RD Congo: Miles huyen mientras los rebeldes del M23 se acercan a la ciudad clave de Goma.

Kenya ha pedido un alto el fuego y ha anunciado que los presidentes de la RDCongo y Ruanda asistirán a una cumbre regional de emergencia en los próximos dos días. El presidente de Kenia, William Ruto, actual presidente de la Comunidad del África Oriental, dijo que era imperativo que los líderes regionales ayudaran a facilitar una solución pacífica al conflicto.

Mientras tanto, en el terreno, los rebeldes del M23 han pedido a las tropas congoleñas en Goma que se rindan para evitar derramamiento de sangre. El grupo ha tomado el control de vastas partes del este rico en minerales de la RDCongo desde 2021. En las últimas semanas, el grupo ha avanzado rápidamente sobre Goma en medio de intensos combates.

Desde principios de 2025, más de 400,000 personas han sido desplazadas en las provincias de Kivu del Norte y del Sur, cerca de la frontera con Ruanda, según la agencia de refugiados de la ONU.

Una mujer desplazada, Alice Feza, dijo que no sabe qué hacer a continuación, ya que ha huido de Kiwanja, Rutshuru, Kibumba y ahora, Goma. “La gente está huyendo por todas partes, y ya no sabemos a dónde ir, porque empezamos a huir hace mucho tiempo”, dijo la Sra. Feza, agregando: “La guerra nos atrapa aquí entre las familias de acogida, ahora ya no tenemos a dónde ir”.

Las principales carreteras que rodean Goma están bloqueadas y el aeropuerto de la ciudad ya no se puede utilizar para evacuaciones y esfuerzos humanitarios, según la ONU.

El Secretario General de la ONU, António Guterres, ha instado a Ruanda a retirar sus fuerzas del territorio de la RDCongo y al grupo rebelde M23 a detener su avance sobre Goma.

Guterres, en un comunicado a través de su portavoz, pidió a Ruanda que “cesara su apoyo al M23 y se retirara del territorio de la RDC”. También instó al M23 a “cesar inmediatamente todas las acciones hostiles y retirarse de las áreas ocupadas”.

Esto ocurre después de que 13 soldados que servían en fuerzas de mantenimiento de la paz fueran asesinados en enfrentamientos con los rebeldes.