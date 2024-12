Recordatorio de Faruqi & Faruqi a los inversores de Rentokil sobre la demanda colectiva pendiente con una fecha límite para el demandante principal el 27 de enero de 2025.

“

Faruqi & Faruqi, LLP Socio de Litigios de Valores, James (Josh) Wilson, alienta a los inversores que sufrieron pérdidas superiores a $75,000 en Rentokil a contactarlo directamente para discutir sus opciones

Si sufrió pérdidas superiores a $75,000 en Rentokil entre el 1 de diciembre de 2023 y el 10 de septiembre de 2024 y le gustaría discutir sus derechos legales, llame al socio de Faruqi & Faruqi, Josh Wilson directamente al 877-247-4292 o al 212-983-9330 (Ext. 1310).

Nueva York, Nueva York, (Newsfile Corp. – 22 de diciembre de 2024) – Faruqi & Faruqi, LLP, un importante bufete de abogados nacional de valores, está investigando posibles reclamaciones contra Rentokil Initial plc (“Rentokil” o la “Compañía”) (NYSE: RTO) y recuerda a los inversores la fecha límite del 27 de enero de 2025 para buscar el papel de demandante principal en una demanda colectiva de valores federales que ha sido presentada contra la Compañía.

Como se detalla a continuación, la demanda alega que la Compañía y sus ejecutivos violaron las leyes federales de valores al hacer declaraciones falsas y/o engañosas y/o al no revelar que: (1) Rentokil experimentó niveles de interrupción en las pruebas iniciales de la integración de Terminix; (2) Rentokil experimentó desafíos significativos de ejecución continuos, autoinfligidos al integrar Terminix; (3) la interrupción y desafíos de ejecución pusieron en peligro el plan de integración de Rentokil para Terminix; (4) Rentokil y Terminix seguían siendo dos empresas separadas que aún no estaban integradas; (5) la falta de integración de Terminix por parte de Rentokil afectó negativamente el negocio y las operaciones de la Compañía, especialmente el crecimiento orgánico de los ingresos en América del Norte; y (6) como resultado de lo anterior, las declaraciones positivas de los Demandados sobre el negocio, operaciones y perspectivas de la Compañía eran materialmente falsas y engañosas y/o carecían de una base razonable en todo momento relevante.

La verdad comenzó a revelarse antes de la apertura de los mercados el 18 de abril de 2024, cuando Rentokil emitió un comunicado de prensa anunciando sus resultados financieros del primer trimestre de 2024, informando que el crecimiento orgánico de los ingresos en América del Norte había aumentado solo un 1.5% interanual, por debajo de la guía de la Compañía del 2% para el primer trimestre y del 2% al 4% para todo el año, emitida apenas seis semanas antes. Durante la llamada de ganancias correspondiente celebrada más tarde ese día, el Director Ejecutivo (“CEO”) Andrew M. Ransom aseguró a los inversores que “nuestro programa de integración está en marcha,” mientras que el Director Financiero (“CFO”) Stuart M. Ingall-Tombs sostuvo, “estamos bastante seguros de nuestras previsiones de ingresos ahora.” Ante esta noticia, el precio de las acciones de Rentokil cayó más de un 9%, desde un precio de cierre de $28.25 por acción el 17 de abril de 2024, a un precio de cierre de $25.61 por acción el 18 de abril de 2024.

La verdad se reveló el 11 de septiembre de 2024 cuando, antes de la apertura de los mercados, Rentokil proporcionó una “Actualización Comercial” no programada, anunciando que la Compañía ahora esperaba solo un crecimiento orgánico del 1% en América del Norte para la segunda mitad de 2024, muy por debajo de la guía previa de la Compañía. En el comunicado de prensa relacionado, Rentokil reveló, “[E]l rendimiento comercial en julio y agosto fue más bajo de lo anticipado. También ha habido alguna modesta interrupción del crecimiento orgánico por la integración de sucursales.” Durante una llamada de conferencia relacionada con analistas celebrada más tarde ese mismo día, el CFO Ingall-Tombs reveló que, después de casi dos años de esfuerzos de integración, “Creo que lo que tenemos es aún debido a que tenemos 2 empresas separadas, que en su mayoría en el frente operativo no están integradas todavía. . . .” Durante la misma llamada de conferencia, el CEO Ransom admitió, “Esta es una manifestación de desafíos de ejecución, ejecución – una necesidad de mejorar nuestra ejecución. No es un fenómeno de mercado. Como podemos ver en este momento, si más información viene a la luz indicando [sic] nos reservamos el derecho de cambiar esa respuesta, pero no creo que sea un mercado, creo que esto está en nosotros.” Ante esta noticia, el precio de las acciones de Rentokil cayó más de un 21%, desde un precio de cierre de $31.60 por acción el 10 de septiembre de 2024, a un precio de cierre de $24.95 por acción el 11 de septiembre de 2024.

El demandante principal nombrado por la corte es el inversor con el mayor interés financiero en el alivio solicitado por la clase, que es adecuado y típico de los miembros de la clase que dirige y supervisa el litigio en nombre de la clase supuesta. Cualquier miembro de la clase supuesta puede solicitar a la Corte que lo designe como demandante principal a través de un abogado de su elección, o puede optar por no hacer nada y permanecer como un miembro ausente de la clase. Su capacidad para compartir en cualquier recuperación no se ve afectada por la decisión de servir como demandante principal o no.

Faruqi & Faruqi, LLP también alienta a cualquier persona con información sobre la conducta de Rentokil a contactar al bufete, incluidos informantes, ex empleados, accionistas y otros.

