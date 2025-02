Reapertura del Bar de los Extraños en el Parlamento tras acusación de drogar bebidas | Noticias de Política

El bar más famoso del Parlamento, Strangers, está por reabrir después de haber cerrado el mes pasado tras una acusación de drogar bebidas. El bar, utilizado por diputados y sus invitados, pares, personal parlamentario y periodistas políticos, fue cerrado el lunes 20 de enero. Sky News entiende que es probable que reabra después del receso de medio período del Parlamento, el lunes 24 de febrero, lo que significaría que habría estado cerrado por cinco semanas. La decisión de reabrir fue tomada en una reunión secreta de la Comisión de la Cámara de los Comunes, presidida por el portavoz Sir Lindsay Hoyle. “La comisión proporcionará una actualización próximamente”, dijo una fuente a Sky News. Esa actualización podría llegar tan pronto como esta semana. La barra fue cerrada después de que una investigadora parlamentaria se quejara de que su bebida había sido drogada. La mujer informó al personal de la barra y al personal de seguridad que la bebida había sido manipulada. El presunto incidente, que supuestamente tuvo lugar alrededor de las 6:30 p.m. el martes 7 de enero, en la primera semana después de que el Parlamento regresó del receso, provocó una investigación policial. Un portavoz de la Policía Metropolitana confirmó que se había iniciado una investigación y que la víctima estaba recibiendo apoyo. No obstante, no se han realizado arrestos. La decisión de cerrar la barra fue tomada por el Sir Lindsay, en consulta con el secretario de la Cámara, Tom Goldsmith, y la directora de seguridad parlamentaria, Alison Giles. Anunciando el cierre el viernes 17 de enero, un portavoz de la Cámara de los Comunes dijo: “La Barra de Strangers cerrará a partir del lunes 20 de enero mientras se revisan los arreglos de seguridad y seguridad. La seguridad de todos los residentes en el recinto sigue siendo una prioridad clave para ambas Cámaras.” Se ha reportado que uno de los resultados de la revisión será la instalación de cámaras de seguridad en la barra. Otro resultado posible podría ser cambios en quién es elegible para utilizar la barra. La Comisión de la Cámara de los Comunes es el comité de reglamentación más importante del Parlamento. Está compuesto por siete diputados, incluyendo al Presidente, y cuatro miembros externos. Los otros diputados son la Líder de los Comunes Lucy Powell, el líder de la oposición de los Tories Jesse Norman, los diputados laboristas Rachel Blake y Nick Smith, el ex ministro del gabinete conservador Steve Barclay y la diputada liberal demócrata Maria Goldman.