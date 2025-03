Rebeldes en el este del Congo secuestraron a 130 pacientes de un hospital, dice la ONU.

DAKAR, Senegal (AP) — Los rebeldes respaldados por Ruanda M23 secuestraron al menos a 130 hombres enfermos y heridos de dos hospitales en una ciudad importante en el este del Congo, informó el lunes las Naciones Unidas.

El 28 de febrero, los combatientes de M23 atacaron el Hospital CBCA Ndosho y el Hospital Heal Africa en Goma, una ciudad estratégica que capturaron a principios de este año, dijo en un comunicado la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Ravina Shamdasani.

Los rebeldes tomaron a 116 pacientes de CBCA y a 15 de Heal Africa que sospechaban que eran soldados del ejército congoleño o miembros de la milicia pro-gubernamental Wazalendo.

“Es profundamente angustiante que M23 esté arrebatando a los pacientes de las camas del hospital en redadas coordinadas y manteniéndolos incomunicados en lugares no revelados”, dijo Shamdasani, pidiendo su liberación inmediata.

Los rebeldes de M23 han barrido el este del Congo desde el comienzo del año, tomando ciudades clave y matando a unas 3,000 personas en la escalada más significativa del conflicto en más de una década.

En una ofensiva de tres semanas relámpago, el M23 tomó control de la ciudad principal del este del Congo, Goma, y se apoderó de la segunda ciudad más grande, Bukavu. La región es rica en oro y coltán, un mineral clave para la producción de condensadores utilizados en la mayoría de los dispositivos electrónicos de consumo, como computadoras portátiles y teléfonos inteligentes.

Los rebeldes son apoyados por unos 4,000 soldados de Ruanda, según expertos de la ONU, y a veces han prometido marchar hasta la capital del Congo, Kinshasa, a más de 1,000 millas (1,600 kilómetros) de distancia.

Ruanda ha acusado al Congo de reclutar combatientes hutus étnicos responsables del genocidio de 1994 en Ruanda de tutsis minoritarios y hutus moderados.

M23 dice que está luchando para proteger a los tutsis y congoleños de origen ruandés contra la discriminación y quiere transformar al Congo de un estado fallido a uno moderno. Los analistas han calificado esos pretextos para la participación de Ruanda.

Al menos 11 personas murieron y decenas resultaron heridas la semana pasada cuando las explosiones en Bukavu afectaron a una manifestación celebrada por líderes del grupo rebelde M23.