REDES DE MSG OFRECEN ARBITRAJE VINCULANTE POR UNA TERCERA PARTE NEUTRAL PARA RESOLVER EL PROBLEMA CON ALTICE Por Investing.com

“

NUEVA YORK, 21 de enero de 2025 / PRNewswire/ — MSG Networks publicó la siguiente declaración sobre su disputa con Altice USA:

“Nuestro objetivo es asegurarnos de que nuestros fanáticos de los Knicks, Rangers, Devils e Islanders que son suscriptores de Optimum no se pierdan otro partido. Con ese fin, estamos dispuestos a acordar una breve extensión vinculada a la resolución de nuestra disputa a través de arbitraje vinculante por un tercero neutral. Esto permitirá a los suscriptores de Optimum ver su programación deportiva favorita mientras resolvemos nuestros problemas pendientes.”

Acerca de MSG Networks (NYSE:)

MSG Networks, un pionero en medios deportivos, es propietario y opera dos galardonadas redes regionales de deportes y entretenimiento (MSG y MSG Sportsnet) y MSG+, una oferta de transmisión directa al consumidor y autenticada (incluida en la aplicación Gotham Sports), que sirve al mercado mediático número uno de la nación, el DMA de Nueva York, así como otras partes de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut y Pensilvania. Las redes cuentan con una amplia gama de contenido deportivo convincente, que incluye juegos locales exclusivos en vivo y otros programas de los New York Knicks, New York Rangers, New York Islanders, New Jersey Devils y Buffalo Sabres, así como una cobertura significativa de los New York Giants y Buffalo Bills. Este contenido, junto con una diversa variedad de otros eventos deportivos y programas originales aclamados por la crítica, ha establecido a MSG Networks como el estándar de oro en deportes regionales. MSG Networks es parte de Sphere Entertainment Co. (NYSE: SPHR).

Contacto:

Dan Schoenberg ([email protected])

“