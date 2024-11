Recomendaciones de YouTube parecen estar fallando para algunos usuarios.

Algunos usuarios están viendo recomendaciones de YouTube con mal funcionamiento, incluyendo videos muy antiguos que ya han visto o listas de reproducción de música irrelevantes. Se informa que el problema comenzó alrededor del mediodía del 25 de noviembre y muchos de los informes se han compartido en Reddit.

En este momento parece que un cambio en el algoritmo ha afectado las recomendaciones de YouTube para muchos usuarios. Algunas personas están viendo videos antiguos que ya han visto y extrañas listas de reproducción de música. Otros también están viendo videos completamente irrelevantes para ellos sobre temas en los que no están interesados.

Los usuarios afectados informan que las extrañas recomendaciones de YouTube comenzaron a aparecer alrededor del 25 de noviembre, alrededor del mediodía, EST. Algunas personas incluso experimentan que el 99% de las recomendaciones son cosas que han visto, y además, cosas que vieron hace varios años. Se informa que también se muestran listas de podcasts de canales a algunos usuarios que, supuestamente, no tienen ninguna interacción con los podcasts de YouTube. Hasta el momento, no está claro qué causó el problema ni cuándo se solucionará.

Parece que no hay una solución disponible para los usuarios afectados. Un usuario afirma que incluso si hacen clic en “No estoy interesado” o “No recomendar canal”, no hay mejoras en la situación y las recomendaciones serán entonces de videos más antiguos.

Curiosamente, muchas personas informan que están viendo videos de canales impopulares o canales con muy pocos suscriptores.

Parece que no todas las personas se ven afectadas por este error, sin embargo. En mi caso, mis recomendaciones de YouTube parecen estar bien, sigo viendo temas en los que estoy interesado y cosas que me gustaría ver. En este momento, no está claro si este error está afectando a suscriptores de pago de YouTube, a los gratuitos, o a ambos.

Hasta ahora, YouTube no ha reconocido el problema y todavía no ha proporcionado una solución para los usuarios afectados. Cuando sepamos más, nos aseguraremos de informarles. Mientras tanto, si estás experimentando el problema, puedes informar el error a YouTube.

