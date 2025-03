RD Congo desafía la presión sobre las conversaciones con el grupo rebelde M23

A pesar de la creciente presión internacional, la República Democrática del Congo se mantiene firme en su decisión de no tener conversaciones directas con el grupo rebelde M23 que ha hecho importantes avances en el este del país en los últimos meses. La semana pasada, el gobierno del Reino Unido se sumó a los llamados para que el grupo participe en un “diálogo inclusivo” para ayudar a encontrar una solución política al conflicto. Pero en una entrevista con la BBC, la Primera Ministra del Congo, Judith Suminwa Tuluka, dijo que su gobierno quiere negociar con Ruanda, al que acusa de respaldar al M23. Al menos 8,500 personas han muerto desde que los enfrentamientos escalaron en enero, según las autoridades congoleñas. Cientos de miles también han sido desplazados de sus hogares en medio del caos desencadenado por los enfrentamientos, en los que expertos de la ONU y otros ven a Ruanda como un actor clave. “El hecho es que el agresor de la integridad territorial y soberanía de la República Democrática del Congo es Ruanda”, dijo Suminwa Tuluka, citando un informe de expertos de la ONU del año pasado que indicaba que entre 3,000 y 4,000 tropas ruandesas habían cruzado el territorio congoleño y estaban luchando junto al M23. Las conversaciones de paz mediadas por Angola llegaron a un punto muerto en diciembre pasado después de que Ruanda exigiera que el gobierno congoleño hablara directamente con el M23. El grupo rebelde avanzó rápidamente, tomando el control de las ciudades de Goma y Bukavu en enero y febrero. En un esfuerzo conjunto de mediación del este y sur de África el mes pasado, los líderes regionales pidieron un alto el fuego, la salida de “fuerzas armadas extranjeras no invitadas” del territorio congoleño y también instaron a negociaciones directas entre “partes estatales y no estatales… incluido el M23”. El Presidente ruandés Paul Kagame no negó la presencia de sus tropas en la República Democrática del Congo cuando se le preguntó al respecto. “No lo sé”, dijo en una entrevista con CNN. El conflicto en la frontera ha visto a su país, a menudo considerado un favorito del Oeste, perder rápidamente el favor en general. La presión está aumentando para que retire sus fuerzas del suelo congoleño. “Pero aún no lo ha hecho de manera efectiva”, dijo Suminwa Tuluka. La Primera Ministra Judith Suminwa Tuluka acusa a Ruanda de obstaculizar conversaciones significativas [EPA]. Dio la bienvenida a las sanciones impuestas por Estados Unidos al ministro de gobierno ruandés James Kabarebe, diciendo que ayudarían a “poner presión sobre los agresores”. Sin embargo, Ruanda las desestimó como “injustificadas e ineficaces para resolver la crisis”. Por su parte, la Comisión Europea suspendió “consultas de defensa” y colocó “bajo revisión” un memorando de entendimiento firmado el año pasado con Ruanda sobre materias primas. La Primera Ministra congoleña acogió con satisfacción las decisiones de la Comisión Europea, diciendo que “la explotación ilegal de recursos – esa es una de las causas del conflicto”. El Congo acusa a Ruanda de explotar ilegalmente sus depósitos minerales en el este del país, lo que Ruanda niega. Añadiendo al coro en contra de Ruanda, el Reino Unido dijo la semana pasada que, entre otras medidas, pausaría la ayuda excepto el dinero destinado a los grupos más pobres y vulnerables, a menos que el país retire sus tropas, participe “de manera significativa” en las conversaciones y se logre un alto el fuego. Rwanda describió la decisión como “punitiva”, diciendo que era poco razonable esperar que comprometiera su seguridad nacional. La Primera Ministra congoleña dijo que Ruanda estaba ignorando todos los llamados a retirar sus tropas. “Entonces, ¿quién está obstaculizando [resolver el conflicto]? No es el gobierno congoleño”, argumentó. Rwanda ha reconocido previamente desplegar sus fuerzas “defensiva y ofensivamente” durante el conflicto en curso, afirmando el derecho a defender su territorio. También ha acusado repetidamente al gobierno congoleño de albergar y trabajar con el grupo militante de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), cuyos miembros incluyen combatientes del genocidio ruandés de 1994. Preguntada al respecto, Suminwa Tuluka negó que el ejército congoleño trabaje con los rebeldes del FDLR, pero dijo que su país se involucraría en un proceso de “neutralización” de los militantes. Cuando se trata de lo que resolvería el problema si se descartan las conversaciones directas con el M23, la primera ministra dijo que junto con negociar con Ruanda, la respuesta era simple para garantizar un alto el fuego. “Asegurar que las tropas ruandesas se retiren del territorio congoleño y que su M23 deje de matar a las poblaciones congoleñas”, dijo.