Recuperando lo “social” en lo social. Anunciando Mozi | por Ev Williams | Dic, 2024

Presentando Mozi

Creo que es difícil apreciar cuánto determinan las relaciones el curso de nuestras vidas, y cuán aleatoriamente muchas de ellas llegan a ser. Una conversación fortuita se convierte en una presentación, se convierte en un trabajo, se convierte en una pareja de vida, se convierte en mudarse al otro lado del país.

Puertas corredizas, cada paso que damos.

Hay belleza en esta aleatoriedad. O tal vez no es aleatoria en absoluto. No estoy seguro.

Estoy seguro de que la mayoría de las cosas buenas en mi vida —ya sea que las haya apreciado en su momento o no— no habrían llegado a ser si no hubiera conocido a ciertas personas y desarrollado conexiones fortuitas en relaciones. Amigos, colaboradores, conectores.

(También sé que la mayoría del estrés y la ansiedad que he experimentado ha venido de no manejar bien las relaciones o de relacionarme con personas con las que no debería haberlo hecho.)

Si bien hoy atesoro y cultivo mis amistades, no siempre fui tan consciente de ellas. De hecho, hace solo un par de años, estaba tratando de hacer una lista de personas para invitar a mi cumpleaños número 50, y tuve una triste realización: no tenía un conjunto sólido de amistades con las que me sintiera genial dada mi etapa en la vida.

Podría señalar muchas razones para esto: Covid, startups, introversión. Por supuesto, todo se remonta a la infancia. Crecí en un pueblo muy pequeño donde no encontraba a muchas personas en mi misma onda. Aunque deseaba desesperadamente conectar con gente, también me aislé y desarrollé una mentalidad ferozmente independiente. Mi estrategia, a nivel subconsciente, era tener éxito. Si podía demostrar que importaba, haciendo algo impresionante, la gente vendría a mí.

Después de toda una vida tratando de importar, me di cuenta de que había invertido poco en lo que realmente importaba: las relaciones.

Mientras hacía mi lista de cumpleaños, me di cuenta de otra cosa, más práctica: no tenía una fuente principal para saber con quién me relacionaba. Ninguna red social en línea reflejaba mis relaciones en la vida real. Lo más parecido, con mucho, era la aplicación de contactos en mi teléfono.

Y, vaya, eso era un desastre. Me atrevo a decir que el tuyo también lo es.

¿Por qué?

Hace veinte años, existía una empresa de internet llamada Plaxo. Ha habido otras similares, pero Plaxo fue el primer gran directorio en línea. Recuerdo pensar que era una de esas vueltas simples pero profundas a un viejo producto que ahora era posible gracias a internet, es decir: ¿Por qué tengo que mantener actualizados los detalles para cientos de personas en mi agenda? Ahora que tenemos internet, puedes actualizar tu dirección en mi agenda, y yo solo tengo que mantener la mía actualizada.

Era una idea obvia. Y aquí estamos, más de 20 años después, con agendas llenas de información parcial, duplicada y desactualizada.

Quizás la razón de esto sea que las redes sociales (o la red social) resolvieron este problema—por un tiempo. Cuando Facebook era omnipresente, probablemente era un buen reflejo de las relaciones en la vida real de muchas personas. Te decía dónde vivían, quién conocías en común y todo tipo de otros detalles.

Otra idea que parecía obvia era que, dado lo sociales que son los seres humanos, los productos sociales dominarían internet. Hace diez o quince años, esto parecía inevitable.

Pero ocurrió algo diferente.

Las redes sociales se convirtieron en “medios sociales”, lo que al principio significaba recibir contenido de personas a las que elegías escuchar. Pero en la búsqueda por maximizar la participación, el timeline de amigos y personas que elegiste seguir se convirtió en una batalla sin reglas por la atención. Y resulta que, para la mayoría de las personas, sus amigos no son tan entretenidos como (Dios no lo quiera) los influencers que pasan sus horas haciendo “contenido”.

En otras palabras, las redes sociales se convirtieron en…medios.

Para ser honesto, creo que hay aspectos positivos en esta evolución (quizás los aborde en otra publicación). Pero claramente perdimos algo. En palabras de Ellis Hamburger:

Estoy aquí por los vídeos de ranas japonesas que veo en TikTok. Pero de ninguna manera los veo como un reemplazo para mantenerme al día con amigos y familiares —el objetivo original de las redes sociales.

