Referencias de personas transgénero removidas del sitio web del monumento de Stonewall.

La administración Trump ha eliminado referencias a personas transgénero del sitio web del Monumento Nacional de Stonewall de Nueva York. En el sitio web del Servicio de Parques Nacionales, el acrónimo LGBTQ+ se ha acortado a LGB, que significa lesbiana, gay y bisexual. Otros sitios web gubernamentales también han sido modificados después de que el presidente Donald Trump firmara una orden reconociendo solo dos sexos – hombre y mujer – en su primer día en el cargo. Los activistas denunciaron la medida el viernes y realizaron una protesta en el lugar, que es el primer monumento nacional del país dedicado a la historia de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. “¡No hay Orgullo sin personas trans liderando esa lucha!”, escribió Stacy Lentz, la copropietaria de The Stonewall Inn y directora ejecutiva de The Stonewall Inn Gives Back Initiative, en una publicación en Instagram anunciando la protesta. “¡Intentar borrarlos del lugar de nacimiento del movimiento moderno de derechos LGBTQ+ no sucederá!” El departamento de asuntos públicos del Servicio de Parques Nacionales dijo que la agencia tomó las medidas para cumplir con la orden ejecutiva firmada por el presidente Trump que describe “restaurar la verdad biológica al gobierno federal”, según un comunicado enviado al New York Times. La BBC contactó al Servicio de Parques Nacionales para hacer comentarios. En una versión anterior del sitio web del servicio de parques, guardado por el archivo web digital Wayback Machine, la página principal del monumento decía: “Antes de la década de 1960, casi todo lo relacionado con vivir abiertamente como una persona lesbiana, gay, bisexual, transexual o queer (LGBTQ+) era ilegal.” La página web actualizada ahora dice: “Antes de la década de 1960, casi todo lo relacionado con vivir abiertamente como una persona lesbiana, gay, bisexual (LGB) era ilegal.” Algunas otras referencias a personas transgénero permanecen en el sitio web, incluido el documento fundacional del Monumento Nacional de Stonewall. Un allanamiento policial de 1969 en el bar gay Stonewall Inn de Nueva York llevó a disturbios, que marcaron un importante punto de inflexión en la lucha por la igualdad gay. El expresidente Barack Obama lo designó monumento nacional de EE. UU. en 2016. El monumento abarca 7.7 acres de terreno, incluyendo el cercano Christopher Park. En un comunicado el jueves, el Stonewall Inn y la Iniciativa Stonewall Inn Gives Back dijeron estar “indignados” por los cambios. “Este flagrante acto de borrado no solo distorsiona la verdad de nuestra historia, sino que también deshonra las inmensas contribuciones de individuos transgénero”, dijo el comunicado. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, calificó el cambio de “cruel y mezquino”. Una protesta contra los cambios en el sitio web tuvo lugar al lado del monumento de Stonewall el viernes. Los manifestantes sostuvieron carteles con letreros como “el servicio de parques nacionales no puedes deletrear historia sin una T”.