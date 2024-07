Recortes en la tasa de la Reserva Federal: Se esperan 200 puntos de flexibilización a medida que la economía se desacelera con mayor rapidez

“

Prepárate para una avalancha de recortes de tasas de la Reserva Federal que comenzará en pocos meses y se extenderá hasta el verano próximo, según los analistas de Citi Research.

En una nota del viernes, el banco citó signos frescos de una economía desacelerada para respaldar su opinión de que la Fed reducirá las tasas en 25 puntos básicos ocho veces, comenzando en septiembre y extendiéndose hasta julio de 2025.

Esto hará que la tasa de referencia se reduzca en un impresionante 200 puntos básicos, o desde el 5,25%-5,5% actual hasta el 3,25%-3,5%, donde permanecerán por el resto de 2025, dijo la nota.

La economía se ha enfriado desde su ritmo “entusiasta” en 2023 con la inflación reanudando su desaceleración después de cierta firmeza inesperada, dijeron los analistas de Citi liderados por el economista jefe de EE. UU. Andrew Hollenhorst.

Pero el índice del sector de servicios del Instituto de Gestión de Suministros, que se revirtió abruptamente a territorio negativo, y el informe mensual de empleo, que mostró un aumento del desempleo al 4,1%, han elevado el riesgo de una debilitación más aguda de la actividad económica y un ritmo más rápido de recortes de tasas, agregaron.

Los datos, junto con los comentarios moderados del presidente de la Fed, Jerome Powell, el martes, sugieren que el primer recorte de tasas muy probablemente se producirá en septiembre.

“Un continuo ablandamiento de la actividad provocará recortes en cada una de las siete reuniones posteriores de la Fed, en nuestro caso base”, predijo Citi.

La nota también señaló otros signos de debilidad en el informe de empleo. Si bien el aumento de nóminas de 206.000 parece sólido, los meses anteriores se revisaron a la baja. Y junio vio una disminución de 49.000 empleos de servicios temporales, con Citi calificándolo como “el tipo de declive que suele verse en torno a las recesiones a medida que los empleadores comienzan a reducir la mano de obra con los trabajadores menos firmemente vinculados”.

Se dijo que los datos de nóminas también probablemente estén sesgados al alza, dejando la tasa de desempleo, que se deriva de una encuesta separada, como la métrica más importante, dijo. Y en ese sentido, Citi señaló el indicador de recesión “Regla Sahm” y dijo que podría activarse en agosto si la tasa de desempleo continúa aumentando a su ritmo actual.

Hollenhorst ha sido relativamente contrario este año al mantener una visión más sombría de la economía, incluso cuando el consenso de Wall Street se desplazaba hacia un aterrizaje suave.

En mayo, reiteró su advertencia de que EE. UU. se dirige hacia un aterrizaje brusco y que los recortes de tasas de la Fed no serían suficientes para evitarlo. Eso siguió a un pronóstico similar en febrero, incluso en medio de sólidos informes de empleo.

En una entrevista con Bloomberg TV el miércoles, Hollenhorst señaló que una recesión pronunciada probablemente produciría suficiente consenso político para más gasto gubernamental para estimular la economía, superando las preocupaciones sobre el déficit masivo. Pero una recesión más leve puede no resultar en dicho consenso, agregó.

También señaló que al igual que las alzas de tasas de la Fed ralentizaron la economía menos de lo esperado, los recortes de tasas no han estimulado tanto. Además, los rendimientos de los bonos a 10 años, que sirven como referencia para una amplia gama de costos de endeudamiento, ya están por debajo de los rendimientos a 2 años, dejando menos espacio para caídas adicionales, especialmente a medida que los déficits crecientes y la inflación añaden presión al alza.

“La mayoría de la actividad económica será más sensible a un rendimiento a 5 años, el rendimiento a 10 años. No se trata realmente de la tasa de política durante la noche”, explicó Hollenhorst. “Por lo tanto, realmente hay preguntas sobre cuánto puede transmitir ese efecto estimulante de tasas de política más bajas.”

