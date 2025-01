Reacción de Gazans a los comentarios de Trump sobre rehenes.

Durante más de un año, millones de palestinos que viven en Gaza han estado sin hogar, enfrentando graves escaseces de alimentos y medicinas y bajo la amenaza constante de los ataques aéreos israelíes. Casi 46.000 gazatíes han sido asesinados, dijeron funcionarios de salud locales el miércoles, en un paisaje en su mayoría reducido a escombros. Entonces, cuando el presidente electo Donald J. Trump prometió que “todo el infierno estallará en Oriente Medio” si no se liberan a los rehenes tomados de Israel durante los ataques liderados por Hamas el 7 de octubre de 2023 en las próximas dos semanas, los gazatíes se preguntaban: si esto no es el infierno, entonces ¿qué es? “No estoy seguro de que entienda la situación aquí, ya es un infierno”, dijo Alaa Isam, de 33 años, de Deir al Balah, en Gaza central. Las negociaciones para poner fin a la guerra entre Israel y Hamas están bloqueadas, dejando a los civiles en Gaza atrapados en el fuego cruzado con pocas esperanzas para el futuro. “Nos han estado matando durante 15 meses”, dijo el Sr. Isam. “Hemos pasado dos inviernos fríos en tiendas de campaña, dos veranos calurosos que arruinaron nuestra comida. Hemos sido sometidos a la hambruna y la gente murió de hambre, además del continuo bombardeo brutal de todas partes”. Hablando con periodistas el martes, el Sr. Trump dijo: “No quiero perjudicar la negociación” para un intercambio de rehenes y un acuerdo de alto el fuego que siguen en discusión. Se espera que el próximo alto enviado de Oriente Medio de Trump, Steven Witkoff, se una a esas negociaciones en Doha, Qatar, más adelante esta semana. Pero el Sr. Trump fue explícito acerca de las consecuencias amenazantes si Hamas se niega a liberar a unos 100 rehenes restantes, al menos un tercio de los cuales se presume están muertos, que fueron tomados desde territorio israelí y han sido retenidos desde que el grupo militante lideró el ataque a Israel. “No será bueno para Hamas ni para nadie, francamente”, dijo. “Si el acuerdo no se realiza antes de que asuma el cargo, lo que ahora será dentro de dos semanas, todo el infierno estallará en Oriente Medio”, agregó el Sr. Trump. Sus comentarios resonaron el miércoles en toda Gaza, incluso entre algunos civiles que cuestionaron por qué los palestinos serían castigados y no Israel si no se alcanza un acuerdo sobre los rehenes para el 20 de enero, cuando Trump asume el cargo. Akram al-Satri, de 47 años, un traductor independiente de Khan Younis, en el sur de Gaza, dijo que le parecía extraño que el Sr. Trump “no se dé cuenta de que Gaza ha sido privada de todas las formas de vida y que piensa que podría añadirse a ese infierno mientras Israel no ha sido ahorrado ningún esfuerzo en convertir la vida de los gazatíes en algo mucho más feo que el infierno. “Todos los que somos testigos de las bombas cayendo sobre nuestras cabezas a diario” estaban viviendo “una realidad más destructiva y miserable que el infierno”, agregó. Aunque la mayoría de los gazatíes culpan principalmente a Israel por la muerte y destrucción a su alrededor, muchos también dicen que responsabilizan a Hamas por iniciar la guerra. Varias personas en Gaza entrevistadas el miércoles dijeron que temían una continuación de las políticas proisraelíes que Trump llevó a cabo en su primer mandato, de 2017 a 2021. En esos años, la Embajada Americana en Israel se trasladó de Tel Aviv a Jerusalén, que los palestinos también reclaman como su capital, y los Estados Unidos también reconocieron la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, que Israel capturó de Siria en 1967.