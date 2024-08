Reacción negativa tras declaración de Diputado Filipino sobre los ‘derechos sexuales’ de los esposos.

Un senador en Filipinas ha sido criticado en línea después de preguntar en el parlamento si los esposos tienen “derechos sexuales” sobre sus esposas. Robin Padilla, un ex actor, realizó la consulta a una destacada abogada de derechos humanos, quien fue invitada como persona de recursos a una audiencia sobre acoso sexual en la industria del entretenimiento. También pregunta qué deben hacer los esposos si “tienen ganas” y sus esposas no están – a lo que la abogada Lorna Kapunan responde que pueden “ver Netflix”. El Sr. Padilla, uno de los celebridades más populares del país, se postuló para un cargo en 2022 donde emergió como el candidato senatorial más destacado del país. El Sr. Padilla, quien lidera una investigación del Senado sobre quejas de acoso sexual y abuso en la industria de los medios de comunicación, hizo los comentarios en una audiencia el jueves. Hablando con la Sra. Kapunan, pregunta si un esposo puede pedirle sexo a su esposa si “tiene ganas” y ella no. “¿Y si tu esposa no quiere? ¿No hay otra forma para los esposos? Si buscas a otras mujeres, podrías ser demandado,” dijo el Sr. Padilla en tagalo. La Sra. Kapunan dijo que en tales circunstancias, los esposos deberían en lugar “buscar asesoramiento, rezar o ver Netflix”. Luego agrega que algunos esposos sienten que sus esposas están allí para “servirles”, a lo que la Sra. Kapunan responde que “no es obligación de la esposa servir a su esposo”. Los comentarios del Sr. Padilla generaron una avalancha de comentarios en línea, con uno llamándolo “repugnante”. Un comentario en X dijo: “¿Entonces las esposas son las trabajadoras sexuales personales de sus esposos?” “Los esposos no tienen ‘derechos sexuales’ sobre sus esposas. Las mujeres tienen derechos iguales y libre albedrío. No significa no. Se trata de respeto,” dijo el destacado abogado de derechos humanos Jose Manuel Diokno en una publicación en X. Otro usuario de X dijo que los comentarios del Sr. Padilla sirven como argumento para finalmente legalizar el divorcio en el país. Ocho de cada diez de los 110 millones de personas en Filipinas son católicas, lo que influye profundamente en las opiniones sobre el matrimonio y la familia. Es el único país en el mundo, aparte del Vaticano, donde el divorcio es ilegal. El Sr. Padilla es uno de los celebridades más populares del país. Se dio a conocer con roles de playboy en Robinhood en la década de 1990 antes de convertirse en actor. Más tarde fue condenado por posesión ilegal de armas de fuego y fue condenado a ocho años de cárcel antes de ser indultado. Después, reanudó su carrera en cine y televisión y fue muy querido por cambiar su vida. Su esposa, Mariel Padilla, una estadounidense nacida en Filipinas, también es actriz y modelo en Filipinas. En 2022, el Sr. Padilla decidió postularse para un cargo público y encabezó las elecciones senatoriales de 2022 con 26 millones de votos, lo que le da una plataforma para aspirar a cargos más altos.