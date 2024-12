Recordatorio de Kessler Topaz Meltzer & Check, LLP a los inversores de Kyverna Therapeutics, Inc. (KYTX) de que se ha presentado una demanda colectiva por fraude de valores por Investing.com

“

Radnor, Pennsylvania–(Newsfile Corp. – December 29, 2024) – El bufete de abogados Kessler Topaz Meltzer & Check, LLP (www.ktmc.com) informa a los inversores que se ha presentado una demanda colectiva de valores contra Kyverna Therapeutics, Inc. (“Kyverna”) (NASDAQ: KYTX) en nombre de aquellos que compraron acciones comunes de Kyverna según y/o rastreables hasta la oferta pública inicial (“OPI”) de Kyverna del 8 de febrero de 2024. La fecha límite del demandante principal es el 7 de febrero de 2025.

La demanda alega que, en el prospecto y los documentos de registro emitidos en conexión con la OPI, los Demandados hicieron declaraciones y/u omisiones materialmente falsas y/o engañosas en relación con el negocio, las operaciones y las perspectivas de la empresa. Específicamente, los Demandados hicieron declaraciones falsas y/o engañosas y/o no revelaron que Kyverna poseía datos adversos relacionados con uno de sus ensayos clínicos en el momento de su OPI.

Los inversores de Kyverna pueden, a más tardar el 7 de febrero de 2025, buscar ser designados como representantes del demandante principal de la clase a través de Kessler Topaz Meltzer & Check, LLP u otros abogados, o pueden optar por no hacer nada y permanecer como miembros de la clase ausentes. Un demandante principal es una parte representativa que actúa en nombre de todos los miembros de la clase en la dirección de la litigación. Por lo general, el demandante principal es el inversor o grupo pequeño de inversores que tienen el mayor interés financiero y que también son adecuados y típicos de la clase propuesta de inversores. El demandante principal selecciona al abogado para representar al demandante principal y a la clase y estos abogados, si son aprobados por el tribunal, son abogados principales o de clase. Su capacidad para compartir en cualquier recuperación no se ve afectada por la decisión de ser o no ser un demandante principal.

Kessler Topaz Meltzer & Check, LLP anima a los inversores de Kyverna que hayan sufrido pérdidas significativas a contactar directamente al bufete para obtener más información.

