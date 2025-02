Rebote en los bonos mientras las débiles ventas al por menor refuerzan las apuestas de la Fed: Resumen de los mercados.

El mercado de bonos terminó la semana con sólidas ganancias, ya que un suave informe sobre las ventas minoristas revivió las apuestas sobre recortes en las tasas de interés de la Reserva Federal.

Un rally en bonos del Tesoro empujó el rendimiento a 10 años por debajo del 4.5%, con el bono registrando su quinta semana consecutiva de ganancias, la racha más larga desde 2021. Los mercados de dinero han vuelto a fijar completamente el primer recorte de la Fed para septiembre. El S&P 500 se mantuvo cerca de sus máximos históricos. El dólar alcanzó un nuevo mínimo para 2025.

Las ventas minoristas en EE. UU. cayeron en enero al ritmo más lento en casi dos años, lo que indica un retroceso abrupto por parte de los consumidores después de un derroche de gastos en los últimos meses de 2024. El valor de las compras minoristas, no ajustado por inflación, disminuyó un 0.9% después de una ganancia revisada al alza del 0.7% en diciembre.

“El informe de confianza del consumidor mostró que la gente se estaba poniendo nerviosa y el débil dato de ventas minoristas de hoy lo confirmó,” dijo David Russell en TradeStation. “Sin embargo, la holgura resultante es una buena noticia para la Fed y inclina un poco más la balanza hacia cortes de tasas.”

En Interactive Brokers, José Torres asegura que el débil informe de consumo vuelve a abrir la puerta a un potencial recorte de la Fed este verano, una perspectiva que se vio afectada por un informe de inflación “muy caliente” a principios de esta semana.

El S&P 500 apenas cambió. El Nasdaq 100 subió un 0.4%. El Promedio Industrial Dow Jones cayó un 0.4%. Los mercados estadounidenses estarán cerrados el lunes por el Día de los Presidentes. Meta Platforms Inc. subió durante una 20ª sesión consecutiva. Dell Technologies Inc. aumentó tras la noticia de que está cerca de un acuerdo de más de $5 mil millones para servidores de Elon Musk’s xAI. Intel Corp. cayó el viernes, pero cerró con su mejor semana desde 2000.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años disminuyó cinco puntos base al 4.48%. El índice Bloomberg Dollar Spot cayó un 0.3%.

“Los consumidores redujeron fuertemente el gasto después de una temporada navideña generosa, pero todavía estaban dispuestos a sacar dinero cuando se trataba de salir a cenar,” dijo Ellen Zentner de Morgan Stanley Wealth Management. “Esto sugiere que los hogares siguen confiando en la economía incluso cuando la incertidumbre política ha aumentado.”

Según Gary Schlossberg en Wells Fargo Investment Institute, la evidencia de una desaceleración de la actividad no es suficiente para contrarrestar los recientes signos de firmeza en la inflación y cambiar las expectativas hacia un recorte temprano de la Fed.

“¿Están los consumidores tomando un descanso?” dijo Bret Kenwell en eToro. “Los inversores deben tener cuidado de no extraer demasiado significado de un solo dato. Sin embargo, unas ventas minoristas más débiles en medio de una inflación creciente o persistentemente alta son una carga para los consumidores y las empresas estadounidenses. Es demasiado pronto para llamarlo una tendencia, pero si esa tendencia se desarrolla, sería una señal preocupante.”

Will Compernolle en FHN Financial dice que es escéptico de que el informe señale un verdadero punto de inflexión en el gasto del consumidor. Junto con una “reacción excesiva” al índice de precios al productor del jueves, los bonos han entrado en un “territorio de sobrecompra,” dijo.

“El escenario positivo de los datos de hoy es este: las tasas disminuyen a medida que la economía se modera y la debilidad del consumidor es un pequeño tropiezo que no afecta el enamoramiento de los inversores por las acciones,” dijo Steve Sosnick en Interactive Brokers. “El reverso es un escenario mucho peor: el consumidor y el gobierno cierran sus billeteras, afectando el PIB más rápido de lo que la Fed está dispuesta o puede actuar.”

Una inflación más rápida en EE. UU. podría resultar siendo una “bendición disfrazada” para los mercados financieros porque obligaría al presidente Donald Trump a optar por aranceles comerciales más pequeños, según Michael Hartnett de Bank of America Corp.

El estratega recomendó comprar bonos, diciendo que el rendimiento del Tesoro a 30 años probablemente alcanzó un máximo de varios años de alrededor del 5% en enero. El rendimiento se situaba cerca del 4.7% el viernes. Hartnett también reiteró su preferencia por acciones internacionales sobre las acciones estadounidenses.

“Los rendimientos de los bonos han fluctuado esta semana y el hecho de que hayan podido retroceder jugó un gran papel en el fuerte rally en el mercado de valores ayer,” dijo Matt Maley en Miller Tabak. “Sin embargo, esto parecía tener más que ver con el problema de la inflación que con la guerra o los aranceles.”

Dado que el mercado de valores ha estado dentro de un rango durante casi tres meses, cualquier ruptura significativa al alza de este rango será bastante positiva desde el punto de vista técnico, concluyó Maley.

Un análisis realizado por Goldman Sachs Group Inc. muestra que el mercado ha estado más impulsado por factores micro que la media desde principios de 2023. Durante los últimos seis meses, el 74% del retorno típico de las acciones del S&P 500 ha sido impulsado por factores específicos de la empresa en lugar de factores “macro” en comparación con un promedio del 58% en las últimas dos décadas.

“Esperamos que el ambiente actual impulsado por lo micro persista en 2025,” dijo los estrategas de Goldman liderados por David Kostin.

Entre los factores, dijeron que las previsiones económicas apuntan a un entorno de crecimiento saludable este año; el desarrollo y la adopción continuada de la inteligencia artificial crearán diferenciación entre las acciones; la incertidumbre política elevada también sugiere una dispersión elevada.

“Los debates sobre comercio, impuestos, fiscales y otras políticas representan catalizadores potenciales para una dispersión adicional de rendimientos,” señalaron. “Un mercado ‘impulsado por lo micro’ crea oportunidades para los gestores activos.”

Aspectos destacados corporativos:

Airbnb Inc. emitió un pronóstico optimista para los primeros tres meses de 2025, citando una “demanda sólida continua” después de una temporada navideña concurrida.

Applied Materials Inc., el mayor fabricante estadounidense de equipos para la fabricación de chips, emitió un pronóstico de ingresos tibio para el período actual, citando el riesgo de controles a las exportaciones que podrían restringir su negocio.

Coinbase Global Inc. dijo que los ingresos se duplicaron y las ganancias aumentaron más de lo previsto durante el rally de activos digitales inspirado por Trump en el último trimestre.

Dell Technologies Inc. está en etapas avanzadas para asegurar un acuerdo por más de $5 mil millones para proporcionar servidores optimizados para inteligencia artificial a xAI de Elon Musk.

DraftKings Inc. informó ganancias del cuarto trimestre que superaron las expectativas y elevó su guía de ventas para el año actual.

Moderna Inc. registró una pérdida trimestral a medida que las ventas de vacunas disminuyeron y la empresa tuvo un cargo inesperado por la cancelación de un contrato de fabricación.

Palo Alto Networks Inc. emitió una perspectiva de ganancias decepcionante para el trimestre actual, a pesar de que rivales como Fortinet Inc. y Check Point Software Technologies Ltd. publicaron resultados sólidos.

Roku Inc., la empresa de plataforma de video en streaming, reportó resultados del cuarto trimestre que superaron las expectativas.

SoundHound AI Inc., Serve Robotics Inc. y Nano-X Imaging Ltd. cayeron después de que Nvidia Corp. presentara un Formulario 13F indicando que el fabricante de chips salió de sus participaciones en las empresas.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. está considerando adquirir una participación controladora en las fábricas de Intel Corp. a petición de funcionarios de la administración Trump, dijo una persona familiarizada con el asunto, ya que el presidente busca impulsar la fabricación estadounidense y mantener el liderazgo de EE. UU. en tecnologías críticas.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El índice S&P 500 apenas cambió a las 4 p.m. hora de Nueva York

El Nasdaq 100 subió un 0.4%

El Promedio Industrial Dow Jones cayó un 0.4%

El índice MSCI World apenas cambió

El índice de retorno total Bloomberg Magnificent 7 subió un 0.4%

El índice Russell 2000 apenas cambió

Monedas

El índice Bloomberg Dollar Spot cayó un 0.3%

El euro subió un 0.2% a $1.0491

La libra esterlina subió un 0.2% a $1.2586

El yen japonés subió un 0.3% a 152.32 por dólar

Criptomonedas

Bitcoin subió un 0.7% a $97,156.73

Ether subió un 2.2% a $2,726.16

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años disminuyó cinco puntos base al 4.48%

El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años avanzó un punto base al 2.43%

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años avanzó un punto base al 4.50%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate cayó un 0.8% a $70.72 por barril

El oro al contado cayó un 1.5% a $2,884.89 la onza

Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.

–Con asistencia de John Viljoen, Sagarika Jaisinghani, Margaryta Kirakosian, Julien Ponthus y Divya Patil.

