Recibe dinero por esperar con opciones de venta de acciones de Intel (INTC)

Como seguramente ya saben los inversores, el líder Intel Corp (INTC) se ha convertido en la oveja negra de la familia de semiconductores. Al quedarse rezagada en la transición de CPUs a GPUs, Intel ha perdido el liderazgo de la industria frente a Nvidia (NVDA) y su competidor de larga data Advanced Micro Devices (AMD). Ese hecho es muy claro cuando se reconoce que la capitalización de mercado de NVDA es ahora aproximadamente 40 veces la de Intel.

Con las acciones de Intel en mínimos, el nuevo liderazgo en la empresa, así como pinceladas de interés de adquisición desde los días oscuros de agosto de Intel, muchos inversores pueden tener optimismo respecto a un cambio positivo en la valuación de Intel. En el momento actual, prefiero esperar pero ganar ingresos a través de un compromiso de compra de acciones de INTC a un precio más bajo. Oficialmente, ofrezco una calificación de Mantener en INTC.

A pesar de que las acciones han visto pérdidas de capitalización de mercado más grandes, la caída del 26% de las acciones de Intel el 1 de agosto de 2024, fue su mayor movimiento a la baja en porcentaje en al menos la última década. También fue precedido y seguido por días de operaciones con pérdidas superiores al 5%. La empresa ciertamente ha decepcionado a los inversores en otras ocasiones, pero después de reportar sus resultados del segundo trimestre de 2024, hubo poco interés por parte de los inversores contrarian en comprar la caída. La relevancia completa del negocio de Intel fue cuestionada por algunos analistas a medida que los márgenes cayeron bruscamente y la empresa anunció planes de despidos.

La empresa también suspendió su dividendo. Aquellos que observaron más de cerca notaron que el Flujo de Caja Libre (FCF) de Intel se volvió negativo desde el 2022 y que la empresa cargaba cerca de $30 mil millones de deuda neta ante perspectivas en declive. Intel había estado gastando más dinero del que estaba generando desde el inicio del 2023, y los resultados del segundo trimestre de 2024 esencialmente sirvieron como el Día D para la actual trayectoria y estrategia de la empresa.

Aunque ha habido un dolor sustancial para los inversores, los accionistas de INTC deberían estar agradecidos de que muy pocos fondos de dividendos/ETF grandes poseían la acción este verano. De otro modo, la venta habría sido mucho peor.

Sigo creyendo que hay valor en Intel. La empresa tiene decenas de miles de patentes y una reputación de larga data por sus chips confiables. Si bien la reputación de la empresa con los inversores puede estar gravemente dañada, su reputación con los clientes de PC de larga data debería sufrir menos. Esa parte del negocio debería seguir funcionando mientras la empresa trabaja para recuperar su rumbo y avanzar en su competitividad tecnológica para la era de la IA.

Story Continues

En términos de unidades de procesamiento gráfico, me imagino que el nuevo equipo directivo está estableciendo metas modestas. Desafiar directamente a Nvidia y AMD no parece realista, al menos no a corto plazo. Trabajar para encontrar un nicho operativo, como el Arc B580, que ha recibido algunas críticas favorables dentro del espacio de valor, parece ser un buen objetivo a medio plazo.

Creo que la empresa tendrá muchas opciones de reestructuración para considerar, como dividir los negocios de Foundry y Productos, como se ha rumoreado, y/o vender parte o la totalidad de la empresa. Creo que es una señal positiva que Intel no se haya apresurado a llevar a cabo ninguna transacción con Qualcomm (QCOM) u otras partes interesadas todavía. Ninguna empresa quiere vender su negocio en el punto máximo de debilidad a menos que sea absolutamente necesario.

Una de las cosas que me preocupa es la situación de los co-CEOs que ahora se ha establecido entre Michelle Johnston Holthaus y David Zinsner. Con tantas decisiones importantes por tomar, tener a dos personas al mando podría resultar en algunos estancamientos.

Las acciones de INTC cayeron ligeramente por debajo del nivel de $20 en agosto/septiembre pero subieron por encima de $26 después de los resultados del tercer trimestre mejor de lo esperado a principios de noviembre. Fue un alivio para los inversores ver que los márgenes se recuperaban. Sin embargo, ese brillo se ha desvanecido, y la acción está de nuevo en el rango de los $20 después del retiro del ex CEO Pat Gelsinger.

Creo que podría haber otra caída en las acciones de INTC, potencialmente tan temprano como este mes, debido a la venta de pérdidas fiscales. Además, algunos fondos gestionados activamente pueden querer eliminar INTC de sus informes anuales de cara al 2025.

Cuando las acciones de Intel se derrumbaron en agosto, vendí opciones de venta en $17.50, y esas recientemente vencieron, lo que me permitió obtener las primas. Recientemente he vuelto a entrar en ese comercio, y escribí algunas opciones de venta de abril de 2025 a $18 en INTC, que se negocian a una prima de aproximadamente $1.17 (o $117 por contrato). Si las acciones de Intel caen por debajo de $18 y las opciones de venta se ejercen en mi contra, esencialmente habré ingresado a una posición larga en INTC a $16.83. Ese es definitivamente un nivel en el que me siento cómodo para entrar.

Si las acciones de INTC se estabilizan y no caen por debajo de $18 antes del 17 de abril de 2025, puedo quedarme con la prima de aproximadamente ~$117 por contrato de opción.

Un gran número de analistas de Wall Street están en la cerca cuando se trata de las acciones de Intel. De los 29 analistas que cubren INTC, hay solo una recomendación de Compra frente a 22 recomendaciones de Mantener y seis de Venta. Sin embargo, el precio objetivo promedio de INTC es de $24.43, lo que representa más del 20% de ascenso respecto al precio actual de la acción.

Ver más calificaciones de analistas de INTC

Si bien creo que Intel puede recuperarse, aún no estoy listo para comprar las acciones comunes. Existe un riesgo razonable de que las acciones puedan volver a probar su mínimo de $18.51 a principios de septiembre de 2024 mientras el mercado evalúa al nuevo equipo directivo. Si bien es probable que la empresa registre una pérdida anual para 2024, los analistas, en promedio, esperan una recuperación a un BPA de $0.98 en 2025 (aunque las estimaciones son muy variadas).

Eso colocaría a las acciones de INTC en un P/E adelantado de alrededor de 21x, lo que no es en absoluto un precio de ganga para una empresa con las incertidumbres que tiene esta. Prefiero comprometerme a comprar INTC a un P/E adelantado de 17x vendiendo las opciones de venta de abril de 2025 de $18 y ganar algunos ingresos si la opción no se ejerce en mi contra. Oficialmente mantengo una calificación de Mantener en las acciones de Intel en este momento, al igual que la mayoría de Wall Street.

Divulgación