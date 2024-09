Razer Huntsman V3 Pro Tenkeyless: Juegos de Mac de nivel profesional

“

El gaming en Mac se ha vuelto serio en los últimos años, con una serie de juegos AAA finalmente llegando a macOS. Si buscas un teclado mecánico de primera calidad para arrasar con estos títulos, el nuevo Razer Huntsman V3 Pro Tenkeyless podría ser la respuesta.

Con materiales de construcción de alta calidad y muchas características personalizables (incluyendo la capacidad de cambiar la fuerza con la que presionas cada tecla para activarla), este es un dispositivo para los gamers de Mac más exigentes. Pero, ¿su alto precio y la falta de soporte de software lo convierten en una elección cuestionable para los fans de Apple? Descubrámoslo.

Razer Huntsman V3 Pro Tenkeyless: Precio y disponibilidad

El Razer Huntsman V3 Pro Tenkeyless tiene un costo de $219.99/£219.99 y está disponible en Razer y minoristas de terceros.

Razer Huntsman V3 Pro Tenkeyless: Lo que me encanta

El Razer Huntsman V3 Pro Tenkeyless tiene un precio en el extremo superior del mercado, y definitivamente obtienes un producto de primera calidad por tu dinero. El cuerpo está hecho de plástico sólido con una placa superior de aluminio, y no hay flexión o curvatura en ningún lugar que mires. También hay una pantalla LED nítida sobre las teclas de flecha que indica el perfil que se está utilizando, si se habilita el bloqueo de mayúsculas o el modo de juego, y más.

Razer ha optado por teclas de PBT texturizadas con una textura ligeramente áspera, y se sienten geniales en uso y serán resistentes a brillarse con el tiempo. También están retroiluminadas, y la iluminación es brillante y clara, lo que hace que el teclado sea fácil de usar en una habitación oscura.

Debajo de las teclas se encuentran los interruptores ópticos analógicos de Razer. Estos son lineales, lo que significa que no hay retroalimentación táctil cuando presionas cada uno, y ofrecen una respuesta muy rápida, ideal para juegos de alta intensidad. A diferencia de algunos interruptores lineales, siguen siendo bastante cómodos para sesiones de escritura largas (aunque los interruptores más táctiles siguen siendo más adecuados para esto).

El factor de forma sin teclado numérico es más compacto que un diseño de teclado estándar (elimina el teclado numérico) y es un buen equilibrio tanto para escribir como para jugar. En la esquina superior derecha hay un dial de volumen con un botón de silencio integrado, además de botones para controlar multimedia y abrir la Barra de juegos de Xbox en Windows (en macOS esto no hace nada). Al igual que casi todas las demás teclas, todas pueden ser remapeadas en la aplicación Razer Synapse en Windows (pero no en macOS).

Como discutiremos en la siguiente sección, la aplicación Synapse de Razer, que se utiliza para personalizar muchas de las características del teclado, no funciona con macOS. Pero Razer tiene una solución de alguna manera, ya que puedes ajustar la activación de las teclas, cambiar perfiles, y habilitar y ajustar las funciones de Rapid Trigger y Snap Tap usando accesos directos de teclado. Esto es un poco más torpe que usar la aplicación, pero significa que los usuarios de Mac no se pierden estas características por completo.

La capacidad de ajustar los niveles de activación de las teclas, es decir, cuán lejos necesitas presionar una tecla para que se registre su entrada, es realmente útil, ya que te permite hacer que las teclas se sientan tan pesadas o livianas como desees (y se pueden hacer increíblemente ligeras). Para usar esta función en macOS, presionas las teclas de Función y Tab, luego giras el dial de volumen o usas las teclas de flecha. El display LED muestra tu nivel de activación de tecla elegido (como “1.2” por 1.2mm). También puedes presionar una tecla para probar tu nivel de activación elegido, luego presionar Esc o Función y Tab para guardar tus cambios directamente en el teclado (lo que significa que se transferirán a cualquier Mac o PC al que conectes el teclado).

Hay una característica similar para el modo de Rapid Trigger, que te permite reactivar una tecla sin soltarla completamente y permitir que vuelva a su posición no presionada. Presionas Función y Bloq Mayús, luego presionas de nuevo Bloq Mayús para resaltar las teclas de Rapid Trigger actualmente activas. Gira el dial de volumen para ajustar su sensibilidad, o intenta pulsarlas para probarlas: su retroiluminación se vuelve verde cuando la tecla está activada y roja cuando se restablece.

De manera similar, Snap Tap se habilita presionando Función y Mayús Izquierda. Esto te permite presionar y mantener una tecla, luego pulsar otra y ambas teclas se alternarán (por ejemplo, sostén A y pulsa B y la salida será ABABABAB). Desafortunadamente, sin Synapse no puedes saber cuándo está activado o desactivado excepto por probarlo, ya que no hay indicación visual.

Finalmente, también puedes cambiar de perfiles usando solo el teclado. Presiona Función y una de las seis teclas en la esquina superior derecha (Inicio, Fin, etc.) – cada una tiene un número de perfil correspondiente impreso en su tecla. El ícono de perfil del display LED cambiará de color cuando cambies de perfil. Puedes elegir entre uno de los cinco perfiles predefinidos, cada uno con niveles de activación personalizados, ajustes de Rapid Trigger, y más, y los perfiles incluyen opciones para juegos FPS, títulos de carreras, un modo de alta sensibilidad, y más.

Poder personalizar las cosas solo con el teclado quita muchas de las molestias de la falta de compatibilidad de Synapse, y la implementación de Razer es muy fácil de usar y entender. Aunque preferiríamos usar Synapse, ajustar las cosas en el teclado mismo significa que no te pierdes muchas de estas excelentes características de juegos.

Razer Huntsman V3 Pro Tenkeyless: Lo que no me gusta

Hablemos del elefante en la habitación: Razer Synapse. La aplicación compañera de Razer se utiliza para personalizar todos sus productos, y el Huntsman V3 Pro Tenkeyless no es una excepción. Usas Synapse para cambiar los niveles de activación de las teclas, habilitar funciones como Snap Tap y Rapid Trigger, ajustar el modo de iluminación, y más.

¿El problema? Synapse no funciona con macOS. Eso significa que una amplia gama de características, muchas de las cuales son elementos fundamentales del Huntsman V3 Pro Tenkeyless, no están disponibles para los usuarios de Mac. Eso incluye habilitar el modo de Disparo Rápido Continuo (pero no el Disparo Rápido regular), remapear teclas, crear nuevos perfiles, configurar macros y crear patrones de iluminación avanzados. Como hemos visto, sin embargo, la buena noticia es que muchas de las características esenciales del teclado se pueden habilitar sin necesidad de Synapse. Aun así, podrías sentir que el precio del teclado es un poco alto para justificarlo sin Synapse.

Hay algunas otras cuestiones a tener en cuenta. Solo hay una opción de interruptor (lineal) y los interruptores no son intercambiables en caliente. El sonido al escribir podría desagradar a los puristas de los teclados mecánicos, es fuerte, ruidoso y pesado. El reposamanos también es muy firme (a algunas personas les gustará esto, mientras que a otras no). Aunque se adhiere magnéticamente al teclado a lo largo de su borde superior, no tiene clips que lo sujeten en su lugar, por lo que puede deslizarse de un lado a otro. Finalmente, no hay forma de habilitar el diseño de teclado de macOS, por lo que ciertas teclas (como Command) no están donde esperas que estén.

Pero ninguno de estos problemas es tan apremiante como la falta de soporte de Synapse en macOS. Hemos hablado repetidamente con Razer al respecto en el pasado y siempre nos han asegurado que el soporte de macOS está en su lista de tareas. Hicimos un seguimiento nuevamente con respecto al Huntsman V3 Pro Tenkeyless y recibimos la misma respuesta: está en proceso, pero aún no hay una fecha estimada de lanzamiento. Cuanto antes llegue el soporte, mejor.

Razer Huntsman V3 Pro Tenkeyless: Competencia

El SteelSeries Apex Pro TKL es otro teclado mecánico sin teclado numérico construido con activación personalizable y una función de disparo rápido. Al igual que el Razer Huntsman V3 Pro Tenkeyless, viene con teclas PBT retroiluminadas, un soporte ajustable y una pantalla integrada. Es un poco más asequible con un precio de $189.99/£189.99.

Si la estética gamer no es realmente lo tuyo pero aún quieres muchas de las mismas características que el teclado de Razer, el Keychron Q1 HE QMK es una propuesta mucho más discreta. Todavía obtendrás un dial de control y puntos de activación personalizables, pero con un aspecto más maduro. También cuenta con interruptores intercambiables en caliente con activación magnética, un diseño de montaje de junta y un botón para alternar entre los diseños de teclado de macOS y Windows. Tiene un precio de $219/£193.

Razer Huntsman V3 Pro Tenkeyless: ¿Deberías comprarlo?

Deberías comprarlo si…

Buscas toques de primera calidad en un tecladoEstás buscando características de juegos de grado profesionalQuieres personalizar rápidamente tu teclado sin usar software

No deberías comprarlo si…

Estás en un presupuesto ajustadoPrefieres configurar las características de tu teclado utilizando una aplicación compañeraQuieres interruptores de teclas mecánicas clickeables y táctilesRazer Huntsman V3 Pro Tenkeyless: Veredicto

Un teclado realmente sólido con excelentes características de juegos de alta gama y mucha personalización a bordo. Principalmente es el precio y la falta de soporte de macOS para la aplicación Synapse lo que lo está frenando.

“