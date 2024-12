Ratón Mágico Nuevo promete arreglar todo lo que ha estado mal con él durante 15 años.

Desde 2015, has cargado el Magic Mouse a través de un puerto en su base

Apple podría estar trabajando en un reemplazo para su venerado Magic Mouse para el año 2026, y se dice que el nuevo diseño finalmente eliminará un punto de fricción importante para algunos usuarios.

Durante la mayor parte de 2023 y 2024, se rumoreaba que Apple lanzaría un nuevo Magic Mouse con USB-C. Finalmente se hizo realidad en octubre de 2024, con él y el Magic Keyboard obteniendo la nueva conexión por cable.

Sin embargo, no ha habido cambios significativos en el dispositivo, excepto un cambio de baterías extraíbles a una batería interna. Según informes, Apple está trabajando en un nuevo modelo del dispositivo, repensando el periférico para el entorno informático moderno.

Según un informe del domingo por la mañana de Bloomberg, se dice que Apple está prototipando nuevas versiones del Magic Mouse internamente. En la parte superior de la lista de cambios se encuentra una reubicación del puerto de carga, y tal vez una nueva ergonomía, pero ese punto no está claro.

No está claro cuándo llegará un nuevo diseño. El informe dice que no se debe esperar nada durante al menos un año, y quizás no durante 18 meses.

El Magic Mouse debutó hace 15 años y no fue ampliamente apreciado debido a la falta de ergonomía. Y desde entonces, en 2015, Apple eliminó la capacidad del ratón de utilizar baterías recargables, y en su lugar el dispositivo se cargaba desde abajo con un cable Lightning.

En ese momento, el diseño y la atención al detalle de Apple llevaron a cambios en el diseño en cómo sonaba el ratón y cómo se deslizaba por una superficie. Apple tuvo que rediseñar completamente los componentes internos para dar al accesorio Bluetooth una batería recargable. Ese proceso, sin embargo, cambió drásticamente el sonido que hace el ratón cuando un usuario lo mueve.

Al cambiar la arquitectura y la masa de los pies del Magic Mouse 2, se modificaron las “características de fricción del sonido”, según Kate Bergeron, vicepresidenta de Apple para Productos y Tecnologías del Ecosistema en ese momento. Los diseñadores de Apple simplemente no estaban contentos con el nuevo sonido y pasaron meses trabajando para solucionarlo.

Magic Mouse 2 es más ligero que su predecesor y cuenta con menos piezas móviles gracias a su batería incorporada y su carcasa inferior continua. Al igual que el modelo anterior, cuenta con una superficie Multi-Touch, pero no ofrece entrada de Force Touch como el Magic Trackpad o las MacBooks.

Las opiniones varían sobre si voltear el ratón durante cinco minutos para cargarlo es algo importante o no.