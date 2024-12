¡Recién salido del horno! La versión de Android de la aplicación de Google News recibe un nuevo aspecto.

La aplicación cuenta con pestañas diferentes, incluida la de “Para ti”, que muestra las principales noticias, algunas de ellas locales y basadas en tu ubicación, y otras seleccionadas en función del análisis de las historias que has leído, tus temas de búsqueda y los sitios web que visitas. Esto para mí resulta en muchas historias sobre la industria inalámbrica (algunas de las cuales he escrito yo mismo), noticias deportivas, los Beatles y programas médicos como House M.D.

La pestaña de Titulares te muestra los titulares y las pestañas en la parte superior de la pantalla te permitirán ver los últimos titulares o titulares de varias categorías, incluidos titulares de EE. UU., titulares mundiales y las principales historias en Negocios, Tecnología, Entretenimiento, Deportes, Ciencia y Salud. Mientras escribo esto el domingo por la noche, la gran noticia es sobre esos misteriosos drones que zumban a los habitantes del noreste de EE. UU., especialmente de Nueva Jersey. La pestaña de Seguidos te muestra noticias de publicaciones que has elegido seguir. La pestaña de Quiosco te muestra historias seleccionadas por los editores de la sala de redacción.

Google acaba de hacer cambios en su aplicación Google Maps para iOS y Android y ahora se están realizando algunos cambios en la aplicación Google News, incluidas revisiones en la barra inferior en un intento de hacer que la aplicación se sienta menos abarrotada. Para hacer esto, las pestañas “Para ti” y “Titulares” antes mencionadas se combinan en una sola pestaña llamada “Inicio”. Las pestañas “Seguidos” y “Quiosco” permanecerán sin cambios. La actualización llegará a la versión 5.120.x de la aplicación Google News en Android. Sin embargo, la nueva interfaz de usuario para la aplicación Google News aún no se ha lanzado para iOS. Sin embargo, el nuevo aspecto de la aplicación Google News sí aparece en mi Pixel 6 Pro con Android 15 QPR2 Beta 1.

Es posible que ya hayas instalado un montón de aplicaciones de noticias en tu dispositivo. Incluso si tu teléfono está lleno de aplicaciones de noticias, ¿por qué no darle una oportunidad a la aplicación Google News? No se requieren pagos dentro de la aplicación, ya que se trata de una aplicación gratuita. Si no te gusta, siempre puedes desinstalarla.