Recordatorio de problemas globales más allá de Falcón sobre el próximo dividendo de acciones por Investing.com

La Fecha de Registro para el Dividendo es el 10 de diciembre de 2024; la Fecha de Pago es el 17 de diciembre de 2024

ORLANDO, Fla.–(BUSINESS WIRE)–Falcon’s Beyond Global, Inc. (Nasdaq: FBYD) (Falcon’s Beyond, Falcon’s o la Compañía), un líder innovador en la narración inmersiva a través de sus divisiones Falcon’s Creative Group (FCG), Falcon’s Beyond Destinations (FBD) y Falcon’s Beyond Brands (FBB), recordó hoy a sus accionistas el próximo dividendo de acciones anunciado previamente el 1 de octubre de 2024.

Bajo los términos del dividendo, los accionistas elegibles recibirán un dividendo de acciones de 0,2 acciones de la clase A de la Compañía por cada acción de la clase A en circulación, pagadero el 17 de diciembre de 2024, a los titulares de acciones de la clase A a partir de la fecha de registro del 10 de diciembre de 2024. En lugar de acciones fraccionarias, se distribuirá efectivo a cada accionista que de otro modo habría tenido derecho a recibir una acción fraccionaria, siendo el monto de efectivo determinado en función del precio de cierre promedio, redondeado al centavo más cercano, de las acciones de la clase A de la Compañía en Nasdaq durante los cinco días hábiles consecutivos anteriores a la fecha de pago del dividendo de acciones. Además, como resultado del dividendo de acciones, los titulares de acciones de la clase B de la Compañía recibirán un dividendo de acciones de 0,2 acciones de la clase B por cada acción de la clase B en circulación, y las unidades comunes de Falcon’s Beyond Global, LLC emitidas y en circulación se ajustarán para reflejar el mismo equivalente económico del dividendo de acciones. Las opciones de compra pendientes, las unidades de acciones restringidas y otros premios de capital se ajustarán de manera similar de acuerdo con sus términos. Se espera que se emitan un total de aproximadamente 2,0 millones de acciones de la clase A y aproximadamente 11,5 millones de acciones de la clase B en relación con el dividendo de acciones.

Los accionistas no estarán obligados a tomar ninguna acción para recibir el dividendo de acciones. Después de la fecha de pago, las cuentas de entrada en libros de los accionistas se acreditarán con las acciones adicionales que representan el dividendo de acciones. Cuando las acciones se mantienen en una cuenta de corretaje a nombre de un corredor, las acciones adicionales se distribuirán al corredor en nombre del accionista. El dividendo de acciones es administrado por Continental Stock Transfer & Trust Company, el agente de transferencia de la Compañía.

Acerca de Falcon’s Beyond

Falcon’s Beyond es un innovador visionario en la narración inmersiva, sentado en la intersección de tres posibles oportunidades de negocio de alto crecimiento: contenido, tecnología y experiencias. Falcon’s Beyond impulsa activaciones de propiedad intelectual (PI) simultáneamente a través de experiencias físicas y digitales a través de tres unidades comerciales principales:

Falcon’s Creative Group crea planes maestros, diseña atracciones y entretenimiento experiencial, y produce contenido, interactivos y software.Falcon’s Beyond Destinations desarrolla una amplia gama de experiencias de entretenimiento utilizando propiedad intelectual propiedad de Falcon’s Beyond y concesionada de terceros, abarcando entretenimiento basado en la ubicación, restaurantes y tiendas.Falcon´s Beyond Brands se esfuerza por dar vida a marcas y propiedades intelectuales a través de animación, películas, licencias y merchandising, juegos, así como ventas de atracciones y tecnología.

Falcon’s Beyond también inventa atracciones, paseos y tecnologías inmersivas para destinos de entretenimiento en todo el mundo.

FALCON’S BEYOND y sus marcas comerciales relacionadas son propiedad de Falcon’s Beyond.

Falcon’s tiene su sede en Orlando, Florida. Obtenga más información en falconsbeyond.com.

Falcon’s Beyond puede utilizar su sitio web como canal de distribución de información material de la Compañía. La información financiera y otra información importante sobre la Compañía se accede y publica de forma rutinaria a través de nuestro sitio web en https://investors.falconsbeyond.com.

Además, puede recibir alertas por correo electrónico y otra información sobre Falcon’s cuando inscribe su dirección de correo electrónico visitando la sección de Alertas por correo electrónico en https://investors.falconsbeyond.com.

Nota de precaución sobre declaraciones a futuro

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que son declaraciones a futuro en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995. Cuando se usan en este comunicado de prensa, palabras como indicarán y expresiones similares identifican declaraciones a futuro, pero la ausencia de estas palabras no significa que una declaración no sea a futuro. Las declaraciones a futuro están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran de los expresados en o implícitos por las declaraciones a futuro, incluidos (1) nuestra capacidad para mantener nuestro crecimiento, gestionar eficazmente nuestro futuro crecimiento anticipado e implementar nuestras estrategias comerciales para lograr los resultados que anticipamos, (2) deterioros de nuestros activos intangibles y la inversión en el método de equidad en nuestras empresas conjuntas, (3) nuestra capacidad para recaudar capital adicional, (4) el cierre del Katmandú Park DR y la reposicionamiento y rebranding de nuestro negocio de FBD, (5) el éxito de nuestros planes de crecimiento en FCG, (6) nuestra concentración de clientes en FCG, (7) el riesgo de que las restricciones contractuales relacionadas con la Inversión Estratégica afecten nuestra capacidad para acceder a los mercados públicos y expandir nuestro negocio, (8) los riesgos de hacer negocios internacionalmente, incluido en el Reino (TADAWUL:) de Arabia Saudita, (9) nuestra endeudamiento, (10) nuestra dependencia de relaciones estratégicas con socios locales para ofrecer y comercializar nuestros productos y servicios en ciertas jurisdicciones, (11) nuestra dependencia de nuestra alta dirección y empleados clave, y nuestra capacidad para contratar, capacitar, retener y motivar a personal calificado, (12) riesgos relacionados con ciberseguridad, (13) nuestra capacidad para proteger nuestra propiedad intelectual, (14) nuestra capacidad para remediar debilidades importantes identificadas en nuestros controles internos sobre informes financieros, (15) la concentración de propiedad de acciones y la influencia significativa de la Familia Demerau y Cecil D. Magpuri, (16) el resultado de procedimientos legales pendientes, amenazados y futuros, (17) nuestro cumplimiento continuo con los estándares de cotización continua de Nasdaq, (18) riesgos relacionados con nuestra estructura de entidad Up-C y el hecho de que podemos estar obligados a realizar pagos sustanciales a ciertos tenedores de unidades en virtud de nuestro Acuerdo de Recuperación Fiscal, y (19) los riesgos revelados bajo el título Factores de riesgo en el Informe Anual de la Compañía en el Formulario 10-K, presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores el 29 de abril de 2024, y los otros presentaciones de la Compañía ante la Comisión de Bolsa y Valores. Las declaraciones a futuro aquí hablan solo a partir de la fecha de este comunicado de prensa, y la Compañía no asume ninguna obligación de actualizar públicamente o revisar ninguna declaración a futuro como resultado de nueva información, eventos futuros o de otra manera, excepto según lo exija la ley.

