Rebajas: Cine llega a la Plaza Stanley después del cierre de WHSmith

La tienda cierra el 14 de septiembre, pero un cine llamado The Northern Light llegará al mismo sitio a principios del próximo año.

Manero Cinemas, la cadena de cines independientes detrás de The Northern Light, dijo que es el sexto sitio en un portafolio que incluye otros sitios en el noroeste, como The Rex en Wilmslow, Cheshire, y The Savoy en Heaton Moor, Stockport.

Habrá tres pantallas con sillones, sofás, proyectores láser y sonido envolvente para crear una experiencia excepcional para los amantes del cine disfrutando desde Blockbusters de Hollywood hasta películas en idiomas extranjeros e independientes.

Además, habrá un bar que sirve bebidas, alcohólicas y no alcohólicas, así como palomitas de maíz y otros aperitivos.

Tony Mundin, el director gerente de Manero Cinemas, dijo: “Estamos encantados de llevar una experiencia de lujo asequible a Sale para que todos disfruten de un viaje al cine.

“Priorizaremos la comodidad para garantizar que todos se diviertan.”

(Imagen: Manero Cinemas)

Han pasado alrededor de 40 años desde el cierre del cine Tatton, anteriormente conocido como el cine Pyramid, con el sitio catalogado de Grado II aún en un lugar destacado en Washway Road.

The Northern Light será el único cine en la ciudad, ya que los otros cines disponibles para sus residentes se encuentran en Altrincham, el centro de la ciudad o el Trafford Centre.

Michael Brown, director gerente de Altered Space, dijo: “Estamos encantados de dar la bienvenida a The Northern Light a Stanley Square. El lugar será una excelente adición que aumentará la afluencia de visitantes durante todo el día y hasta la noche.

“El lugar complementará nuestra emocionante lista de negocios de comida y bebida.”

WHSmith cerrará el 14 de septiembre y The Northern Light llegará al mismo sitio a principios del próximo año. Estará abierto todos los días del año, excluyendo la Navidad.

Para obtener información, visite tnlcinemasale.co.uk o @TNLCinemaSale en las redes sociales.

Este artículo fue escrito por Jack Tooth. Para contactarlo, envíe un correo electrónico a [email protected] o sígalo en Twitter @JTRTooth.