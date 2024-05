Reacción internacional a la condena criminal de Donald Trump por Reuters

“

(Reuters) – Un jurado de Nueva York encontró a Donald Trump culpable de falsificar registros comerciales para encubrir un pago de dinero por silencio a una estrella porno, convirtiéndolo en el primer ex presidente de los Estados Unidos en ser condenado por un crimen.

Aquí hay algunas reacciones internacionales:

VOCERO DEL KREMLIN DMITRY PESKOV:

“Si hablamos de Trump, es obvio que hay simplemente la eliminación, de hecho, de rivales políticos por todos los medios posibles, legales e ilegales.”

PRIMER MINISTRO HÚNGARO VIKTOR ORBÁN EN X:

“He conocido al Presidente @realDonaldTrump como un hombre de honor. Como Presidente, siempre puso a América primero, comandó respeto en todo el mundo y utilizó este respeto para construir la paz. ¡Deje que la gente dé su veredicto este noviembre! ¡Siga luchando, Señor Presidente!”

LÍDER DE LA OPOSICIÓN LABORISTA BRITÁNICA KEIR STARMER:

“Primero y ante todo, respetamos la decisión del tribunal en relación con el caso Trump. Todavía falta la sentencia y posible apelación, pero respetamos el proceso judicial.

“…Tenemos una relación especial con los EE. UU. que trasciende a quien sea el presidente, pero es una situación sin precedentes, no hay duda al respecto.”

NIGEL FARAGE, UN LÍDER DE LA CAMPAÑA DEL BREXIT EN GRAN BRETAÑA QUE HA HECHO CAMPAÑA CON TRUMP, DIJO EN X:

“Este veredicto es una vergüenza. Trump ahora ganará en grande.”

MATTEO SALVINI, VICEPRIMER MINISTRO DE ITALIA Y LÍDER DEL PARTIDO DE LA LIGA:

“Solidaridad y pleno apoyo a @realDonaldTrump, víctima de acoso judicial y un proceso de naturaleza política. En Italia, estamos tristemente familiarizados con la politización del sistema judicial por parte de la izquierda, dado que durante años se han intentado eliminar a oponentes políticos a través de medios legales. Espero que Trump gane; sería una garantía de mayor equilibrio y esperanza para la paz mundial.”

YORHIMASA HAYASHI, SECRETARIO DEL GABINETE DE JAPÓN:

“Nos gustaría abstenernos de hacer comentarios sobre asuntos relacionados con procedimientos judiciales en otros países.

“El gobierno japonés no está en posición de hacer comentarios con presunción sobre el impacto en las elecciones presidenciales. En cualquier caso, estamos siguiendo de cerca los desarrollos relacionados y continuaremos recopilando información.”

MEL STRIDE, SECRETARIO DE TRABAJO Y PENSIONES DE GRAN BRETAÑA, A SKY NEWS:

“Como ministro del gabinete de gobierno, hay una convención de larga data que no nos permite interferir en elecciones en el extranjero, por lo que realmente no puedo comentar sobre esa pregunta en particular, de la misma manera que no esperaríamos que los políticos estadounidenses comenzaran a hacer comentarios sobre nuestras elecciones generales.

“Claramente, son eventos dramáticos, muy dramáticos y esperemos a ver qué sucede, pero en última instancia la elección será para el pueblo estadounidense … en noviembre.”