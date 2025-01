Redadas de ICE son una escalada de nuestra larga y latente Guerra Civil Fría de facto.

Los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) llevaron a cabo una redada en un local de negocios en Newark, Nueva Jersey, el jueves y detuvieron a inmigrantes indocumentados, así como a ciudadanos estadounidenses sin órdenes de arresto, dijo el alcalde de la ciudad. […]

Los agentes de ICE entraron en el restaurante Ocean Food Depot donde el dueño Luis Janota dijo que alrededor de una docena de autoridades de inmigración detuvieron a tres personas después de recibir una queja, informa PIX11 News de Nueva York.

“Les pregunté [a los agentes] qué documentación estaban buscando, y dijeron que era una licencia o un pasaporte. Pensé, ¿quién anda con un pasaporte?” Janota le dijo a la estación. Janota dijo que entre los trabajadores cuestionados había el gerente del almacén del restaurante, un hombre puertorriqueño y veterano militar. Los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses.

“Me pareció que estaban yendo específicamente tras ciertos tipos de personas, no todos, porque no me pidieron documentación ni a mis trabajadores estadounidenses, trabajadores portugueses o trabajadores blancos.”

No es sorprendente que estas redadas estén comenzando y seguramente se intensificarán. Trump hizo campaña fuertemente prometiendo la deportación masiva de inmigrantes indocumentados. Este es un tema en el que está cumpliendo lo que prometió.

Pero hay un aspecto obvio de dónde están teniendo lugar estas redadas que no se está hablando lo suficiente. Durante la campaña, Trump prometió ampliamente deportar a todos “ellos”. Incluso en diciembre le dijo a Kristen Welker de NBC News, en una entrevista en Meet the Press, que su objetivo era deportar a todos los inmigrantes indocumentados en los Estados Unidos.

Las redadas están teniendo lugar en ciudades profundamente azules en estados azules. Estos son lugares que votaron en su mayoría contra Trump. La gente en Newark no votó por esto. La gente en Chicago, Filadelfia, Nueva York y Boston no votó por esto. Si realmente se tratara de cumplir con la demanda popular de los votantes que eligieron a Trump, quienes ven a los inmigrantes indocumentados como una plaga en sus comunidades, ¿no se centrarían estas redadas en los estados que votaron por Trump, como, por ejemplo, Texas y Arizona, que realmente hacen frontera con México?

Los liberales, que son más empáticos por naturaleza, tienden a centrarse en el impacto humano directo de la aplicación de la ley de inmigración. El ensayo de Adam Serwer para The Atlantic en 2018 es, si cabe, más relevante hoy que cuando lo escribió: “La crueldad es el punto”. (Subtítulo: “El presidente Trump y sus seguidores encuentran comunidad al regocijarse en el sufrimiento de aquellos a quienes odian y temen”. Además, Serwer amplió el argumento en un libro superventas del mismo título.) Aquellos con corazones compasivos tienen dificultades para mirar más allá de la desolación de estas redadas.

Pero el efecto de segundo orden de las deportaciones masivas será económico. Los trabajadores indocumentados conforman un sector notablemente grande de la economía de EE. UU. Los efectos económicos de las deportaciones masivas serán locales, afectando directamente a las comunidades y ciudades donde se produzcan las deportaciones. Centrarse en estas redadas de ICE en ciudades azules en estados azules, en primer lugar, es un ataque a estos inmigrantes en sí mismos y a sus familias y amigos. Pero si, como espero, las redadas se llevan a cabo principalmente o exclusivamente en ciudades y comunidades demócratas en estados demócratas, es un ataque económico de facto a los estados azules.

Los votantes de Trump en estados rojos disfrutarán viendo imágenes de las redadas en televisión y en las redes sociales, pero no serán sus vecinos los que sean deportados, no serán sus contratistas y personal de limpieza y lavaplatos, y no serán sus comunidades cuyas economías sufrirán como resultado. Parece poco práctico operativamente y sería ruinoso económicamente para la administración de Trump intentar deportar a todos los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Lo que es práctico operativamente son las redadas dirigidas en las grandes ciudades. Y los efectos económicos perjudiciales se sentirán en gran medida en esas ciudades. Es un gran “vete al diablo” a los estados azules.

Después de las elecciones, he cambiado significativamente mi dieta mediática, eligiendo deliberadamente hojear, en lugar de consumir, noticias sobre asuntos políticos fuera de mis intereses en la industria tecnológica en general y, por supuesto, en Apple en particular. Escribí hace unas semanas, en mi columna sobre el zigzag de la política de moderación de contenido de Zuckerberg en Meta:

Mi opinión sobre Trump después de las elecciones ha sido dejar de prestar atención, en la medida de lo posible, a todo lo que dice. Solo estoy prestando atención a lo que hace. Con cualquier otro líder nacional, hay una correlación entre sus palabras y sus acciones posteriores que hace que valga la pena prestar atención a lo que dicen. Con Trump, casi no hay correlación, y su interminable corriente de proclamaciones escandalosas no es más que una distracción.

Este post completo va en contra de mi propia guía citada anteriormente. Pero estoy haciendo una excepción espero que rara en este asunto de la aplicación de la ley de inmigración indocumentada porque tanta atención, de ambos lados, se centra en la crueldad y la desolación. Y se reduce a prestar atención a lo que Trump y su administración hacen, no dicen. Él dice que están apuntando a todos los inmigrantes indocumentados, pero hasta ahora solo están apuntando a los que viven en lugares que están popularmente en contra. Y es allí donde se sentirán los costos, tanto emocionales como económicos.