son determinadas por el líder supremo y su principal brazo de poder, la Guardia Revolucionaria.

“Escuchamos las palabras de Pezeshkian con gran interés, pero el tiempo de las palabras ha terminado. Necesitamos ver acción”, dijo un diplomático occidental de alto rango en Teherán, quien agregó que las relaciones solo podrían mejorar después de un cambio en áreas donde el presidente tiene poco control.

Estas incluyen la expansión agresiva de Teherán de su programa nuclear a medida que enriquece uranio a niveles cercanos al de grado armamentístico, su apoyo militar y financiero a grupos militantes regionales, como Hizbollah con base en Líbano, y la venta de drones armados a Rusia.

“Pezeshkian habla con sensatez”, dijo el diplomático. “Pero… ¿cómo lo va a hacer?”

Convencer a los iraníes escépticos de que el cambio está en camino será aún más difícil.

“Los votos por Pezeshkian fueron condicionales”, dijo Farid, un taxista en Teherán. “Si no logra mejorar nuestras vidas, los votantes recuperarán sus votos a través de protestas.”

