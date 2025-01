Recuadro de hechos: Los principales casos actualmente ante la Corte Suprema de los Estados Unidos por Reuters

“

(Reuters) – La actual temporada de la Corte Suprema de los Estados Unidos incluye casos relacionados con armas de fuego, atención médica afirmativa de género para menores transexuales, pornografía en línea, derechos religiosos, TikTok, atención médica preventiva, financiamiento de Planned Parenthood, discriminación laboral, poderes regulatorios federales sobre el almacenamiento de desechos nucleares y productos de vapeo, derechos de voto y más.

Aquí tienes un vistazo a algunos de los casos ya decididos y aún por decidir por los jueces.

DERECHOS TRANSGÉNERO

Los jueces conservadores de la corte indicaron su disposición a respaldar una prohibición respaldada por los republicanos en Tennessee sobre la atención médica afirmativa de género para menores transexuales durante los argumentos el 4 de diciembre en un importante caso que podría afectar a otras leyes estatales que apuntan a las personas transexuales. La administración de Biden apeló una decisión de un tribunal inferior que respaldaba la prohibición en Tennessee de tratamientos médicos, incluidas hormonas y cirugías, para menores que experimentan disforia de género. Se espera un fallo para finales de junio.

‘ARMAS FANTASMA’

La corte escuchó argumentos el 8 de octubre sobre la legalidad de una regulación federal de 2022 ideada por la administración de Biden para combatir las “armas fantasmas”, armas en gran parte no rastreables cuyo uso se ha generalizado en el crimen. Un tribunal inferior encontró que la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de EE. UU. excedió su autoridad al emitir la regla que apunta a partes y kits para armas fantasmas, que pueden ensamblarse en casa en minutos. Durante los argumentos, los jueces señalaron su disposición a respaldar la regulación. Se espera un fallo para finales de junio.

DEMANDA SOBRE ARMAS EN MÉXICO

Una solicitud del fabricante de armas estadounidense Smith & Wesson y el mayorista de armas de fuego Interstate Arms para desechar la demanda de México que los acusa de ayudar al tráfico ilegal de armas de fuego a carteles de drogas mexicanos será llevada ante los jueces. Apelaron la negativa de un tribunal inferior a desechar la demanda de México en virtud de una ley estadounidense de 2005 que protege ampliamente a las empresas armamentísticas de la responsabilidad por delitos cometidos con sus productos. La demanda acusó a las empresas de armas de mantener deliberadamente un sistema de distribución que lleva a que las armas sean traficadas a carteles en México. Los argumentos están programados para el 4 de marzo.

PROHIBICIÓN DE TIKTOK EN EE. UU.

Los jueces confirmaron el 17 de enero una ley que prohíbe TikTok en los Estados Unidos por motivos de seguridad nacional si su empresa matriz china ByteDance no vendía la aplicación de videos cortos para la fecha límite establecida por el Congreso. Los jueces decidieron por unanimidad que la ley, aprobada por el Congreso el año pasado y firmada por el presidente demócrata Joe Biden, no violaba la Primera Enmienda de la Constitución de EE. UU. que protege la libertad de expresión. Los jueces ratificaron la decisión de un tribunal inferior que había respaldado la medida.

PORNOGRAFÍA EN LÍNEA

Los jueces escucharon argumentos el 15 de enero sobre si una ley de Texas que requiere que los sitios web pornográficos verifiquen la edad de los usuarios en un esfuerzo por restringir el acceso a menores viola las protecciones de la Primera Enmienda contra la interferencia gubernamental en la libertad de expresión. Los jueces expresaron preocupación por la disponibilidad de pornografía en línea, pero también manifestaron inquietud por las cargas impuestas a los adultos para ver material protegido constitucionalmente. Un grupo comercial de la industria del entretenimiento para adultos apeló una decisión de un tribunal inferior que respaldaba el mandato de verificación de edad del estado liderado por los republicanos. Se espera un fallo para finales de junio.

DISCRIMINACIÓN EN EL TRABAJO

El tema de discriminación laboral llega ante los jueces en un caso que involucra si debería ser más difícil para los trabajadores de “mayoría”, como personas blancas o heterosexuales, probar reclamos de prejuicio laboral en demandas. Escucharán una apelación de una mujer heterosexual que busca reavivar su demanda contra el Departamento de Servicios Juveniles de Ohio en la que dijo que perdió su trabajo frente a un hombre gay y fue pasada por alto para una promoción a favor de una mujer gay en violación de la ley federal de derechos civiles. Los argumentos están programados para el 26 de febrero.

ESCUELA RELIGIOSA CHARTER

Una solicitud liderada por dos diócesis católicas para establecer en Oklahoma la primera escuela charter religiosa financiada con dinero de los contribuyentes del país irá ante la corte en un caso que pone a prueba la separación entre la iglesia y el estado. Un tribunal inferior bloqueó el establecimiento de la Escuela Virtual Católica St. Isidore of Seville, dictaminando que su disposición de financiamiento violaba los límites de la Primera Enmienda de la Constitución de EE. UU. sobre el respaldo del gobierno a la religión. No se ha fijado fecha para los argumentos.

EXENCIÓN IMPOSITIVA RELIGIOSA

Una solicitud de un brazo de una diócesis católica en Wisconsin para una exención religiosa del impuesto de seguro de desempleo del estado va a la corte en un caso con implicaciones potenciales para los derechos religiosos constitucionales. Catholic Charities Bureau, el brazo de ministerio social de la diócesis católica en la ciudad de Superior, apeló la decisión de un tribunal inferior que rechazó su solicitud de exención. Un fallo de la Corte Suprema a favor de la oficina podría requerir que Wisconsin y los estados con programas fiscales similares amplíen sus exenciones para cumplir con las protecciones religiosas de la Primera Enmienda de la Constitución de EE. UU. No se ha fijado fecha para los argumentos.

LIBROS ESCOLARES LGBT

La corte acordó considerar una solicitud de padres religiosos para que sus hijos no asistan a clases en un distrito escolar público de Maryland cuando se lean libros de historias LGBT. Es otro caso que involucra la intersección entre la religión y los derechos LGBT. Los padres con hijos en las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery apelaron después de que los tribunales inferiores negaron una solicitud de los demandantes para una orden de inhibición preliminar que ordenara al distrito permitir que los niños optaran por no participar cuando se leen estos libros. No se ha fijado fecha para los argumentos.

MANDATO DE ATENCIÓN MÉDICA PREVENTIVA DE OBAMACARE

La corte decidirá la legalidad de un componente clave de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio que efectivamente otorga a un grupo de trabajo establecido bajo la ley de atención médica conocida como Obamacare la capacidad de exigir que los aseguradores cubran los servicios de atención médica preventiva sin costo para los pacientes. Los jueces aceptaron una apelación de la administración Biden de la decisión de un tribunal inferior que se puso del lado de un grupo de empresas cristianas que se oponían a que sus planes de salud para empleados cubrieran medicamentos preventivos del VIH y habían argumentado que la estructura del grupo de trabajo violaba la Constitución de EE. UU. No se ha fijado fecha para los argumentos.

FINANCIAMIENTO DE PLANNED PARENTHOOD

La corte considerará la solicitud de Carolina del Sur de cortar el financiamiento público a Planned Parenthood en un caso que podría reforzar los esfuerzos de los estados de EE. UU. con tendencia conservadora para privar al proveedor de atención médica reproductiva y abortos de fondos gubernamentales. Un tribunal inferior impidió que el estado gobernado por los republicanos terminara el financiamiento a Planned Parenthood South Atlantic, el afiliado regional de la organización, bajo el programa de seguro médico Medicaid. No se ha fijado fecha para los argumentos.

ALMACENAMIENTO DE DESECHOS NUCLEARES

La corte examinará si la Comisión Reguladora Nuclear tiene la autoridad para otorgar licencias a instalaciones de almacenamiento de desechos nucleares tras una decisión judicial que trastornó décadas de práctica al declarar que no lo hacía. La administración Biden y una empresa a la que se le otorgó una licencia por la NRC para construir una instalación de almacenamiento de desechos en Texas apelaron la decisión de un tribunal inferior. La licencia fue impugnada por los estados de Texas y Nuevo México, así como por intereses de la industria petrolera. El caso es otro que prueba el poder de las agencias regulatorias de EE. UU. Los argumentos están programados para el 5 de marzo.

PRODUCTOS DE VAPEO SABORIZADOS

La corte escuchó argumentos el 2 de diciembre en defensa de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. de su negativa a permitir que dos empresas de cigarrillos electrónicos vendan productos de vapeo con sabor que los reguladores consideran un riesgo para la salud de los jóvenes. Un tribunal inferior decidió que la FDA no había seguido los procedimientos legales adecuados bajo la ley federal cuando rechazaron las solicitudes para vender estos productos que contienen nicotina. Se espera un fallo para finales de junio.

EMISIONES DE TUBO DE ESCAPE

Una solicitud de productores de combustible para impugnar los estándares de California para las emisiones vehiculares y los automóviles eléctricos en virtud de una ley federal de contaminación del aire va ante los jueces en un caso importante que pone a prueba el poder del estado gobernado por los demócratas para combatir los gases de efecto invernadero. Valero Energy y grupos de la industria del combustible apelaron la negativa de un tribunal inferior a su desafío a una decisión de la administración Biden que permitía a California establecer sus propias regulaciones. No se ha fijado fecha para los argumentos.

FONDO DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

Una disputa sobre la legalidad de un fondo autorizado por el Congreso operado por la Comisión Federal de Comunicaciones para expandir el acceso a los servicios de telecomunicaciones va ante los jueces. Los demandantes, incluido el grupo conservador Consumers’ Research, acusaron al Congreso de delegar ilegalmente su autoridad a una agencia federal independiente. La FCC y una coalición de grupos de interés y empresas de telecomunicaciones apelaron la decisión de un tribunal inferior que encontró que el Congreso violó la Constitución al otorgar a la FCC el poder de administrar el fondo. No se ha fijado fecha para los argumentos.

MAPA ELECTORAL DE LOUISIANA

Los jueces decidirán si las autoridades de Louisiana y grupos de derechos civiles deben mantener un mapa electoral que aumentó el número de distritos con mayoría negra en el estado en un desafío legal de un grupo de votantes que se autodenominaban “no afroamericanos”. Un panel de tres jueces federales encontró que el mapa que delineaba los seis distritos de la Cámara de Representantes de EE. UU. de Louisiana, con dos distritos de mayoría negra, frente a uno anteriormente, probablemente violaba la promesa de igual protección de la Constitución. No se ha fijado fecha para los argumentos.

CASO DE PENA DE MUERTE

La corte escuchó argumentos el 9 de octubre en una solicitud del reo en el corredor de la muerte de Oklahoma, Richard Glossip, condenado en un asesinato por contrato de 1997, para un nuevo juicio basado en su afirmación de que los fiscales ocultaron erróneamente ciertas pruebas favorables a su defensa. Un tribunal inferior decidió que las pruebas recién obtenidas no habrían cambiado el resultado del caso. La Corte Suprema en 2023 suspendió la ejecución programada de Glossip. Durante los argumentos, los jueces expresaron preocupaciones sobre la decisión del tribunal inferior que permitiría que la ejecución siguiera adelante. Se espera un fallo para finales de junio.

DEMANDA POR FRAUDE DE VALORES DE NVIDIA

La corte el 11 de diciembre desestimó la apelación de Nvidia que buscaba evitar una demanda por fraude de valores presentada por accionistas que acusaron al fabricante de chips de inteligencia artificial de engañar a los inversores sobre cuánto de sus ventas dependían del volátil mercado de criptomonedas. Los jueces, que escucharon argumentos en el caso el 13 de noviembre, optaron por no decidir la disputa legal subyacente y en lugar de eso rechazaron la apelación de Nvidia de la decisión de un tribunal inferior que permitió que la acción colectiva avanzara. La demanda está liderada por la firma de gestión de inversiones con sede en Estocolmo, Suecia, E. Ohman J:or Fonder AB.

