Recuperar inaugura fábrica de producción de fibra de algodón reciclado en Vietnam.

La instalación de Recover comenzará sus operaciones a principios de 2025 y marcará un hito significativo en su plan de expansión global. La fábrica está estratégicamente ubicada en la provincia de Dong Nai en Vietnam, un área seleccionada por su papel en el comercio textil mundial como un exportador de primer nivel. Este posicionamiento estratégico permite a Recover optimizar la logística al estar próximo tanto a las actividades de clasificación de residuos como a las actividades de fabricación, minimizando así los costes de transporte y el impacto ambiental. La compañía está lista para satisfacer las necesidades de la industria de manera eficiente, proporcionando materiales a marcas en los principales mercados textiles. La fábrica, que abarca una superficie de aproximadamente 14,000m2, estará equipada con la tecnología avanzada de reciclaje de Recover y se espera que comience con dos líneas de reciclaje avanzadas. Se proyecta que estas líneas produzcan una salida de 10,000 toneladas métricas anualmente. El sitio también albergará un laboratorio especializado de Recover para garantizar que la calidad del producto se mantenga consistente en todas las ubicaciones y para facilitar la innovación continua en sus productos y procesos. Uno de los puntos destacados de la producción de la fábrica será RMix, la solución de Recover para reciclar mezclas de algodón-poliéster. Este proceso optimiza el reciclaje al eliminar la necesidad de separación de fibras, un obstáculo significativo en el reciclaje de polialgodón, ofreciendo así una opción sostenible energéticamente eficiente. Recover, con sede en España, había ampliado previamente su presencia al abrir una instalación en Bangladesh en 2022. La nueva planta vietnamita representa una continuación de la estrategia de crecimiento de la compañía para incursionar en mercados internacionales y responder a la creciente demanda de materiales reciclados por parte de marcas y minoristas globales. El CEO de Recover, Anders Sjöblom, dijo: “Nuestra expansión en Vietnam es un paso crucial en nuestro plan de negocios estratégico. La circularidad es actualmente una herramienta subutilizada para la industria textil vietnamita, y al llevar nuestra tecnología avanzada a un centro textil clave, no solo estamos mejorando cómo servimos a nuestros clientes al expandir nuestra presencia global en la fabricación, sino también creando un cambio positivo hacia la circularidad en Vietnam”. En septiembre, Recover colaboró con PYRATEX, líder en textiles ecológicos, para crear una nueva línea de telas de algodón reciclado que mezcla técnicas de reciclaje mecánico con estándares de lujo. Esta colección presentó diversas texturas que incorporaban un 30-50% de algodón reciclado de Recover mezclado con fibras de algodón orgánico. La asociación tuvo como objetivo combinar los métodos de reciclaje de Recover con la experiencia de PYRATEX en la creación de telas para ampliar la adopción de materiales reciclados en segmentos de moda premium sin comprometer la calidad. El año pasado, la marca de estilo de vida global Lands’ End se asoció con Recover para crear una colección sostenible de denim diseñada para minimizar la huella ambiental de la industria de la moda. En el mismo año, Recover, el fabricante de sistemas de hilado Rieter y el productor textil vertical Polopiqué formaron una asociación para avanzar en el progreso del reciclaje textil. “Recover abre fábrica de producción de fibra de algodón reciclado en Vietnam” fue originalmente creado y publicado por Just Style, una marca propiedad de GlobalData. La información en este sitio se ha incluido de buena fe únicamente para fines informativos generales. No se pretende que constituya un consejo en el que deba confiar, y no ofrecemos representación, garantía o garantía, ya sea expresa o implícita, en cuanto a su exactitud o integridad. Debe obtener un consejo profesional o especializado antes de tomar o abstenerse de tomar cualquier acción basada en el contenido de nuestro sitio.