Redadas en oficinas y detenciones sorprenden a trabajadores humanitarios en Yemen.

Acerca de la mitad de la población de Yemen necesita asistencia humanitaria, incluidos casi 10 millones de niños

Cuando Hanaa llegó al trabajo hace unos meses, encontró “cajones y puertas destrozados, y el jefe rodeado de personal de seguridad”.

Computadoras, teléfonos, cámaras y documentos fueron confiscados, su jefe fue arrestado y finalmente la cuenta bancaria de la organización fue congelada.

Hanaa trabaja para una organización no gubernamental (ONG) financiada por Estados Unidos en Yemen, que apoya el empoderamiento de las mujeres y capacita a las personas para resolver problemas a través de la negociación.

Pero la guerra civil del país, que ha durado más de una década y ha creado una de las peores crisis humanitarias del mundo, ha hecho que la vida de los trabajadores de ONG sea cada vez más peligrosa.

Veinticuatro empleados de la ONU, junto con trabajadores de otras ONG locales e internacionales, han sido detenidos por los rebeldes Houthi en los últimos meses.

Una ola de arrestos en enero ha intensificado el clima de miedo – una persona del Programa Mundial de Alimentos de la ONU que fue detenida murió bajo custodia.

La situación ha dejado a los trabajadores humanitarios sintiendo que su libertad de movimiento ha sido muy restringida. Como resultado, muchas organizaciones, incluida la ONU, están reduciendo sus operaciones, lo que amenaza con empeorar la vida de las personas ya devastadas por la guerra.

En Yemen, 4.5 millones de personas se han desplazado internamente, y muchas viven en campamentos, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)

Hace diez años, los militantes houthi respaldados por Irán tomaron el control de gran parte del oeste de Yemen, incluida la capital, Saná, del gobierno reconocido internacionalmente. Arabia Saudita ha llevado a cabo intensos bombardeos aéreos sobre su vecino – con apoyo logístico e inteligencia de Estados Unidos y el Reino Unido – para tratar de evitar que los rebeldes houthi tomen el control de todo el país.

Fueron los funcionarios houthis los que allanaron la oficina de Hanaa y detuvieron a su jefe, y ella teme represalias si habla. Así que, por su seguridad, hemos cambiado los nombres de Hanaa y otros en Yemen con los que entrevistamos para este artículo.

Al reprimir a los trabajadores humanitarios, Hanaa cree que los houthis buscan sembrar miedo entre el público. Pero lo que le duele profundamente es cómo reaccionó el público.

“Cuando revisé las redes sociales, fue horroroso descubrir que la gente nos ve como espías”, dice.

Un día después de que su jefe fuera detenido, Hanaa estaba pegada a su televisor, viendo un canal pro-houthi que emitía lo que describía como confesiones de espionaje, hechas por nueve personas locales que una vez trabajaron en la embajada de Estados Unidos en Saná, y que fueron arrestados en 2021.

Ese fue el momento en que temió que las cosas empeoraran para ella, ya que trabajaba para una ONG financiada por Estados Unidos. Decidió abandonar su hogar en el norte de Yemen.

Cuando llegó al sur, se sintió traumatizada. “Durante tres días no pude comer, no pude dormir. No podía dejar de llorar”, dice.

Acerca de la mitad de la población de Yemen necesita asistencia humanitaria, según UNICEF

Ahora está preocupada de que la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de volver a designar a los houthis como una organización terrorista podría llevarlos a atacar a todos los que trabajan en proyectos financiados por Estados Unidos.

Una vez que alguien es arrestado, puede ser difícil para ellos recibir apoyo, según el abogado yemení Abdulaziz, quien representa a 14 detenidos. Han estado tras las rejas durante varios meses – tres son personal de la ONU, mientras que los otros están empleados por ONG locales. “Durante los primeros tres meses de detención, mis clientes no se comunicaron con nadie”, dice.

Abdulaziz está cada vez más preocupado de que todavía no se sepa dónde están. Más recientemente, dice que sus clientes pudieron hacer algunas llamadas breves a sus familias. “Cada llamada duró entre cinco y 10 minutos”, explica.

La BBC se acercó a los houthis para preguntar sobre su trato a los trabajadores humanitarios, pero no obtuvo respuesta.

Además de las detenciones, la asistencia vital de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) se ha detenido como resultado del congelamiento de las operaciones de la organización en todo el mundo por parte del presidente Trump, en medio de acusaciones de malversación de fondos y uso indebido de los mismos.

Human Rights Watch (HRW) advierte que el impacto de las políticas del presidente Trump y los arrestos arbitrarios de los houthis son “nada menos que devastadores”. “Tendrá un impacto masivo y dramático en la provisión de ayuda en Yemen”, dice Niku Jafarnia, investigador de Yemen y Bahréin de la organización.

Encontrar agua potable es un gran desafío para quienes viven en campamentos para personas desplazadas

Según HRW, Estados Unidos financiaba alrededor de un tercio de la ayuda humanitaria en Yemen, gran parte de ella a través de USAID. Entre 2015 y 2021, proporcionó más de $3.6 mil millones, convirtiéndose en el mayor donante único de ayuda humanitaria en el país, según la ONU.

“Reducir la ayuda sería una sentencia de muerte para nosotros”, advierte Amal, madre de nueve hijos. Vive en un campamento para personas desplazadas internamente en el norte de Yemen, junto con miles de otras familias.

Incluso por teléfono, es evidente el pesado fardo que esta mujer lleva. Su habla lenta está cargada de emoción. Han pasado casi 10 años desde que perdió su hogar.

Amal sostiene sola a su enorme familia. Su esposo tiene asma aguda, por lo que no puede trabajar. La familia tuvo que huir de su ciudad natal más al norte después del inicio del conflicto.

Desde entonces, la vida ha sido cada vez más cruel con ellos. El campamento, en tierras desérticas y estériles, apenas se parece a un hogar. Su único refugio es una carpa de plástico desgastada, sin sillas ni camas. Es difícil para sus hijos encontrar alegría en un lugar que carece de casi todo.

“Si se corta esta línea de suministro proporcionada por las ONG, mis hijos podrían morir. No tenemos trabajos, no tenemos ingresos, nada”, agrega Amal.

Las clínicas en Yemen no tienen suficiente medicina para los pacientes

Acerca de la mitad de la población está en gran necesidad de asistencia humanitaria, incluidos casi 10 millones de niños, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). El Índice de Desarrollo Humano de la ONU sitúa a Yemen como uno de los 10 países menos desarrollados del mundo.

Amal nos cuenta que recibe una canasta de alimentos mensual del Programa Mundial de Alimentos de la ONU (PMA), pero apenas dura dos semanas. Cuando se quedan sin comida, dice que su única opción es salir del campamento y salir a pedir limosna por las calles de la ciudad. Pasa por restaurantes y tiendas, esperando algunos panes o un paquete de arroz.

“Estoy llena de vergüenza, ¿pero debería dejar que mis hijos se mueran de hambre? Estoy totalmente indefensa”, explica Amal. La impotencia a menudo la abruma. “Lloro mucho cuando me doy cuenta de que no tengo ni un centavo”, dice, con la voz angustiada y amarga.

Un gran número de niños sufren de diarrea y neumonía debido a la mala higiene, la desnutrición y las miserables condiciones de vida, pero rara vez hay medicamentos adecuados disponibles.

En una clínica en el norte de Yemen, los estantes donde deberían estar los medicamentos están vacíos. El personal nos dijo que el stock de medicamentos que tienen no se compara en nada con las necesidades de las personas.

La BBC contactó a la ONU solicitando comentarios sobre el proceso actual de distribución de ayuda y los arrestos recientes, pero no recibió respuesta.

Además de luchar por encontrar agua, el 64% de los hogares encuestados en Yemen no podían obtener suficiente comida en diciembre de 2024, según el PMA

Sin embargo, al dirigirse al Consejo de Seguridad de la ONU, Hans Grundberg, el enviado especial de la ONU para Yemen, condenó la detención de su personal como “no solo una violación de los derechos humanos fundamentales, sino también una amenaza directa para la capacidad de la ONU para distribuir ayuda a los más necesitados”. También pidió la liberación inmediata de todos los detenidos, ya sean de la ONU o de otras ONG locales e internacionales.

Es por familias como la de Amal que Hanaa y sus compañeros de trabajo intentan mejorar la vida.

Recuerda con orgullo cómo enviaron a las niñas a la escuela en una de las áreas conservadoras del norte. Cuando los padres se quejaron de que los vecinos podían ver a sus hijas durante el recreo, “celebramos discusiones entre los residentes, y finalmente acordamos cubrir el patio de recreo, para que las niñas pudieran volver a clase”, explica.

Teme que la falta de este apoyo, debido al miedo y la falta de fondos, pueda aumentar las tasas de analfabetismo. “Somos los únicos que hemos sobrevivido durante el colapso del estado, para servir a la gente”, dice Hanaa con un suspiro.

Los nombres de Hanaa, Abdulaziz y Amal fueron cambiados para este artículo.

