Reflexiones y Observaciones sobre el Anuncio del iPhone 16e de Hoy

La semana pasada Tim Cook insinuó un anuncio de un producto “nuevo miembro de la familia” que se presentaría hoy; resultó ser el iPhone 16e, un dispositivo cuyo nombre me paralizó brevemente con la indecisión sobre cómo capitalizarlo,1 que reemplaza al iPhone SE (3ra generación) de hace tres años en la línea de productos.

El Anuncio

Apple hizo el anuncio en un video de 13 minutos que actualmente se encuentra en la parte superior de su página web, pero aparentemente solo se puede enlazar de forma permanente en YouTube. También fue anunciado en un comunicado de prensa en la sala de prensa de Apple Newsroom. Los primeros tres minutos del video presentan a Tim Cook (hablando sobre lo geniales que son los iPhones, especialmente los iPhones 16, y Apple Intelligence). Cook pasa el relevo a la vicepresidenta de marketing de productos de iPhone, Kaiann Drance, durante los siguientes cinco minutos; Drance resume principalmente las características principales de iOS 18, especialmente, por supuesto, Apple Intelligence. Drance pasa la palabra a Lucy Browning, directora de diseño de productos de iPhone (creo que es la primera vez que habla en un evento), quien destaca las especificaciones del 16e. Lo más inusual del video es su escenario: no es Apple Park, no es el Steve Jobs Theater, sino el infinito vacío blanco, donde, en una era pasada, se ambientaban anuncios de TV de Apple como la famosa serie Hodgman/Long “Yo soy un Mac / Yo soy un PC”. (El nuevo vacío infinito es discutiblemente gris claro, no blanco).

El Nombre

Primero, el nombre. No es el iPhone SE de cuarta generación, y en cambio lleva un nuevo sufijo “e”. Apple ha utilizado un sufijo “S” con los iPhones 4S, 5S, 6S y XS; “C” con el iPhone 5C y “R” con el XR. Veremos si este “e” es algo único. En una rueda de prensa en línea hoy, cuando se le preguntó si la E significa algo, un representante de Apple dijo que no, que no significa nada, pero que está diseñado para todos. No creo que quisiera dar a entender que la E significa secretamente para todos, solo porque estoy bastante seguro de que Apple no quiere que todo el mundo compre el modelo de iPhone más barato. Apple nunca tuvo una explicación para el nombre “SE” tampoco, aunque en mi cabeza ya lo he interpretado como algo así como edición especial. Hace mucho tiempo, creo que Phil Schiller dijo una vez que la “S” en “iPhone 3GS” significaba velocidad, porque el 3GS era de hecho notablemente más rápido que el modelo 3G del año anterior, y la “C” en “iPhone 5C” definitivamente, aunque no oficialmente, significaba color. Pero es mejor no perder demasiado tiempo tratando de encontrar lógica en esto que no sea que Apple piensa que “iPhone 16e” se ve y suena genial. Me alegra que no sea el “iPhone 16 AI”.

Usar la generación “16” como parte del nombre es más interesante que el nuevo sufijo E. Quizás sugiere que los teléfonos de la serie E podrían lanzarse anualmente. No apostaría por eso. Pero los modelos SE salieron en marzo de 2016, abril de 2020 y marzo de 2022, por lo que los intervalos han sido irregulares. Al menos, el nombre 16e ayudará a dejar claro, en los años venideros, cuáles eran las especificaciones básicas de este iPhone y cuándo, aproximadamente, debutó. Cada vez que he mencionado el SE de tercera generación en el último año o dos, he tenido que buscar exactamente cuándo debutó y qué chip de la serie A tenía (A15, igual que el iPhone 13).

Precios

Como se esperaba, el actual iPhone SE de tercera generación ya no está en la línea de productos. El SE de tercera generación debutó en marzo de 2022 con un precio inicial de $430 (para un escaso 64 GB) con configuraciones de 128 y 256 GB por, respectivamente, $480 y $580. El nuevo iPhone 16e comienza en $600, lo que, dependiendo de cómo lo veas, es un aumento de $170 (por el precio del iPhone nuevo más barato que vende Apple) o un aumento de $120 (por el precio del iPhone de 128 GB más barato que vende Apple). Ya he visto a muchas personas argumentando que el iPhone 16e “debería” comenzar en $500, pero si observas los precios de toda la línea de iPhones 16 de Apple, hay brechas de $200, para las mismas capacidades de almacenamiento, entre el 16e y el 16 regular, y entre el 16 regular y el 16 Pro. Por lo tanto, argumentaría que $600 es el precio “correcto”. También vale la pena señalar que, según la calculadora de inflación de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, $500 en enero de 2022 son aproximadamente $565 en dólares de enero de 2025.

Aquí tienes una tabla con la línea de nuevos iPhones que Apple vende actualmente. Incluyo el ya descontinuado iPhone SE como referencia. Además, ten en cuenta que si bien estos son los únicos modelos que Apple vende directamente a los consumidores, otros modelos antiguos aún se venden a través de varios operadores y socios minoristas en todo el mundo, incluido el iPhone SE por el momento.

Chip64 GB128 GB256 GB512 GB1 TB

iPhone SEA15$430$480$580——

iPhone 16eA18—$600$700$900—

iPhone 15A16—$700$800$1,000——

iPhone 16A18—$800$900$1,100——

iPhone 16 ProA18 Pro—$1,000$1,100$1,300$1,500

iPhone 16 Plus y 16 Pro Max cuestan $100 más que sus modelos de tamaño regular.

iPhone 16 Pro Max no está disponible con 128 GB y, por lo tanto, comienza en $1,200.

Diferencias clave en el iPhone 16e con respecto al iPhone 16 regular (e iPhone 15), aproximadamente en orden de interés, o al menos de interés, para mí:

Sin MagSafe

Este es una omisión sorprendente. El 16e admite carga inductiva Qi, pero solo a una velocidad pausada de 7.5 vatios. Los modelos 16 y 16 Pro regulares admiten carga MagSafe de hasta 25 vatios, y el iPhone 15 de 15 vatios. Puedes cargar un iPhone 16e usando un puck de carga MagSafe, pero solo a 7.5 vatios, y no se adherirá magnéticamente. Simplemente funcionará como una almohadilla no magnética. No sé si esta decisión se debió al precio de los componentes (la diferencia de $200 tiene que provenir de alguna parte, y no serán los márgenes de Apple), al espacio interno que ocupan los componentes MagSafe en el dispositivo (ver la siguiente sección) o a la diferenciación de marketing. Probablemente sea una combinación de los tres. El antiguo SE solo admitía carga Qi de 7.5 vatios sin MagSafe también.

Batería

La duración de la batería es mejor que la del iPhone 16 regular. Esto también me sorprende. Según la propia página de Comparación de Apple:

¿Cómo logra el 16e una duración de batería que supere al iPhone 16 más caro y es efectivamente comparable al iPhone 16 Pro mucho más caro? Sospecho que es una combinación de una batería más grande y un módem celular más eficiente. Como se rumoreaba, el 16e es el primer iPhone de Apple con un módem diseñado internamente, que, en el video, Kaiann Drance introduce así (énfasis añadido): “Y con el iPhone 16e, estamos expandiendo los beneficios de Apple silicon con C1, el primer módem celular diseñado por Apple. Proporciona una conectividad 5G rápida y confiable, y es el módem más eficiente en términos de energía jamás utilizado en un iPhone”. Al igual que con las CPUs y GPUs, el interés de Apple por el silicio personalizado no solo se trata de precio y rendimiento, sino también de eficiencia. Drance continúa luego (hablando sobre una animación desprendible genial de los componentes internos del 16e): “Combinamos la increíble eficiencia energética del silicon de Apple con un diseño interno completamente nuevo para el iPhone 16e que ha sido optimizado para una batería más grande. Juntos, allanan el camino para un nivel sin precedentes de duración de la batería en un iPhone de 6.1 pulgadas.” Puede haber otros cambios que permitan al 16e alojar una batería más grande que el 16 regular, pero según la hoja de especificaciones, el cambio evidente es la omisión de MagSafe.

Chip C1 de Apple

La eficiencia energética suena genial, y por supuesto que el módem admite “5G”, pero no admite mmWave / ultra banda ancha, la loca variante súper rápida de 5G con velocidad similar a Wi-Fi y alcance corto similar a Wi-Fi desde las antenas del operador que la sirven. Cuadra por cuadra aquí en casa en Filadelfia, veo el ultra ancho de banda de Verizon en algunas cuadras de la ciudad (señalado por el ícono “5G UW” en la barra de estado), pero no en la mayoría. ¿Pero realmente me importa? Sinceramente, no sé por qué se supone que debo preocuparme por 5G en absoluto en comparación con LTE. Usar LTE en lugar de 5G (mucho menos usar 5G ultra ancho de banda) no hace ninguna diferencia práctica en nada de lo que hago por celular en mi teléfono. Obviamente, Apple quiere admitir el ultra ancho de banda en sus módems propios eventualmente, pero su renovado acuerdo con Qualcomm — anunciado y jactado solo por Qualcomm, porque Apple los desprecia y se resiente profundamente de su dependencia de ellos — cubre “lanzamientos de teléfonos inteligentes en 2024, 2025 y 2026”. Así que no creo que veamos un chip de la serie C en el iPhone 17 o 17 Pro esperados de este septiembre, pero tal vez lo veamos en el rumoreado iPhone 17 “Air”.

Recuerda también que la última vez que lo vi probado — por Nicole Nguyen en 2022 — desactivar 5G y usar exclusivamente LTE extendió la duración de la batería de un iPhone 13 Pro de 13 a 15.5 horas en su prueba de streaming de video. El 5G ultra ancho de banda es increíblemente rápido, y el 5G regular generalmente es más rápido que LTE, pero para la mayoría de las personas en la mayoría de los lugares, no importa prácticamente, especialmente considerando los efectos en la duración de la batería. “Lo suficientemente rápido, con una duración de batería más larga” es un mejor equilibrio que “mucho más rápido de lo que notarás, con una duración de batería algo más corta”.

Hablando de inalámbrico, no sé si está relacionado con el chip C1, pero el iPhone 16e solo admite Wi-Fi 6, no 7, y no admite la red Thread.

Solo una Cámara Frontal, pero es “2-en-1”

Ninguna sorpresa aquí, las cámaras son caras, y ofrecer solo una hace una diferenciación muy obvia. Apple llama a esta única cámara “2-en-1” porque, al igual que la cámara principal en otros modelos recientes de iPhone, ofrece zoom óptico 1x y 2x. La falta de una segunda cámara ultra ancha significa no solo no hay zoom 0.5x, sino tampoco fotografía macro ni fotos o videos espaciales. El 16e también solo ofrece “Estilos fotográficos”, no los “Estilos fotográficos de última generación” ofrecidos por el 16 y 16 Pro.

Si realmente te importa tu cámara, el iPhone 16e no es el iPhone para ti. Como mencioné anteriormente, tiene menos lentes y el sistema de imagen no soporta los Estilos Fotográficos de última generación (los cuales, cinco meses después, sigo disfrutando mucho en mi propia fotografía). Pero eso no significa que el iPhone 16e no sea una elección válida para personas a las que les importa sus fotos. Algunas personas realmente se preocupan por su fotografía, pero realmente solo apuntan y disparan usando su cámara principal 1x, no importa qué modelo de iPhone tengan. No preocuparse por el hardware de la cámara y limitarse a preocuparse por la iluminación y el encuadre es una filosofía compartida por muchos fotógrafos realmente talentosos.

Sin Botón de Control de Cámara

El otro inconveniente relacionado con el hardware de la cámara es que el 16e no tiene el nuevo botón/deslizador de Control de Cámara en el lateral. Conozco a varios propietarios de iPhone 16 que afirman que nunca lo usan o incluso que no les gusta, porque se encuentran activándolo solo por accidente. A mí me gusta mucho y lo uso como mi forma principal de lanzar la aplicación de Cámara y de capturar imágenes. Pero, ya sabes, todos capturamos imágenes y videos muy bien durante 17 generaciones de iPhone sin ese botón de hardware. No importa cuánto te guste, ciertamente no lo necesitas.

Pero, hasta ahora, necesitabas el botón de Control de Cámara para invocar la característica de inteligencia visual de Apple Intelligence. Un toque y sueltala de Control de Cámara lanza tu aplicación de cámara favorita; una pulsación larga invoca la inteligencia visual. La solución de Apple para habilitar la inteligencia visual en el iPhone 16e, a pesar de que carece del botón de Control de Cámara, es de dos partes. Primero, la inteligencia visual ahora está disponible en el Centro de Control. Segundo, como Apple demostró en el video de presentación, puedes asignar el Botón de Acción a la inteligencia visual. (Por defecto, al igual que con otros iPhones equipados con el Botón de Acción, se activa el modo silencioso, como el interruptor de timbre dedicado de antaño, donde por “antaño” me refiero aún en el iPhone 15.)

Los representantes de Apple también me dijeron hoy que los propietarios del iPhone 15 Pro pronto podrán asignar su Botón de Acción a la inteligencia visual, “en una futura actualización de software”. Sospecho que esa futura actualización de software es iOS 18.4, que debería lanzarse en beta en cualquier momento, pero Apple no comentó, oficialmente ni extraoficialmente, cuándo exactamente esta función llegará al iPhone 15 Pro. También confirmaron que el botón del Centro de Control para lanzar la inteligencia visual también llegará al iPhone 15 Pro (y presumiblemente a los modelos de iPhone 16 también).

Pantalla

Las especificaciones de la pantalla del 16e parecen bastante buenas, pero el arreglo de sensores frontales está detrás de un notch, no una isla dinámica. Ese es un intercambio de diseño razonable para el modelo de menor precio. Las pantallas de 16 y 16 Pro ofrecen especificaciones de brillo de 1,000 nits (típico), 1,600 nits (HDR) y 2,000 nits (exterior). La pantalla del 16e ofrece 800 nits (típico), 1,200 (HDR) y no supera eso. Las pantallas de 16 y 16 Pro también bajan hasta solo 1 nit de brillo mínimo; Apple no lista un brillo mínimo para la pantalla del 16e.

Silicio

El chip A18 en el iPhone 16e parece (en la hoja de especificaciones) casi idéntico al del iPhone 16, excepto por el número de núcleos de GPU: el 16e tiene solo 4 núcleos de GPU, mientras que el iPhone 16 regular tiene 5. (El chip A18 Pro en el iPhone 16 Pro/Pro Max tiene 6 núcleos de GPU.) No es una gran diferencia.

Lo más interesante que comparar no es con el iPhone 16, sino con el iPhone 15, que cuesta $100 más que el 16e. Debido a que el único chip de la generación A17 fue el A17 Pro que se empleó en los modelos Pro del iPhone 15, el iPhone