Raskin: Demócratas en la ‘lucha de nuestras vidas’

Rep. Jamie Raskin (D-Md.) dijo que los demócratas están en "la pelea de nuestras vidas" después de la victoria del Presidente electo Trump en las elecciones de 2024. "No vamos a cambiar nuestros valores", dijo Raskin en "All in with Chris Hayes" el miércoles. "No vamos a abandonar la democracia constitucional estadounidense porque perdimos una elección por … 1 y medio por ciento. No vamos a abandonar el estado de derecho". "Vamos a estar reclutando y movilizando cientos de miles y millones de personas más para salir y ser líderes en esta lucha", agregó. "¿Qué más podemos hacer? Esto no es un juego de voleibol o bádminton donde vamos a, ya sabes, salirnos del juego o algo así. Quiero decir, esta es la lucha de nuestras vidas en la que estamos ahora." La victoria de Trump y su inminente regreso a la Casa Blanca ha sacudido a los demócratas, que también perdieron el control del Senado y permanecerán en la minoría en la Cámara en el próximo Congreso. Ha habido conversaciones en curso en el Partido Demócrata sobre el rendimiento de sus candidatos en las urnas este año, con algunos centristas diciendo que el partido se fue demasiado a la izquierda, y los liberales diciendo que no se fue lo suficientemente a la izquierda. "Mira, perdimos una elección por alrededor de 3 millones de votos", dijo Raskin el miércoles. "Joe Biden había vencido a Donald Trump cuatro años antes por más de 7 millones de votos. Entonces, obviamente el país está dividido de cerca, y vamos a cambiar algunas tácticas y estrategias y averiguar cómo la derecha ha capturado gran parte de los medios sociales, y creo que nos han superado allí". Encuestas recientes realizadas por The Economist/YouGov encontraron que la opinión de los estadounidenses sobre el Partido Republicano está en aumento. En la encuesta de finales de noviembre, el 45 por ciento de los estadounidenses dijo que se siente "favorable" hacia el Partido Republicano, un aumento de 6 puntos con respecto a una encuesta de Economist/YouGov a finales de octubre.