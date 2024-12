Raygun: el musical cancelado después de la amenaza legal viral de un olímpico.

Algunos de los movimientos poco convencionales de Gunn – como el aspersor y el salto de canguro – se volvieron virales después de su actuación en los Juegos Olímpicos. Ahora, según se informa, los abogados de Gunn han registrado la imagen del póster para el musical y han aconsejado a Broadbridge que “no está permitido” hacer el baile de canguro porque Gunn lo “posee”. “Ese baile me desconcertó – quiero decir, es un baile a nivel olímpico”, dijo Broadbridge en su video de Instagram. “¿Cómo podría hacer eso sin ningún entrenamiento formal de breakdance?” Terminó su video diciendo que tiene la intención de cambiar el nombre de su personaje a “Raygun con una I” con la esperanza de “resolver las preocupaciones de todos”. En su declaración a The Guardian, el equipo legal de Gunn dijo: “Si bien tenemos un inmenso respeto por el trabajo creíble y el esfuerzo que se ha invertido en el desarrollo del espectáculo, debemos tomar medidas necesarias para salvaguardar los derechos creativos de Rachael y la integridad de su trabajo. “Esta acción no tiene la intención de disminuir las contribuciones de otros, sino más bien garantizar que su marca esté adecuadamente representada y protegida en todos los esfuerzos futuros”.