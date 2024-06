¿Realmente funcionan las aplicaciones para el jet lag? Lo que hay que saber sobre la ciencia detrás de ellas – Nacional

El jet lag al viajar puede ser una molestia si estás de vacaciones, en un viaje de trabajo o incluso al regresar a casa. Pero los expertos dicen que hay maneras de “minimizar la miseria”, como usar diferentes aplicaciones.

Un número creciente de canadienses esperan hacer una escapada de verano este año a pesar de las preocupaciones sobre el costo de vida, según una encuesta reciente de Ipsos realizada exclusivamente para Global News.

Cuanto más lejos uno viaja, peor puede ser el jet lag.

“Si cruzas zonas horarias, hay una forma extrema de ajuste que sucede”, dijo Olivia Walch, CEO de la startup Arcascope e investigadora en el departamento de neurología de la Universidad de Michigan.

“La mayoría de la gente no tiene la mejor idea de cuál es su tiempo circadiano o su tiempo biológico”, dijo en una entrevista con Global News.

En los últimos años, se han desarrollado varias aplicaciones para mitigar los efectos del jet lag y ayudar a las personas a adaptar sus horarios a una nueva zona horaria.

Walch, quien desarrolló una de estas aplicaciones, llamada Entrain en 2014, dijo que estas herramientas “son geniales porque no siempre es intuitivo saber cuándo la luz te está ayudando o perjudicando”.

Aquí tienes qué saber sobre el jet lag y cómo funcionan diferentes aplicaciones para ayudar a superarlo.

Nuestro cuerpo tiene un reloj interno, llamado ritmo circadiano, que recibe señales del entorno para mantenerse alineado con la hora local, dijo Ralph Mistlberger, experto en neurociencia del comportamiento y profesor de psicología en la Universidad Simon Fraser en Vancouver, B.C.

Este ritmo circadiano regula el ciclo de sueño de una persona, diciéndole cuándo dormir y despertarse. Entonces, el jet lag sucede cuando el reloj biológico de una persona está desalineado con la zona horaria en la que se encuentra.

El cerebro se “confunde totalmente” cuando ve la luz y la comida antes o después de lo esperado, dijo Walch.

“Yo pienso que el jet lag, casi como el proceso de si estás en un columpio y tu amigo está en un columpio al lado tuyo, sincronizando tu columpio con el de ellos”, dijo Walch.

El jet lag puede afectar a las personas de diferentes maneras y en diferentes momentos, pero comúnmente afecta el sueño de una persona.

Eso podría significar que tienen insomnio, problemas para conciliar el sueño, mantenerse despiertos o se sienten cansados durante el día.

Algunas personas también pueden sentir náuseas, dijo Walch, porque tu estómago podría no estar acostumbrado a manejar la comida en el momento en que la estás comiendo.

Pero estos efectos del jet lag son temporales.

Walch dijo que el consenso general es que se tarda alrededor de un día por cada hora que una persona se desplaza a través de zonas horarias para adaptarse y empezar a sentirse mejor.

Hay varias aplicaciones en línea disponibles que están diseñadas para ayudar a vencer el jet lag, algunas más efectivas que otras, según los expertos.

Por ejemplo, Timeshifter, que está disponible en la tienda de aplicaciones y Google Play, toma tus números de vuelo y horarios y luego envía alertas que promueven acciones relacionadas con la exposición a la luz, la ingesta de cafeína, la toma de melatonina y la comida. Cuesta US$9.99 por plan pero ofrece una prueba gratuita.

Otra herramienta, llamada Jetlag Rooster, no es una aplicación pero es un sitio web, y es gratuito de usar.

Recopila información sobre tu vuelo y horario de sueño actual y luego, basado en un algoritmo, te da un horario de cuándo deberías intentar dormir y buscar la luz.

Arcashift, desarrollado por Walch, no se ofrece como una aplicación para el jet lag, pero se centra en vencer el agotamiento por turnos irregulares.

Walch dijo que esta aplicación está especialmente diseñada para personas con horarios irregulares, que son las personas con jet lag.

Entre las diferencias entre las aplicaciones estaría lo precisas que son con respecto a tu zona horaria particular, dijo, pero la idea básica de una aplicación para el jet lag es aconsejar a las personas sobre señales como la luz y la comida para que se acerquen a la nueva zona horaria.

“Yo pienso que hay diferentes niveles de qué tan prácticos son los horarios y cuán ajustables son a las restricciones de los horarios de las personas”, dijo Walch.

Mistlberger, que ha asesorado a equipos profesionales deportivos como los Vancouver Canucks y Golden State Warriors, dijo que normalmente guiaría a los jugadores que estaban viajando a empezar a cambiar sus horarios a la nueva zona horaria un día o dos antes.

“Si puedes prepararte unos días antes, eso puede ser realmente útil”, dijo.

Cualquier aplicación que elijas usar, lo más importante a considerar es la recomendación sobre la luz, estresaron tanto Walch como Mistlberger.

Walch dijo que la luz cambiará el reloj circadiano, por lo que tiene sentido recomendar cuándo exponerte a ella o evitarla.

“Si entras en esto sin conocimiento, que sería el caso de la mayoría de las personas, entonces lo único que diría es que si la aplicación no se enfoca en la exposición a la luz, ignórala”, dijo Mistlberger.

Hay evidencia científica limitada sobre cuán efectivas pueden ser las aplicaciones para mitigar los efectos del jet lag, pero Walch dijo que hay datos emergentes que muestran que si consigues la luz para las personas y las pones en horarios en entornos controlados, puedes cambiar sus ritmos circadianos “muy rápido”.

“Diría que el objetivo es hacer coincidir los ritmos de las personas con la nueva zona horaria lo más rápido posible”, dijo.

Habiendo usado algunas de estas aplicaciones él mismo, Mistlberger dijo que aún sufre de jet lag al viajar, pero que pueden “realmente minimizar la miseria”.

Otra recomendación para vencer el jet lag es tomar una siesta con anticipación, llamada “acumulación de sueño”, antes de tu vuelo, aconsejó Walch.

Saber cuándo estar activo y hacer ejercicio también puede ayudar a una persona a superar el jet lag, dijo.

Tomar un suplemento de melatonina, que es una hormona en el cuerpo que regula el ciclo de sueño, es otra opción.

Mistlberger dijo que hay algunas pruebas de que la melatonina puede ayudar a restablecer tu reloj biológico y superar el jet lag.

“Un buen sueño lo soluciona todo”, dijo.