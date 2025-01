Reflejo de iPhone en Mac: Todo lo que necesitas saber.

La duplicación del iPhone en la Mac te permite controlar tu teléfono usando tu computadora, una conveniencia útil cuando tu iPhone está en tu bolsillo, bolso o mochila. Todas tus notificaciones de iPhone pueden reflejarse en tu Mac, permitiéndote organizarlas y ocuparte de tus asuntos sin tocar tu teléfono y sin interrumpir tu flujo de trabajo.

Esta función también podría ser útil si rompes la pantalla de tu iPhone. Puedes reflejar un iPhone que de otro modo sería inutilizable en tu Mac para asegurarte de que está respaldado. Incluso podrías restablecer de fábrica tu teléfono roto antes de enviarlo a reparar o reemplazarlo.

Así es como funciona la duplicación del iPhone. Sigue leyendo o mira nuestro video.

Cómo usar la duplicación del iPhone en la Mac

Introducida en iOS 18 y macOS Sequoia, la duplicación del iPhone es lo último en una serie de funciones llamadas Continuidad. Estas funciones sorprendentemente sofisticadas permiten que tu iPhone, Mac y otros dispositivos de Apple funcionen juntos de forma totalmente inalámbrica. Ofrecen soluciones innovadoras a problemas y molestias comunes de la tecnología. Y demuestran el poder inigualable del ecosistema de Apple.

Otras funciones de Continuidad incluyen Portapapeles Universal, que te permite copiar y pegar elementos de un iPhone a una Mac (y viceversa); la capacidad de desbloquear una Mac con un Apple Watch; y Cámara de Continuidad, que te permite usar un iPhone como cámara web de alta definición para Mac.

Tabla de contenido: Cómo usar la duplicación del iPhone en la Mac

Actualiza a iOS 18 y macOS Sequoia

Primero, asegúrate de estar ejecutando iOS/iPadOS 18 o posterior. Está disponible ahora mismo como una actualización gratuita en Configuración > General > Actualización de software. Es compatible con el iPhone XS, iPhone XR, iPhone SE (2da generación) y versiones posteriores.

En una Mac, necesitas actualizar a macOS Sequoia 15 o posterior. Ve a Configuración del Sistema > General > Actualización de software para instalarlo. (También conocido como Preferencias del Sistema en versiones anteriores de macOS.) Está disponible para cualquier Mac con silicio de Apple y algunos de los últimos modelos de Intel.

Para que funcione la duplicación del iPhone, ambos dispositivos deben estar iniciados sesión en la misma cuenta de Apple. Eso desafortunadamente significa que probablemente no podrás usar la función con un iPhone personal y una Mac proporcionada por el trabajo. Ambos dispositivos también deben tener Wi-Fi y Bluetooth activados. No puedes usar esta función simultáneamente con AirPlay, Sidecar o uso compartido de Internet de Mac.

Configura la duplicación del iPhone y autentica tu teléfono

Empieza a configurar la duplicación del iPhone.

Captura de pantalla: D. Griffin Jones/Cult of Mac

Después de actualizar tus dispositivos a las versiones necesarias del sistema operativo, verás un nuevo icono de Duplicación del iPhone en el Dock de tu Mac. Haz clic para iniciar la función, y verás una pantalla de configuración que explica cómo funciona. Haz clic en Continuar.

Primero, necesitas escribir el código en tu iPhone. Luego, puedes elegir si deseas que las notificaciones del iPhone aparezcan en tu Mac: haz clic en Permitir o No permitir. (Yo las habilité, pero solo porque silencio diligentemente las notificaciones en mi iPhone para empezar.)

Luego, haz clic en Empezar a probarlo!

Recomiendo ir al menú de la barra de menús de tu Mac y hacer clic en Duplicación del iPhone > Configuración y habilitar Autenticación automática. De lo contrario, escribir tu contraseña de Mac cada vez que quieras usar la Duplicación del iPhone se vuelve un poco molesto. Pero eso es solo porque no comparto mi contraseña de Mac con nadie y siempre bloqueo mi computadora cuando no la estoy usando. Si no es tu situación, deberías mantener la Duplicación del iPhone configurada para Pedir cada vez.

Si deseas, puedes eliminar el icono de la aplicación Duplicación del iPhone del Dock de tu Mac. Puedes abrir la aplicación en cualquier momento al invocar Spotlight con Comando-Espacio (⌘␣) y escribir “duplicación del iphone” (generalmente se autocompleta después de solo “iph…”) y presionar Retorno.

Cómo usar y controlar la duplicación del iPhone

Controlar tu iPhone desde tu Mac es generalmente bastante intuitivo:

Un clic del mouse simula un toque en la pantalla.

Si estás usando una Mac con trackpad o Magic Mouse, puedes deslizarte por la superficie para desplazarte libremente en cualquier dirección.

Si tienes un ratón tradicional, puedes usar la rueda de desplazamiento para moverte hacia arriba o hacia abajo, o hacer clic y arrastrar el botón del ratón para desplazarte hacia la izquierda y la derecha.

Cuando uses la Duplicación del iPhone, los controles de la ventana de la Mac están ocultos. Sin embargo, si mueves el ratón por la parte superior de la pantalla del iPhone reflejado, aparecerán. Los botones a la derecha irán a la pantalla de inicio o mostrarán el conmutador de aplicaciones.

Puedes usar atajos de teclado en tu Mac para controlar tu iPhone. ⌘1 mostrará la pantalla de inicio de tu iPhone. ⌘2 te permite desplazarte por las aplicaciones abiertas en tu iPhone. Presionar ⌘3 abrirá la búsqueda de Spotlight en tu teléfono. También puedes usar comandos de teclado para ajustar el tamaño de la pantalla del iPhone mostrada en tu Mac. ⌘- la hace más pequeña, ⌘= la hace más grande y ⌘0 la restablece al tamaño real.

El audio de videos, música o podcasts que se reproduzcan en tu iPhone saldrá por los altavoces de tu Mac mientras se está duplicando.

En una futura actualización de la Duplicación del iPhone, podrás usar la función de arrastrar y soltar para mover archivos de tu Mac a tu iPhone. Arrastra un archivo desde el Finder, una imagen o video desde Fotos, u otros elementos específicos sobre la pantalla del iPhone reflejado, y podrás soltar el archivo en la aplicación que estás utilizando.

Personaliza las notificaciones del iPhone en la Mac

Si habilitaste las notificaciones, verás banners de notificación de tu iPhone en tu Mac. Haz clic en uno de ellos y se abrirá esa aplicación utilizando la Duplicación del iPhone.

Quiero que la mayoría de las notificaciones de mi iPhone se muestren en mi Mac, pero hay algunas excepciones. Uso Discord en la Mac usando una aplicación web de Safari, así que no necesito las notificaciones de Discord.

Para establecer qué notificaciones del iPhone ves en tu Mac, ve a Configuración del Sistema > Notificaciones y haz clic en Permitir notificaciones desde iPhone para personalizar. Desmarca cualquier aplicación que no desees ver en tu Mac.

Las aplicaciones que ya están desactivadas en tu teléfono aparecen en gris y no se pueden activar, pero por supuesto, puedes personalizar esto. Abre tu iPhone (¡hey, úsalo para ello!) y ve a Configuración > Notificaciones para volver a habilitar una aplicación que habías silenciado anteriormente.

Limitaciones de seguridad

Nunca no sabrás que tu iPhone está siendo duplicado.

Captura de pantalla: D. Griffin Jones/Cult of Mac

La Duplicación del iPhone solo se puede utilizar mientras tu iPhone está bloqueado. Si la duplicación del iPhone está activa y tu teléfono está desbloqueado, se detiene inmediatamente. Esto es para evitar que alguien tome tu MacBook para ver lo que estás haciendo en tu teléfono.

Mientras tu iPhone está siendo duplicado, aparecerá una notificación no desechable en su pantalla de bloqueo que dice “iPhone en uso”. La próxima vez que uses tu iPhone, verás un pequeño banner para alertarte de que la duplicación ocurrió recientemente. Ambos te informan claramente que está sucediendo sin molestarte.

Por motivos de privacidad y seguridad, la cámara y el micrófono de tu iPhone no funcionan mientras se está duplicando. No puedes dejar tu teléfono en un lugar oculto y usar la duplicación para espiar a alguien.

Pero eso también significa que no puedes usar la Duplicación del iPhone con una aplicación de cámara como Snapchat, BeReal, Camo o Halide. Además, abrir un hilo de conversación en Snapchat alertará a la otra persona de que intentaste grabar en pantalla el chat, porque tu pantalla se está duplicando.

Además, en la Duplicación del iPhone, no puedes cambiar la configuración de Face ID y código de acceso. La sección simplemente no aparece en la aplicación de Configuración. De esa manera, cualquier persona con acceso a la función no puede cambiar el código de acceso de tu iPhone sin tu conocimiento.

Cambia el iPhone emparejado

Cambia tu iPhone emparejado o elimina tu iPhone.

Captura de pantalla: D. Griffin Jones/Cult of Mac

Si actualizas o reemplazas tu iPhone, puedes cambiar fácilmente la Duplicación del iPhone para que funcione con el nuevo. Desde la aplicación de Duplicación del iPhone en tu Mac, ve al menú de la barra de menús y haz clic en Duplicación del iPhone > Configuración. Luego haz clic en Cambiar iPhone.

Esto abrirá automáticamente Configuración del Sistema en el panel de Escritorio y Dock. En la sección de Widgets, selecciona el dispositivo que deseas usar en el menú desplegable junto a iPhone. Luego, regresa a Duplicación del iPhone y verás una pantalla que dice “iPhone Cambiado”. Haz clic en Conectar.

Eliminar tu iPhone de la duplicación

Si deseas eliminar completamente la función de Duplicación del iPhone de tu Mac, puedes hacerlo fácilmente. Desde la aplicación de Duplicación del iPhone, ve al menú de la barra de menús y haz clic en Duplicación del iPhone > Configuración y haz clic en Revocar Acceso. Se te pedirá nuevamente que confirmes. Haz clic en Revocar. (En el futuro, si inicias la Duplicación del iPhone en tu Mac, verás nuevamente la pantalla de configuración).

Si no planeas usar la aplicación, haz clic derecho en el icono de Duplicación del iPhone en el Dock de tu Mac. En Opciones, desmarca Mantener en Dock.

