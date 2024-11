Jim Cramer: Reddit es ‘Fabuloso’, Dow es ‘Duro’

En el programa “Mad Money Lightning Round” de CNBC, Jim Cramer dijo que Reddit, Inc. (NYSE:RDDT) es “fabuloso”, añadiendo que él no es vendedor.

Según un informe de la semana pasada, el accionista Advance Magazine Publishers, Inc. planea establecer una línea de crédito utilizando su participación en la empresa. Yahoo Finance informó que la empresa editorial tiene como objetivo obtener hasta $1.2 mil millones en una venta de 7.8 millones de acciones por entre $145.38 y $148.54 por acción.

“Estoy preocupado de que muchas autopartes puedan estar hechas en China, no lo sabemos,” dijo Cramer cuando se le preguntó sobre Aptiv PLC (NYSE:APTV). Recomendó ir con AutoZone (NYSE:AZO).

El 21 de noviembre, el analista de Guggenheim, Ronald Jewsikow, mantuvo Aptiv con una recomendación de Compra y redujo el precio objetivo de $87 a $73.

Cuando se le preguntó sobre Recursion Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:RXRX), dijo: “Ahora, creo que, a cinco, es, vale la pena especular.”

El 20 de noviembre, el analista de Needham, Gil Blum, reiteró Recursion Pharmaceuticals con una recomendación de Compra y mantuvo un precio objetivo de $11.

“No hay suficiente especialización,” dijo Cramer cuando se le preguntó sobre ZoomInfo Technologies Inc. (NASDAQ:ZI). “Vamos a pasar de eso.”

El 12 de noviembre, ZoomInfo Technologies reportó ganancias mejores de lo esperado para su tercer trimestre.

Dow Inc. (NYSE:DOW) es uno “difícil”, dijo el presentador de “Mad Money”. “Si no tienes crecimiento, y vendes a 21 veces las ganancias, no vas a poder hacer nada.”

El 8 de noviembre, el analista de Piper Sandler, Charles Neivert, mantuvo Dow con una calificación de Sobreponderar y redujo el precio objetivo de $62 a $60.

Cramer dijo, “Irregularidades contables equivalen a venta,” cuando se le preguntó sobre Super Micro Computer (NASDAQ:SMCI).

Super Micro Computer experimentó una caída significativa en su acción el martes, después de anunciar la terminación de dos acuerdos de préstamo críticos con importantes instituciones financieras.

Acción de Precio al Cierre Ayer:

Las acciones de Aptiv cayeron un 3.2% para cerrar en $55.28 el martes.

Las acciones de Reddit cayeron un 4.4% para cerrar en $135.61.

Las acciones de Recursion Pharmaceuticals descendieron un 1.8% para cerrar en $5.89.

Las acciones de ZoomInfo subieron un 0.2% para cerrar en $10.89.

Las acciones de Dow cayeron un 2.9% para cerrar en $44.54 el martes.

Las acciones de Super Micro Computer bajaron un 10.4% para cerrar en $34.43 durante la sesión.

Continúa la Historia

Echa un Vistazo:

El ‘Alpine Note – Basecamp Series’ de EquityMultiple está llamando la atención y abriendo carteras. Esta inversión a corto plazo ofrece a los inversores una tasa de rendimiento del 9% (APY) con tan solo un plazo de 3 meses y un mínimo de $5,000. La tasa Basecamp tiene una diferencia significativa con los bonos del tesoro. Esta saludable tasa de rendimiento no durará mucho. Con la Reserva Federal lista para recortar las tasas de interés en un futuro cercano, ahora podría ser el momento de asegurar una tasa de rendimiento favorable con una opción de inversión flexible y relativamente líquida.

Además, el Alpine Note – Basecamp se puede reinvertir en otro Alpine Note para obtener rendimientos compuestos, o en otra de las inversiones inmobiliarias rigurosamente evaluadas por EquityMultiple, que también requieren una inversión mínima de solo $5,000. Basecamp está exclusivamente abierto a nuevos inversores en la plataforma de EquityMultiple.

¿Buscas oportunidades de inversión inmobiliaria fraccionada? El Screener Inmobiliario de Benzinga presenta las últimas ofertas.

Foto: Shutterstock

Siguiente: Transforma tu trading con las ideas y herramientas de trading de mercado únicas de Benzinga Edge. Haz clic ahora para acceder a ideas únicas que pueden ponerte por delante en el competitivo mercado actual.

¿Quieres recibir el análisis de acciones más reciente de Benzinga?

Este artículo Jim Cramer: Reddit es ‘Fabuloso’, Dow es ‘Duro’ fue publicado originalmente en Benzinga.com

© 2024 Benzinga.com. Benzinga no ofrece consejos de inversión. Todos los derechos reservados.