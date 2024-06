Redbox propietario del quiosco de DVD Chicken Soup for the Soul se declara en quiebra

Chicken Soup for the Soul Entertainment Inc. — el vendedor de libros de autoayuda, contenido de películas y televisión — se declaró en bancarrota después de no poder escapar de una pesada carga de deuda.

La empresa de medios presentó una protección del Capítulo 11 en Delaware el viernes pasado, enumerando activos y pasivos de al menos $500 millones cada uno. La presentación permite a Chicken Soup seguir operando mientras trabaja en un plan para pagar a los acreedores.

Chicken Soup luchó por cumplir con sus obligaciones financieras después de comprar la empresa de alquiler de DVD Redbox en 2022, muestran documentos judiciales. La compañía asumió alrededor de $360 millones de deuda en conexión con el acuerdo, una suma que solo sería manejable si pudiera capitalizar los lanzamientos de películas que se recuperaran de los mínimos de la era de la pandemia, dijo el presidente William J. Rouhana Jr. en una declaración jurada en el tribunal de bancarrotas.

Aunque el negocio de películas se recuperó algo, necesitaba efectivo adicional para comprar y distribuir nuevo contenido, dijo Rouhana. Pero los prestamistas de la empresa vetaron una nueva facilidad de préstamo, privando al negocio de fondos, según Rouhana.

Eso dejó a Chicken Soup “incapaz de pagar por todas las películas que ofrecían sus proveedores, y los resultados operativos no cumplieron con las expectativas de la gerencia, especialmente en los alquileres de quioscos de Redbox, lo que resultó en flujos de efectivo insuficientes y capital de trabajo para operar eficientemente el negocio”, dijo Rouhana.

La empresa planea utilizar su bancarrota para vender algunas unidades de negocio y reestructurar otras, según documentos judiciales. Alineó $20 millones de nueva deuda para financiar el proceso del Capítulo 11.

Chicken Soup todavía opera alrededor de 24,000 quioscos de alquiler de DVD Redbox en todo Estados Unidos. También gestiona Crackle, un servicio de transmisión sin costo que depende de la publicidad para generar dinero. La biblioteca de contenido de la empresa abarca 28,000 películas y 40,000 episodios de televisión, según documentos judiciales.

La empresa con sede en Connecticut fue fundada en 1993 y nombrada por sus libros reconfortantes. Su expansión a la programación de películas y televisión y streaming de video llegó más tarde, junto con una línea de comida para mascotas premium. Se convirtió en una empresa de capital abierto en 2017.

Un representante de la empresa se negó a hacer comentarios más allá de las presentaciones judiciales.

El caso es Chicken Soup for the Soul Entertainment Inc., 24-11442, Tribunal de Bancarrotas de EE. UU. para el Distrito de Delaware.