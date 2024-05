Razón por la cual las acciones de UiPath se desplomaron absolutamente hoy.

"

Cuando una empresa reduce en gran medida su guía financiera anual y su nuevo CEO abandona abruptamente la compañía, los inversores tienden a reaccionar negativamente. Y eso es exactamente lo que está sucediendo con la empresa de software empresarial UiPath (NYSE: PATH) el jueves. A las 9:45 a. m. ET, las acciones de UiPath bajaban un doloroso 35% mientras los inversores procesaban los desalentadores acontecimientos de su informe del primer trimestre fiscal de 2025.

¿Cuál es el problema con UiPath?

El primer trimestre de UiPath terminó en abril. La empresa ofrece a las empresas software que automatizan tareas repetitivas y es frecuentemente reconocida como líder en su industria. Incluso hoy, anunció que fue reconocida como líder en minería y análisis de documentos, según Forrester Research. Sin embargo, a pesar de ser líder, la empresa aún enfrenta dificultades.

Solo hay un indicio muy vago del problema en el informe del primer trimestre de UiPath. Los ingresos de la empresa de $335 millones estuvieron en el extremo alto de la guía y aumentaron un 16% interanual. Sin embargo, sus ingresos anuales recurrentes por suscripción, una métrica prospectiva, estuvieron en el extremo inferior de su guía anterior.

Los ingresos anuales recurrentes están mostrando un crecimiento más lento, y la gerencia de UiPath consecuentemente redujo su guía para todo el año. El director financiero, Ashim Gupta, afirmó que sus clientes están "examinando más detenidamente las transacciones". Pero esta es solo una manera amable de decir que les resulta más difícil atraer a sus clientes para que compren sus productos.

UiPath redujo su guía de ingresos anuales en "solo" alrededor de $100 millones y su guía para ingresos anuales recurrentes en aproximadamente $60 millones. La caída en el precio de sus acciones parece desproporcionadamente grande en comparación. Pero ciertamente fue lo suficientemente grande como para hacer que los inversores cuestionaran este negocio, razón por la cual las acciones están a la baja hoy.

¿Qué sucede con el liderazgo?

Además de los problemas financieros, el CEO de UiPath, Robert Enslin, sorpresivamente dejará por completo la compañía el 1 de junio, tan solo dentro de dos días. Por un lado, el fundador y ex CEO, Daniel Dines, retoma el cargo de CEO, lo cual es positivo para la estabilidad. Pero por otro lado, Enslin ha sido el único CEO por solo cuatro meses (trabajó como co-CEO con Dines durante aproximadamente dos años), lo que plantea más preguntas que respuestas.

UiPath tiene algunas cualidades atractivas, como una posición líder en su sector, buen flujo de efectivo y un balance sólido. Sin embargo, esta salida repentina del CEO añade una capa de complejidad a este negocio por ahora, y es comprensible por qué los inversores están huyendo de la empresa.

