Real Madrid vs Manchester City: Pep Guardiola opina sobre la polémica roja de Jude Bellingham

Pep Guardiola ha insinuado que tiene poco simpatía por Jude Bellingham y el Real Madrid después de la expulsión del centrocampista en LaLiga por insultar, afirmando que los árbitros deberían ser “dejados en paz”.

Bellingham anotó el gol ganador en la victoria por 3-2 del Madrid ante el Manchester City en la eliminatoria de la Champions League la semana pasada en el Etihad Stadium y se enfrentará al equipo de Guardiola en el segundo partido de la próxima semana después de días de controversia por su expulsión contra Osasuna el sábado.

Bellingham y el Madrid han dicho que el centrocampista inglés dijo “jódete” hacia el árbitro José Luis Munuera Montero en lugar de “jódete tú”, que al parecer fue la razón de la tarjeta roja de Bellingham.

El Madrid ha criticado la decisión, aunque la federación española de fútbol ha condenado los “ataques y abusos” que ha recibido el árbitro en el caso.

Hablando en Madrid el martes antes del enfrentamiento de la Champions League, el exentrenador del Barcelona, Guardiola, dijo que no sentía que la traducción fuera un problema en el incidente.

“Mi inglés es bueno, pero no entiendo la diferencia entre ‘jódete’ y ‘vete a la mierda'”, dijo Guardiola. “Pero lo importante es la intención, no el insulto. Lo mejor es no hacerlo y dejar a los árbitros en paz.

“Siempre ha habido decisiones. Deberías preguntar a Jude cuál era su intención. Eso es lo que importa.

“Quizás puedas insultar a alguien con una gran sonrisa en tu cara y eso no sería tan malo, ¿verdad?”.

Guardiola dijo que a pesar de la expulsión de Bellingham por insultar, no ha sentido la necesidad de decirles a sus jugadores que tengan cuidado con su lenguaje hacia los árbitros.

El árbitro rumano Istvan Kovacs arbitraré el partido en el Bernabéu el miércoles.

“No diría nunca, pero raramente hablo sobre los árbitros con mis jugadores”, dijo Guardiola.

“Quizás en las circunstancias donde los días anteriores es imposible olvidar porque está en la atmósfera del vestuario y los medios, pero la mayoría de las veces ni siquiera sé quién será el árbitro.

“Ayer [lunes] y esta mañana, no hablamos con el equipo y no va a pasar esta noche ni mañana”.