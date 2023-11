RedMagic 9 Pro lanzará a nivel mundial en esta fecha”

El RedMagic 9 Pro ahora tiene una fecha de lanzamiento global, y está a la vuelta de la esquina. Realmente, está llegando antes de lo que podrías pensar. Si nunca has oído hablar de RedMagic antes, es comprensible. Es una marca de teléfonos inteligentes para juegos. Y en el gran esquema de las cosas, los teléfonos inteligentes para juegos no tienen mucha notoriedad con la población en general en comparación con marcas gigantes como Samsung o Apple. Incluso marcas conocidas como ASUS, que han estado lanzando constantemente el teléfono inteligente para juegos de mejor rendimiento durante años, tienen poco reconocimiento más allá de los jugadores móviles.

Y honestamente está bien. Pero si estás en ese grupo de personas que valoran tener un teléfono inteligente con características específicas para juegos, presta atención al RedMagic 9 Pro. Porque promete especificaciones potentes a probablemente cientos menos de lo que ASUS probablemente cobrará por su próximo teléfono para juegos cuando llegue.

Esto incluye cosas como el procesador Snapdragon 8 Gen 3, hasta 12GB de RAM LPDDR5X y hasta 512GB de almacenamiento. También habrá un modelo de 256GB. RedMagic todavía no ha anunciado el precio oficial en EE. UU. pero sus teléfonos suelen estar bastante por debajo de los $800.

El RedMagic 9 Pro se lanzará globalmente el 18 de diciembre

Si ahora estás curioso acerca de lo que tiene para ofrecer el RedMagic 9 Pro, podrás aprender más al respecto el próximo mes. RedMagic ha anunciado un evento de lanzamiento global para mediados del próximo mes, específicamente el 18 de diciembre.

El evento de lanzamiento global comenzará a las 7 a.m. EST, por lo que comienza bastante temprano para las personas de la costa oeste. Pero no necesariamente se agotarán rápidamente. Así que si te encuentras en la costa oeste y quieres uno de estos dispositivos, es probable que no tengas problemas para conseguir uno. Además de la fecha y hora de lanzamiento, RedMagic destaca algunas de las otras especificaciones clave del dispositivo. Como la batería de 6500mAh y su sistema de refrigeración ‘Ice 13.0’ para aumentar el flujo de aire. Este sistema incluye una cámara de vapor más grande que los dispositivos anteriores y está diseñado para ayudar a que tu teléfono mantenga un rendimiento óptimo sin importar cuán duro juegues.