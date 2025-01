Recluso de Guantánamo demanda para detener plan de EE.UU. de enviarlo a prisión en Irak.

Un iraquí que se declaró culpable de comandar insurgentes que cometieron crímenes de guerra en Afganistán presentó una demanda en el tribunal federal el viernes, buscando detener su traslado desde la prisión militar de Estados Unidos en la Bahía de Guantánamo, Cuba, a una prisión en Iraq.

La petición, presentada por sus abogados, hizo públicas negociaciones que llevaban algún tiempo en marcha para trasladar a Abd al-Hadi al-Iraqi, de 63 años, a la custodia del gobierno iraquí a pesar de las protestas de él y sus abogados de que podría estar sujeto a abusos y atención médica inadecuada.

El Sr. Hadi, quien dice que su verdadero nombre es Nashwan al-Tamir, es el prisionero más viejo y discapacitado en el sitio de detención extraterritorial como resultado de una enfermedad de la columna paralizante y seis cirugías en la base. En 2022, se declaró culpable de cargos de crímenes de guerra, asumiendo la responsabilidad por las acciones de algunas de las fuerzas bajo su mando, en un acuerdo para que su sentencia expire en 2032. El acuerdo incluía la posibilidad de que cumpliera la sentencia en la custodia de otro país mejor preparado para proporcionarle atención médica.

Sus abogados dijeron que el plan de Estados Unidos es que el gobierno iraquí lo albergue en la prisión de Karkh fuera de Bagdad, el antiguo sitio de una operación de detención de Estados Unidos llamada Camp Cropper que albergó a cientos de prisioneros en los años previos a que fuera devuelto al control iraquí en 2010.

“Debido a su condena aquí y a los múltiples problemas con el sistema de prisiones en Iraq, el Sr. al-Tamir no puede ser alojado de manera segura en una prisión iraquí”, dijeron los abogados en su presentación de 27 páginas. “Además, él no cree que el gobierno iraquí pueda brindarle la atención médica que necesita para condiciones que fueron agravadas por una atención médica inadecuada mientras estaba en Guantánamo.”

La demanda busca impedir un acuerdo que forma parte de un esfuerzo de la administración Biden para reducir la población de detenidos en la prisión antes de que asuma el cargo el presidente electo Donald J. Trump. Cuatro prisioneros, incluidos dos hombres malasios que como el Sr. Hadi se declararon culpables de crímenes de guerra, han sido repatriados en menos de un mes. A diferencia del Sr. Hadi, ninguno de esos cuatro hombres, incluido un ciudadano tunecino y un ciudadano keniano, se opuso a ser entregado a sus países de origen.

No se sabe cuándo tiene previsto el Pentágono entregar a Mr. Hadi a Iraq. Pero el Departamento de Defensa notificó al Congreso del plan el 13 de diciembre. Si la administración se adhiere a un requisito estatutario de notificación de 30 días al Congreso, podría ser transportado desde Guantánamo la semana del 12 de enero.