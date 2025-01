Rebeldes respaldados por Ruanda toman ciudad clave en la República Democrática del Congo.

Las fuerzas rebeldes respaldadas por Ruanda han capturado la ciudad de Masisi en el este de la República Democrática del Congo, según varios informes. Esta es la segunda ciudad tomada por el grupo M23 en los últimos dos días en la rica en minerales provincia de Kivu del Norte. El grupo ha tomado el control de vastas extensiones del este del Congo desde 2021, obligando a cientos de miles de personas a huir de sus hogares. Angola ha estado tratando de mediar en conversaciones entre el presidente Félix Tshisekedi y su homólogo ruandés, Paul Kagame. Pero estas se rompieron el mes pasado. “Con consternación hemos sabido de la captura del centro de Masisi por el M23”, dijo Alexis Bahunga, miembro de la asamblea provincial de Kivu del Norte, a la agencia de noticias AFP. Dijo que esto “sumerge al territorio en una grave crisis humanitaria” y instó al gobierno a reforzar la capacidad del ejército en la región. Un residente le dijo a AFP que el M23 había celebrado una reunión de los habitantes de la ciudad, diciendo que habían “venido a liberar el país”. Las autoridades congoleñas aún no han comentado sobre la pérdida de la ciudad. Masisi, que tiene una población de aproximadamente 40,000 habitantes, es la capital del territorio del mismo nombre. Se encuentra aproximadamente a 80 km al norte de la capital provincial de Kivu del Norte, Goma, que el M23 ocupó brevemente en 2012. El viernes, el M23 capturó la ciudad cercana de Katale. El año pasado, había temores de que el M23 marchara nuevamente sobre Goma, una ciudad de unos dos millones de habitantes. Sin embargo, hubo una pausa en los combates hasta principios de diciembre cuando se reanudaron. En julio, Ruanda no negó un informe de la ONU que decía que tenía alrededor de 4,000 soldados luchando junto al M23 en la RDC. Acusó al gobierno congoleño de no hacer lo suficiente para abordar décadas de conflicto en el este del país. Ruanda ha dicho anteriormente que las autoridades en la RDC estaban trabajando con algunas de las personas responsables del genocidio ruandés de 1994 contra los tutsis étnicos y los hutus moderados. El M23, formado como un grupo rebelde derivado de otro, comenzó a operar en 2012 supuestamente para proteger a la población tutsi en el este de la RDC, que desde hacía mucho tiempo se quejaba de persecución y discriminación. Sin embargo, los críticos de Ruanda lo acusan de usar al M23 para saquear los minerales del este de la RDC, como oro, cobalto y tantalio, que se utilizan para fabricar teléfonos móviles y baterías para automóviles eléctricos. El mes pasado, la RDC dijo que estaba demandando a Apple por el uso de tales “minerales de sangre”, lo que llevó al gigante tecnológico a decir que había dejado de obtener suministros del país.