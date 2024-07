Recortes de impuestos de Trump no garantizan un impulso a los mercados: profesionales de Wall Street.

El camino hacia los impuestos es un tema crítico para los mercados en las próximas elecciones presidenciales.

La evidencia de esto se manifestó en el mercado de bonos la semana pasada. Los rendimientos del Tesoro se dispararon, impulsados por preocupaciones sobre déficits más altos, a medida que los inversores comenzaron a tener en cuenta las posibles implicaciones de un segundo mandato de Donald Trump después de la decepcionante actuación en el debate del presidente Joe Biden.

“Es uno de los temas de política más importantes de la última década”, me dijo Greg Valliere de AGF Investments.

Y aquí está el porqué: Varias disposiciones de la Ley de Reducción de Impuestos y Empleos de 2017, que redujo la tasa impositiva corporativa de 35% a 21% y redujo las tasas impositivas para individuos, están programadas para expirar el próximo año.

La propuesta presupuestaria del presidente Biden, publicada a principios de este año, incluyó la imposición de un impuesto mínimo del 25% a los estadounidenses más ricos, así como el aumento de la tasa impositiva máxima al 39.6% para aquellos que ganan más de $400,000 al año.

Para las corporaciones, el presidente Biden ha propuesto aumentar la tasa impositiva corporativa al 28%, mientras que un triunfo republicano podría reducir la tasa hasta el 15%.

Recuerden, el entusiasmo por la reducción de impuestos contribuyó a un rally en el mercado de valores en 2017, y la opinión en Wall Street es que otro mandato de Trump haría más probable la extensión de esos recortes impositivos.

Pero, como vimos esta semana en el mercado, puede que no sea necesariamente una visión positiva para los inversores, advierten los expertos.

Keith Lerner de Truist me dijo que una extensión de los recortes de impuestos no necesariamente es una buena noticia para los mercados, enfatizando la importancia de no pasar por alto a los vigilantes de bonos a medida que los inversores evalúan el riesgo de una deuda más alta.

“Siempre existe la posibilidad de que el mercado de bonos vea de manera negativa la posibilidad de impuestos más bajos o extender la política actual o un aumento en el gasto por parte de los candidatos”, dice Lerner.

Para aquellos que están preparando sus estrategias de inversión, Solita Marcelli, directora de inversiones de UBS, señala que el entusiasmo en torno a impuestos más bajos y una regulación más ligera puede verse afectado por los impactos de aranceles más altos.

En una nota a los clientes, Marcelli escribió que, como resultado, “las tasas de interés y el dólar probablemente aumentarían inicialmente”.

Pero recuerden, todavía es temprano, y el mercado puede estar adelantándose asumiendo que una victoria republicana garantizará recortes de impuestos.

Valliere piensa que ambos lados del pasillo están “echando pie atrás” en cuanto a la extensión de los recortes de impuestos, ya que más legisladores republicanos se preocupan por el panorama fiscal en deterioro.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) estima que extender la Ley de Reducción de Impuestos y Empleos agregaría $4.6 billones al déficit en la próxima década, $1.1 billón más de lo estimado anteriormente. La deuda federal de Estados Unidos actualmente asciende a más de $34 billones, y se espera que el gobierno gaste casi $900 mil millones en pagos de intereses en 2024.

