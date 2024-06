Reforma puede ser la ganadora en las elecciones de la India.

“

Desbloquee el Digest del Editor de forma gratuita

Roula Khalaf, editora del FT, selecciona sus historias favoritas en este boletín semanal.

El escritor es coautor con Rohit Lamba de ‘Rompiendo el molde: El camino no recorrido de la prosperidad de la India’ y exgobernador del banco central de la India

El 4 de junio, la democracia ganó en la India, una victoria otorgada por un electorado sabio. El gobierno cada vez más autoritario del primer ministro Narendra Modi no obtuvo una mayoría y ahora necesita el apoyo de socios de coalición para mantenerse en el poder. La elección augura buenos resultados económicamente y políticamente para el país.

Antes de las elecciones, la política era determinada por la oficina del primer ministro y la burocracia, luego aprobada por el parlamento, típicamente a pesar de las protestas de la pequeña oposición. Una combinación de zanahorias y palos cooptaba a los medios de comunicación y a los negocios. Lo más preocupante es que las agencias gubernamentales encarcelaron a dos ministros jefes de la oposición antes de las elecciones, y las autoridades fiscales congelaron las cuentas bancarias del principal partido de la oposición por transgresiones menores pasadas. Con el partido en el poder dominando la recaudación de fondos y Modi proyectándose como el líder del destino de la India, las elecciones parecían ser un paseo triunfal.

Afortunadamente, algunas instituciones funcionaron razonablemente de manera independiente. La Corte Suprema descongeló las cuentas bancarias de la oposición. La comisión electoral designada por el gobierno, aunque no estaba dispuesta a denunciar los silbidos de Modi, aseguró que unos 650 millones de ciudadanos elegibles votaran con poco acoso o fraude. Los canales de redes sociales, algunos dirigidos por periodistas expulsados de sus antiguos trabajos, atrajeron a una audiencia cansada del sesgo de los medios de comunicación convencionales.

Además, el gobierno autoritario tiene una debilidad: no permite, y por tanto no puede reaccionar ante la retroalimentación. Mientras el gobierno alardeaba de un crecimiento general, no reconocía las dificultades de los hogares debido al creciente desempleo, especialmente de los jóvenes, y los altos precios de los alimentos. El titubeante crecimiento del consumo fue descartado como aberraciones de datos. Los resultados de las elecciones pueden haber sorprendido al gobierno y a la prensa convencional, que predijeron una victoria abrumadora para la administración de Modi, pero no sorprendieron a nadie con el oído en tierra.

Curiosamente, es posible que las reformas se intensifiquen ahora. La administración de Modi implementó un impuesto sobre bienes y servicios, el control de la inflación y un código de quiebras en su primer mandato, pero su agenda cultural dominó en su segundo mandato. Las reformas agrarias, aprobadas sin consenso parlamentario, finalmente fueron retiradas ante las protestas de los agricultores.

Los socios de coalición de Modi y una oposición mucho más fuerte en el parlamento, esperanzadamente, evitarán medidas políticas unilaterales. Pero las reformas en las leyes de tierras y laborales, que requieren una mayor construcción de consenso, podrían volver a ser consideradas. Un gobierno amonestado también puede tener como objetivo hacer que el crecimiento sea más intensivo en empleo, mejorando la situación de los hogares. Si el gobierno se enfoca en equipar a los jóvenes con habilidades empleables y en revivir las pequeñas y medianas empresas en sectores intensivos en mano de obra, el crecimiento económico podría volverse más inclusivo incluso a corto plazo.

El gobierno también necesita revisar sus planes para un crecimiento liderado por exportaciones manufactureras, basado en aranceles proteccionistas y subsidios. El mundo no tiene espacio político o climático para otra economía del tamaño de China exportando bienes manufacturados. La India tiene otras opciones. Ya representa aproximadamente el 5 por ciento de las exportaciones globales de servicios (y menos del 2 por ciento de las exportaciones de bienes). Las exportaciones de servicios de alta calidad, como consultoría, telemedicina y diseño y software integrado en la manufactura, pueden liderar el camino. Eso requiere un cambio en el gasto, por ejemplo, reorientar miles de millones de dólares en subsidios de la manufactura de chips intensiva en capital a inversiones en cuidado infantil de calidad, escuelas y colegios. Las exportaciones de servicios también se beneficiarían de leyes de privacidad de datos más sólidas, incluida la protección contra intrusiones del gobierno, algo que una India más democrática podría promulgar.

A medida que se afloja el control del partido en el poder, los medios de comunicación convencionales y la burocracia verán más valor en ser imparciales. El consenso democrático puede reemplazar el fiat impuesto por el gobierno. Esto es prometedor para la redistribución de escaños parlamentarios en 2026 entre el oeste y sur económicamente más rápidos y el norte y este demográficamente más rápidos. Una India democrática probablemente llegará a una decisión con la que todos sus ciudadanos puedan vivir, no una que divida el país.

Una India más democrática será una amiga más confiable de las democracias de todo el mundo, incluso mientras su experiencia de colonialismo le da una lente diferente a la del G7. La India puede ser un constructor de puentes en un mundo fracturado. Esta elección, al igual que la de Polonia el año pasado, muestra que se puede detener el autoritarismo. También hace que la India sea más central en nuestro futuro colectivo.

“